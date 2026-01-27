ทีเส็บเปิดโมเดลใหม่ตลาด MICE ปี2569 พลิกโฉมจากการจัดงานแสดงสินค้าของอุตสาหกรรมจากพื้นที่เจรจาธุรกิจ สู่แพลตฟอร์มสร้างสรรค์เจาะงานแสดงสินค้าด้านดีไซต์ของอุตสาหกรรมต่างๆนอกเหนือจากงานแฟชั่น มาเปิดแสดงในไทย วางแผนอนาคตดันงานแสดงสินค้าดีไซน์สู่ระดับโลก ล่าสุดเปิดตัวงาน "THE WORLD ENDS: Bangkok International Design Expo 2026" อย่างเป็นทางการในระดับสากล ที่อังกฤษ มีกำหนดจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2569 ที่ไทย หวังดึงอุตสาหกรรมดีไซต์ทั่วโลกมาแสดงที่ไทย
ดร.ศุภวรรณ ตีระรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ สสปน.(องค์การมหาชน) (TCEB) เปิดเผยวิสัยทัศน์ ระหว่างการแถลงข่าวเปิดตัวงาน "THE WORLD ENDS: Bangkok International Design Expo 2026" อย่างเป็นทางการในระดับสากล ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2569 ต่อสื่อมวลชน ณ กรุงลอนดอน เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาว่า
ประเทศไทยกำลังปรับบทบาทของงานแสดงสินค้า (Exhibition) โดยเปลี่ยนผ่านจากการเป็นเพียงพื้นที่ทำธุรกรรมทางการค้าไปสู่กลไกขับเคลื่อนความคิดสร้างสรรค์ การแลกเปลี่ยนทางปัญญา และการแผ่ขยายอิทธิพลทางวัฒนธรรม พร้อมผลักดันให้กรุงเทพฯ เป็นจุดนัดพบระดับโลกแห่งใหม่สำหรับนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยการออกแบบ
งาน THE WORLD ENDS ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเลียนแบบงานดีไซน์แฟร์อื่นๆ ที่มีอยู่ทั่วโลก แต่ได้รับการออกแบบให้เป็นแพลตฟอร์มเชิงประสบการณ์ที่เชื่อมโยงความหลากหลายทางวิชาชีพ (Transdisciplinary) เข้าด้วยกัน ทั้งสถาปัตยกรรม การออกแบบ เทคโนโลยี วัฒนธรรม และธุรกิจ ภายใต้บริบททางเศรษฐกิจของเอเชียที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว
ดร.ศุภวรรณ ตีระรัตน์ ผู้อำนวยการทีเส็บ กล่าว “ นี้ไม่ใช่แค่งานจัดการแสดงสินค้า แต่มันคือการสร้างพื้นที่ทางความคิด วัฒนธรรม และอุตสาหกรรมมาบรรจบกัน เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์อนาคตขึ้นมาจริงๆ แทนที่จะเป็นเพียงการคาดการณ์ กรุงเทพฯ ในฐานะจุดบรรจบแห่งความคิดสร้างสรรค์
การที่กรุงเทพฯ ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO (UNESCO Creative Cities Network) ในฐานะ "เมืองแห่งการออกแบบ" (City of Design) ได้ตอกย้ำความเชื่อมั่นในศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ระดับโลก เมื่อผนวกกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม ขีดความสามารถด้านการผลิต และความสะดวกในการเชื่อมต่อระหว่างประเทศ ทีเส็บจึงมองว่ากรุงเทพฯ มีความพร้อมอย่างยิ่งในการเป็นเจ้าภาพจัดงานแสดงสินค้าดีไซน์รูปแบบใหม่ ที่ทรงคุณค่าทั้งทางวัฒนธรรมและมีนัยสำคัญในเชิงพาณิชย์
กรุงเทพฯ มีทั้งความซับซ้อนและความเรียบง่ายในเวลาเดียวกัน ความขัดแย้งนี้เองที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ที่คาดไม่ถึง และนั่นคือสิ่งที่ชุมชนนักออกแบบทั่วโลกกำลังมองหา ชื่อ THE WORLD ENDS สื่อถึงแนวคิดที่ว่าการออกแบบจะเริ่มต้นใหม่ (Reset) ในทุกสิ้นปี เพื่อให้เป็นช่วงเวลาแห่งการทบทวน การเริ่มต้นใหม่ และการริเริ่มสิ่งใหม่ๆ โดยงานนี้จะรวบรวมเหล่านักออกแบบ สถาปนิก แบรนด์ ผู้นำเมือง และนักเทคโนโลยีสร้างสรรค์ เพื่อร่วมสำรวจว่าการออกแบบมีส่วนช่วยกำหนดทิศทางของเมือง อุตสาหกรรม และไลฟ์สไตล์ในอนาคต”
