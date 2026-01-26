“เมืองไทยประกันภัย” จ่ายสินไหมรวม 6 แสนบาท แก่ 2 ครอบครัวผู้สูญเสีย จากเหตุการณ์เครนตกใส่รถไฟ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

จากโศกนาฏกรรมเหตุการณ์เครนที่ใช้ก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงตกทับขบวนรถไฟขบวนด่วนพิเศษ ขบวน 21 กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี ที่บริเวณบ้านถนนคต อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 30 ราย และบาดเจ็บ 66 ราย
“มาดามแป้ง” นางนวลพรรณ ล่ำซำ CEO บมจ.เมืองไทยประกันภัย ดำเนินการมอบเงินค่าสินไหมทดแทนของกรมธรรม์อุบัติเหตุส่วนบุคคล จำนวน 400,000 บาท แก่ครอบครัวนางอริชา จ่าทอง ผู้เสียชีวิต โดยมีนายประวิทย์ อ้วนพร (สามี) เป็นผู้รับมอบ และมอบเงินค่าสินไหมทดแทน จำนวน 200,000 บาท แก่ครอบครัวนางชยานี วรรณทวี ผู้เสียชีวิต โดยมี นางสาวทวีพร วรรณทวี (บุตร) เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมเมืองไทยประกันภัย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา
จากเหตุการณ์ความสูญเสียในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เร่งดำเนินการตรวจสอบและจ่ายค่าสินไหมทดแทนอย่างเป็นธรรมและทันที ให้กับผู้ประสบภัยและครอบครัว ทั้งนี้ก็เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และให้มั่นใจว่าบริษัทฯ พร้อมที่จะดูแลและเคียงข้างผู้เอาประกันภัยในทุกวิกฤต บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง และขอส่งกำลังใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต ตลอดจนผู้ที่ได้รับผล กระทบจากเหตุการณ์นี้