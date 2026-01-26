TOA ผนึกกำลังจิตอาสา - ทาสีฟื้นฟู รพ. - รร. คืนรอยยิ้มสู่หาดใหญ่ หลังอุทกภัยปี 68

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ตอกย้ำพันธกิจเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เดินหน้าโครงการ TOA ไม่ทิ้งกัน ‘รวมพลังไทย ฟื้นฟูน้ำท่วมภาคใต้’ ลงพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จัดกิจกรรม ‘รวมพลังจิตอาสาทาสีฟื้นฟู คืนรอยยิ้มและสีสัน’ ให้แก่โรงพยาบาลและโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี 68 เพื่อให้กลับมาเปิดให้บริการและจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด
รพ.หาดใหญ่ กลับมาเต็ม 100% ด้วยนวัตกรรมสีปกป้องสุขภาพ
จากเหตุการณ์อุทกภัยที่ผ่านมา พบว่า “โรงพยาบาลหาดใหญ่” ได้รับผลกระทบอย่างหนัก โดยเฉพาะพื้นที่บริการชั้นล่างที่ถูกน้ำท่วมสูงถึง 3 เมตร TOA จึงได้ส่งทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเข้าสำรวจพื้นที่และวางแผนฟื้นฟู โดยสนับสนุนผลิตภัณฑ์สีนวัตกรรมสูงครบระบบตั้งแต่สีทารองพื้น (TOA Extra Wet Primer) สีทาภายนอก ซุปเปอร์ชิลด์ (SuperShield) และสีทาภายใน ซุปเปอร์ชิลด์ ดูราคลีน เอ พลัส (SuperShield Duraclean A+) ที่มีคุณสมบัติยับยั้งเชื้อโรคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อคืนความสะอาด ปลอดภัย และสุขอนามัยที่ดีให้กับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์
นพ.วิโรจน์ โยมเมือง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ เปิดเผยว่า หลังผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ครบรอบ 2 เดือนเต็ม ขณะนี้เราเข้าสู่ระยะฟื้นฟูเต็มตัว ทำให้ระบบการให้บริการคนไข้กลับคืนมาได้ 100% แล้ว ปัจจัยสำคัญหนึ่งคือความร่วมมือจาก TOA ที่เล็งเห็นความสำคัญและยื่นมือเข้ามาสนับสนุนสีคุณภาพสูง เพื่อปรับปรุงพื้นที่อาคารทั้งหมดที่ได้รับความเสียหาย อาทิ อาคารส่วนหน้า ตึกผู้ป่วยนอก (OPD) และตึกผู้ป่วยใน (IPD) และเรามีความมั่นใจว่านวัตกรรมสีของ TOA จะช่วยดูแลและฟื้นฟูพื้นที่ให้บริการประชาชนให้กลับมามีสีสันสวยงามและสะอาดถูกสุขลักษณะ พร้อมกลับมาเป็นที่พึ่งทางสุขภาพให้กับชาวหาดใหญ่และจังหวัดใกล้เคียง
ผนึกกำลังจิตอาสา คืนความสดใสให้ “โรงเรียนบ้านคลองหวะ”
นอกจากการฟื้นฟูโรงพยาบาล TOA ยังได้ร่วมกับทหารจิตอาสา มณฑลทหารบกที่ 42 (ค่ายเสนาณรงค์) กองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ลงพื้นที่ โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตนราษฎร์บำรุง) ร่วมกันทำความสะอาดและทาสีอาคารเรียนใหม่ เพื่อลบเลือนรอยคราบน้ำและฟื้นฟูบรรยากาศการเรียนรู้ที่สดใส
ด้าน นางณัชชา บุญสิริธนา ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เปิดเผยถึงสถานการณ์ที่ผ่านมาว่า เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำ เมื่อเกิดเหตุอุทกภัยจึงทำให้น้ำไหลหลากเข้าท่วมอาคารเรียนและห้องเรียนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนได้รับความเสียหายอย่างหนัก รวมไปถึงตัวอาคารที่ทิ้งคราบสกปรกจากดินโคลนและมีสภาพสีหลุดล่อนอย่างเห็นได้ชัด
สำหรับการได้รับความช่วยเหลือในครั้งนี้ ผอ.ณัชชา กล่าวว่า “ในนามของโรงเรียน ต้องขอขอบพระคุณ TOA เป็นอย่างสูงที่จัดโครงการ ‘TOA ไม่ทิ้งกัน’ โดยการระดมพลังจิตอาสา พร้อมนำผลิตภัณฑ์สีที่มีคุณภาพและอุปกรณ์ต่างๆ มาช่วยฟื้นฟูและทาสีอาคารเรียนให้กับพวกเราใหม่ กิจกรรมในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงการซ่อมแซมสถานที่ให้กลับมาสวยงามดังเดิมเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจที่สำคัญยิ่งให้กับคณะครู บุคลากร และนักเรียนทุกคน ที่จะได้กลับมาทำการเรียนการสอนในสภาพแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย และสดใสอีกครั้ง”
โครงการ “TOA ไม่ทิ้งกัน” ไม่ได้หยุดเพียงแค่การสนับสนุนสี แต่ยังมองถึงการบรรเทาสาธารณภัยเชิงรุก โดยเมื่อช่วงวิกฤตปลายปี 2568 TOA ได้ร่วมกับเทศบาลเมืองคลองแห เทศบาลเมืองคอหงส์ เทศบาลเมืองบ้านพรุ สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา และเทศบาลนครยะลา ส่งมอบรถขนส่งเพื่อทำความสะอาดเศษซากขยะและดินโคลนทั่วเมืองหาดใหญ่ เพื่อเร่งกระบวนการคืนพื้นที่ให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติอย่างรวดเร็วที่สุด
นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TOA ย้ำถึงเจตนารมณ์ว่า “โครงการ TOA ไม่ทิ้งกัน คือหัวใจหลักที่เรายึดถือเสมอมา ในวิกฤตน้ำท่วมหาดใหญ่ครั้งนี้ เราไม่ได้เพียงแค่นำสีมามอบให้ แต่เรานำแรงกายจากจิตอาสา และความเชี่ยวชาญของเรามาหลอมรวมกับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อเปลี่ยนความเสียหายให้กลายเป็นพลังแห่งการเริ่มต้นใหม่ที่แข็งแกร่งและสวยงามกว่าเดิม TOA พร้อมจะเคียงข้างสังคมไทยในทุกก้าวของการฟื้นฟู เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และรอยยิ้มให้กับพี่น้องชาวไทยตลอดไป”