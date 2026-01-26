BEM ชวนประกวด “สถานีน่าวาด” ชิงรางวัลรวมกว่า 140,000 บาท

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมเปลี่ยนเส้นทางคุ้นเคยให้กลายเป็นแรงบันดาลใจใหม่ ในกิจกรรมประกวด BEM Art Contest ภายใต้แนวคิด “Metro Sketch Walk Award สถานีน่าวาด” เพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ถ่ายทอดความสวยงามและเรื่องราวรอบสถานีรถไฟฟ้า MRT ผ่านการสเกตช์ภาพ ณ สถานที่จริง เปลี่ยนโมเมนต์ระหว่างทางให้กลายเป็นภาพวาดสีน้ำที่มีเรื่องราว
การประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และประเภทประชาชนทั่วไปที่อายุที่ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้-28 กุมภาพันธ์ 2569 กำหนดการแข่งขันเป็นทีม ทีมละ 2-3 คน ซึ่งในรอบคัดเลือกวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2569 ผู้สมัครจะต้องเข้าร่วมรับฟังกติกาการแข่งขันพร้อมสร้างสรรค์ผลงานภายใต้โจทย์ที่กำหนดและส่งผลงานวันดังกล่าว ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแข่งขันรอบตัดสินในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2569 ณ เมโทรอาร์ต MRT พหลโยธิน
สำหรับรางวัลมีมูลค่ารวมกว่า 140,000 บาท ประกอบด้วยรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และอันดับ 2 และรางวัลชมเชย หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมทางผู้จัดจะนำผลงานที่ได้รับรางวัลจัดงานนิทรรศการแสดงผลงานต่อไป
ผู้สนใจศึกษาเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมการแข่งขันผ่านการสแกน QR Code ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (รับจำนวนจำกัด) ติดตามรายละเอียดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: BEM Bangkok Expressway and Metro