ผู้อำนวยการทีเส็บ กล่าวต่อว่า การออกแบบ: ตัวคูณสำคัญในทุกภาคอุตสาหกรรมที่ไทยมี 500-600 อุตสาหกรรม สิ่งที่ต่างจากงานดีไซน์แฟร์ทั่วไปคือ THE WORLD ENDS ถูกบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาพรวมของประเทศไทย โดยการออกแบบไม่ได้ถูกมองว่าเป็นเพียง "ภาคส่วนเชิงนุ่มนวล" (Soft sector) แต่เป็น "ตัวคูณ" (Multiplier) ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับหลากหลายสาขา ทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์ เทคโนโลยีการแพทย์ ระบบอาหาร ความเป็นอยู่ที่ดี (Wellness) และการใช้ชีวิตอัจฉริยะ (Smart living)
ด้วยการบูรณาการแนวคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เข้าสู่ภาคการผลิตและบริการ ทีเส็บตั้งเป้าที่จะช่วยให้อุตสาหกรรมไทยก้าวไปสู่การเติบโตที่เน้นมูลค่าสูง (High-margin) และขับเคลื่อนด้วยทรัพย์สินทางปัญญา (IP-driven) ซึ่งจะเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันระดับโลกควบคู่ไปกับการบ่มเพาะบุคลากรสร้างสรรค์ในท้องถิ่น
การออกแบบช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับทุกสิ่งที่สัมผัส เมื่อความคิดสร้างสรรค์ถูกฝังลงในอุตสาหกรรม สินค้าส่งออกจะมีมูลค่าสูงขึ้น แบรนด์จะก้าวสู่ระดับสากล และเศรษฐกิจจะมีความยืดหยุ่นแข็งแกร่งขึ้น
โมเดลใหม่ของงานแสดงสินค้า THE WORLD ENDS จะทำหน้าที่เป็นพื้นที่ทดสอบทางยุทธศาสตร์สำหรับโมเดลงานแสดงสินค้ารูปแบบใหม่ ที่เน้นประสบการณ์มากกว่าการซื้อขาย เน้นความร่วมมือมากกว่าการแข่งขัน และออกแบบมาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวทั้งในเชิงสร้างสรรค์และเชิงพาณิชย์
โครงการนี้คาดว่าจะดึงดูดกลุ่มผู้เข้าชมใหม่ๆ ทั้งมืออาชีพในสายงานสร้างสรรค์ นักลงทุน และกลุ่มนักเดินทางแบบ 'Bleisure' (ธุรกิจควบคู่การท่องเที่ยว) เพื่อส่งเสริมการพำนักที่ยาวนานขึ้น การมีส่วนร่วมที่ลึกซึ้ง และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง
ทีเส็บยืนยันว่าโครงการนี้จะเป็นรากฐานในการพัฒนางานแสดงสินค้าดีไซน์ระดับนานาชาติที่เป็นเรือธง (Flagship) ของกรุงเทพฯ ในอนาคต โดยมีเป้าหมายให้มีอิทธิพลเทียบเท่ากับ Milan Design Week หรือ Maison & Objet แต่ยังคงรากฐานอยู่บนความเป็นจริงทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของเอเชีย
"นี่คือการวางตำแหน่งให้ประเทศไทยเป็นแพลตฟอร์มที่จุดประกายบทสนทนาด้านการออกแบบระดับโลก"* ดร.ศุภวรรณ กล่าวทิ้งท้าย "และเป็นที่ที่ความคิดสร้างสรรค์จะกลายเป็นภาษาสากลทางเศรษฐกิจ"
หมายเหตุ
งาน THE WORLD ENDS: Bangkok International Design Expo มีกำหนดจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2569 โดยได้รับการสนับสนุนจากทีเส็บ (TCEB) ภายใต้ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ระยะยาวของประเทศไทย
ข้อมูลบุคคลในภาพ (เรียงจากซ้ายไปขวา):
1. คุณธัญธิตา อินมั่น – ผู้จัดการ ฝ่ายส่งเสริมการจัดแสดงนิทรรศการ ทีเส็บ
2. Ms. Claudia de Meulemeester – อดีตผู้สื่อข่าว Financial Times
3. Mr. Paul Colston – บรรณาธิการบริหาร Mash Media
4. Mr. Henry Wilkins – ผู้สื่อข่าวสหราชอาณาจักร
5. Mr. Adam Shephard – บรรณาธิการนิตยสาร C&IT
6. ดร.ศุภวรรณ ตีระรัตน์ – ผู้อำนวยการ ทีเส็บ
7. Mr. Simon Ford – รองประธาน Gastec, dmg Events
8. Mr. David Aitken – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AES Group
9. ดร.ดวงเด็ด ย้วยความดี – ผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมการจัดแสดงนิทรรศการ ทีเส็บ
10. คุณธิตารีย์ ดีรัง – ผู้บริหารอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมการจัดแสดงนิทรรศการ ทีเส็บ
11. คุณปุณณภา อ่อนสาร – ผู้อำนวยการ AES Group
12. Ms. Rachel Clayton-Hepburn – ที่ปรึกษาด้านการตลาด AES Group