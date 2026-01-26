ช้อปคุ้ม 10 วัน! ‘วันเกษตรภาคอีสาน 2569’ มข. ร่วมภาคีเครือข่าย–CPF ส่งตรงอาหารคุณภาพ ราคาสบายกระเป๋า

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ภาคีเครือข่าย และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ จัดงาน “วันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2569” ภายใต้แนวคิด “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและช่วยลดค่าครองชีพประชาชน ตั้งแต่วันนี้ – 1 กุมภาพันธ์ 2569 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภายในงาน ซีพีเอฟ ยกขบวนอาหารพร้อมรับประทาน อาหารสด และอาหารแปรรูปจากแบรนด์ CP, ห้าดาว (FIVE STAR), สตาร์ คอฟฟี่ (STAR COFFEE) และ เชสเตอร์ (Chester’s) พร้อมโปรโมชั่นพิเศษรวมกว่า 100 รายการ ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงอาหารคุณภาพดี สะอาด ปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการ ในราคาที่เข้าถึงได้
ซีพีเอฟ เชิญชวนประชาชนร่วม ชิม ช้อป เพลิน กับอาหารอร่อย พร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสาน (หมอลำ) นิทรรศการเกษตร 5 โซนไฮไลต์ และการจัดแสดง “ควายแคระ” สัตว์พันธุ์พื้นเมืองหายาก เปิดให้เข้าชมฟรีทุกวัน เวลา 10.00–21.00 น. จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569