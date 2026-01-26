ซีพี ออลล์ ส่งต่อพลังใจ สนับสนุนโครงการ “โรงพยาบาลในฝันของหนู” มอบเงินบริจาคสนับสนุนเพื่อผู้ป่วยเด็ก

ทุกแก้วที่ถูกส่งต่อ คืออีกหนึ่งกำลังใจที่ไปถึงผู้ป่วยเด็ก คัดสรรและเบลลินี่ ร้าน Bellinee’sBakery & Coffee ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เดินหน้าส่งต่อพลังแห่งการให้ นำเงินบริจาคจำนวนกว่า 400,000 บาท ส่งมอบเพื่อสนับสนุนโครงการ “โรงพยาบาลในฝันของหนู” ผ่านมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก ซึ่งมุ่งเน้นการดูแลผู้ป่วยเด็กอย่างรอบด้าน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และพัฒนาการ ผ่านการสร้างสภาพแวดล้อมภายในโรงพยาบาลให้เป็นพื้นที่ที่เป็นมิตร อบอุ่น และเอื้อต่อการฟื้นฟู
ในการส่งมอบเงินบริจาคครั้งนี้ นพ.อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นผู้รับมอบจากหน่วยงานคัดสรรและเบลลินี่ โดยมี น.ส.นุชรัตน์ พรพุทธษา ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนส่งมอบเงินบริจาค
เงินบริจาคดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือและพลังน้ำใจของลูกค้าและประชาชนทั่วไปที่ร่วมสนับสนุนโครงการ ผ่านการซื้อเครื่องดื่มจากร้าน Bellinee’s Bakery & Coffee ซึ่งทุกการซื้อเครื่องดื่มมีส่วนร่วมในการส่งต่อโอกาสและกำลังใจให้ผู้ป่วยเด็ก นับเป็นการสร้างชุมชนอุ่นใจที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการแบ่งปันและดูแลสังคมร่วมกัน รวมถึงการร่วมบริจาคเพิ่มเติมโดยตรงกับโครงการ 'โรงพยาบาลในฝันของหนู' สู่มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก ผ่านการสแกน QR Code ข้างแก้วเบลลินี่ โดยเงินที่ได้รับจะนำไปสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงพยาบาล เพื่อลดความกังวลและเสริมสร้างพลังใจให้แก่เด็กๆ และครอบครัวตลอดการรักษา
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยหน่วยงานคัดสรรและเบลลินี่ ร้าน Bellinee’s Bakery & Coffee ยังคงมุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับปณิธาน “Giving & Sharing” พร้อมเชิญชวนทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง “โรงพยาบาลในฝัน” ให้เป็นพื้นที่แห่งความหวังและรอยยิ้มสำหรับเด็กๆ ทั่วประเทศ