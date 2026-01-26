ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ประกาศความสำเร็จ จัดพิธีเทปูนปิดโครงสร้างอาคาร “Thai Group Quarter”

บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) นำโดย ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม รองประธานกรรมการ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ นายโชติพัฒน์ และนางอาทินันท์ พีชานนท์ ประธานและรองประธานกรรมการบริหาร ร่วมกับ นายปณต สิริวัฒนภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด ประกาศความสำเร็จในพิธีเทปูนปิดโครงสร้างอาคาร (Topping Off Ceremony) โครงการอาคารสำนักงานแห่งใหม่ “Thai Group Quarter” บนถนนสุรวงศ์ โดยมี หม่อมหลวงตรีนุช สิริวัฒนภักดี พร้อมด้วย นายวัชรา ตันตริยานนท์ ประธานกรรมการ และนางภฤตยา สัจจศิลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมงาน ณ ชั้นบนสุดของโครงการ เมื่อเร็ว ๆ นี้