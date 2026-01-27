สั่งปิด! โรงงานหลอมตะกั่วที่นครสวรรค์ฝ่าฝืน บี้ให้เร่งปรับปรุงแก้ไข

รมว.อุตฯ สั่งโรงงานหลอมตะกั่วที่นครสวรรค์ ไม่ได้ติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษเพื่อรายงานมลพิษอากาศจากปล่องโรงงานฯ และซุกกากอุตฯ 3 หมื่นตัน จึงสั่งให้หยุดประกอบการส่วนที่สร้างมลพิษทางอากาศ และให้เร่งแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 13 มีนาคม 2569
นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม สั่งชุดปฏิบัติการเต็มเหนี่ยว นำโดย นายประสม ดำรงพงษ์ และ นางสุคนธ์ทิพย์ สินวิวัฒนากูล อุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ และสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 5 พิษณุโลก (สรข.5) ลงพื้นที่ตรวจสอบ บริษัท ไทย ไชน่า นันเฟอรัชเมทัลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจหลอมหล่อตะกั่วผสมพลวงกว่า 4,800 ตันต่อปี ตั้งอยู่ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งก่อนหน้านี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้สั่งการตามมาตรา 37 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ออกคำสั่งให้บริษัทดังกล่าวเร่งดำเนินการแก้ไขในหลายประเด็นสำคัญหลังมีประชาชนร้องเรียนซ้ำมายังรัฐมนตรีฯ
จากการตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำสั่งฯ ของบริษัทฯ พบว่าโรงงานดังกล่าวยังไม่ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษเพื่อรายงานมลพิษอากาศจากปล่องโรงงานฯ จึงเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ มีระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ปรับอีกวันละไม่เกินห้าพันบาทตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง คือตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2569 เป็นต้นไป
ดังนั้น วันนี้ (26 มกราคม 2569) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ (สอจ.นครสวรรค์) ได้มีคำสั่งมาตรา 39 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้ บริษัท ไทย ไชน่า นันเฟอรัชเมทัลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หยุดประกอบกิจการโรงงานบางส่วนในส่วนที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ และต้องดำเนินการติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ เพื่อรายงานมลพิษอากาศจากปล่องโรงงาน ตามกฎหมายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 13 มีนาคม 2569
นอกจากนี้ ยังพบว่าบริษัทฯ ส่งรายงานเอกสารต่างๆ ไม่ครบถ้วนถูกต้องกับข้อเท็จจริง ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการรายงานข้อมูลของโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่า และไม่พบการติดตั้งอุปกรณ์ชี้บ่งทิศทางลม รวมทั้งไม่ปฎิบัติตามคำสั่งฯ มาตรา 37 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน เกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียฯ ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ ตลอดจนมีการจัดเก็บเศษพลาสติกที่เกิดจากการบดแยกเศษแบตเตอรี่เก่าในโรงงานมากกว่า 10,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งไม่สอดคล้องกับประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัตถุวัสดุที่ไม่ใช้แล้วพ.ศ. 2566 และมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดเพลิงไหม้ใหญ่ได้ และพบมีการเก็บตระกรันในอาคารเก็บตระกรันมากกว่า 30,000 ตันและวิธีการจัดเก็บไม่เป็นไปตามหลักวิศวกรรมความปลอดภัย จึงได้มีคำสั่ง มาตรา 37 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้บริษัทฯ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโรงงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 13 มีนาคม 2569 เช่นกัน
การประกอบกิจการของบริษัทฯ ดังกล่าว มีสภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ความเสียหายหรือความเดือดร้อนแก่บุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงานหรือที่อยู่ใกล้เคียง