เจาะเทรนด์จับจ่ายแต่ละ GEN ชิงตลาดตรุษจีนกว่า 5 หมื่นล.

ผู้จัดการรายวัน 360 - ท็อปส์ เปิด 5 เทรนด์ “ตรุษจีน 69” เผยคนไทยเน้น “ซื้อสินค้าแบบฉลาดเลือก” ‘คุณภาพ’ สำคัญกว่า ‘โปรโมชัน’ และ ‘ความประหยัดต้องมาพร้อมความมงคล’ พร้อมออกกลยุทธ์ ‘Discover Prosperity Together’ ผสานจุดแข็ง “สินค้า - AI & The 1 Ecosystem – ประสบการณ์ลูกค้า” ดันท็อปส์ขึ้นแท่นผู้นำเบอร์ 1 ในใจผู้บริโภค พร้อมยอดขายโต 20%
นายจักรกฤษณ์ จตุปัญญาโชติกุล รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด, ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “แม้ภาพรวมตลาดค้าปลีกไทยในปี 2569 จะยังคงมีความท้าทายจากสภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป ซึ่ง SCB EIC คาดการณ์ไว้ที่ 3.7% แต่เราเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าปี 2569 จะเป็น ‘ปีแห่งความหวังและการฟื้นตัว’ (Recovery & Hope) ของคนไทยทุกคน หลังจากที่เราได้ก้าวผ่านความท้าทายต่างๆ ในปีที่ผ่านมา
ในโอกาสสุดพิเศษที่ ท็อปส์ครบรอบ 30 ปี เราจึงมุ่งมั่นสร้างคุณค่าทางใจภายใต้แกนหลัก ‘Togetherness’ เพื่อดึงสถาบันครอบครัวให้กลับมาแข็งแกร่งและมีความสุขร่วมกันอีกครั้งผ่านประเพณีตรุษจีนที่สืบทอดกันมา
เราคาดการณ์ว่าบรรยากาศการจับจ่ายในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ยังคงมีความคึกคัก เนื่องจากเทศกาลตรุษจีนถือเป็นหนึ่งในเทศกาลสำคัญประจำปีที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญเพื่อการเฉลิมฉลอง และเสริมความเป็นสิริมงคล ผสานกับเม็ดเงินสะพัดในช่วงตรุษจีนในปีที่ผ่านมามีมูลค่าสูงถึง 5 หมื่นล้านบาท สะท้อนถึงกำลังซื้อที่มีแนวโน้มในเชิงบวก รวมถึงพลังซอฟต์พาวเวอร์ด้านความเชื่อและวัฒนธรรมที่ฝังรากลึกในสังคมไทย ยังทำหน้าที่เป็นที่พึ่งทางใจสำคัญ และเป็นแรงผลักดันให้ผู้บริโภคออกมาจับจ่ายใช้สอยอย่างต่อเนื่อง
ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นแรงผลักดันให้เราพัฒนาแคมเปญที่ตอบโจทย์ ‘ความฉลาดเลือก’ ของลูกค้าอย่างแท้จริง ทั้งการคัดสรรของไหว้คุณภาพพรีเมียมที่หลากหลาย ครบถ้วนตามหลักมงคลในราคาที่เข้าถึงได้ พร้อมโปรโมชันที่คุ้มค่ากว่าเดิม เรามั่นใจว่ากลยุทธ์ที่เน้นความเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง จะเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นความคึกคัก และมีส่วนสำคัญในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมให้เติบโต”
สำหรับตรุษจีนในปีที่ผ่านมา ท็อปส์พบอินไซต์ที่น่าสนใจว่า กลุ่มผู้หญิงคือผู้ทรงอิทธิพลหลักในการจับจ่าย โดยมีสัดส่วนสูงถึง 75% และเมื่อเจาะลึกกลุ่มอายุพบว่า Gen Y (39.5%) และ Gen X (37.7%) คือสองกำลังหลักที่มีสัดส่วนการใช้จ่ายในการซื้อสินค้าตรุษจีนรวมกันกว่า 77% ขณะที่ช่องทาง Offline ยังคงครองความนิยมสูงสุดด้วยสัดส่วนยอดขายถึง 96% โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งเป็นทำเลศักยภาพที่สร้างยอดขายได้เกือบ 70% ของทั้งหมด
ในส่วนของพฤติกรรมการซื้อ พบปรากฏการณ์ยอดขายพุ่งทะยานอย่างโดดเด่นใน ‘วันจ่าย’ ซึ่งมียอดขายโตถึง 188% และมีขนาดตะกร้าสินค้า (Basket Size) เพิ่มขึ้นถึง 64% เมื่อเทียบกับช่วงปกติ โดยกลุ่มสินค้าที่ครองแชมป์ขายดี 5 อันดับแรก ได้แก่ สินค้าทำความสะอาด (Cleaning) ซึ่งสอดคล้องกับธรรมเนียมการทำความสะอาดบ้านรับโชค ตามด้วย กลุ่มของสด (Produce), สินค้าเพื่อการปรุงอาหาร (Cooking), กลุ่มของใช้ในบ้าน
(Home Care) และอาหารสำเร็จรูปบรรจุแพ็กเกจ (Packaged Food) นอกจากนี้ เทรนด์การสั่งจองสินค้าล่วงหน้า (Pre-order) ยังมีการเติบโตขึ้น 6.3% แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคยุคใหม่เริ่มมีการวางแผนการซื้อ (Smart Planner) เพื่อความสะดวกและมั่นใจว่าจะได้รับสินค้ามงคลคุณภาพครบตามหลักประเพณี
ในปีนี้ท็อปส์ยังพบเทรนด์พฤติกรรมผู้บริโภคช่วงตรุษจีนที่น่าสนใจจากการจัดทำผลสำรวจอินไซต์แนวโน้มการจับจ่ายช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 2569 ของลูกค้าท็อปส์ ผ่านช่องทาง LINE TOPS Thailand และ Personal Shopper พบว่า
• กลุ่ม Gen X & Gen Y ผู้คุมบังเหียนความเชื่อและการใช้จ่าย – Key Decision Makers หลักของการจับจ่ายช่วงตรุษจีนยังคงเป็นกลุ่ม Gen X (48%) และ Gen Y (30%) โดยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มรายได้ระดับกลางถึงบน และอาศัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (80%) โดยผู้บริโภคกลุ่มนี้ให้ความสำคัญกับการไหว้เจ้าตามประเพณีอย่างเคร่งครัด (44%) ไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดบ้านก่อนวันไหว้ การสวมเสื้อผ้าใหม่ ไปจนถึงการหลีกเลี่ยงคำพูดที่ไม่เป็นมงคล
• “คุณภาพ” ชนะ “ราคา” ผลไม้มงคลยังเป็น Must-Have Item- หนึ่งในเทรนด์ที่โดดเด่นคือ ผู้บริโภคถึง 84% ยืนยันว่าผลไม้มงคลเป็นสินค้าที่ต้องมีในช่วงตรุษจีน และกว่า 55% พร้อมตัดสินใจซื้อแม้ไม่มีโปรโมชัน สะท้อนให้เห็นว่าในเทศกาลที่มีความหมายเชิงวัฒนธรรมและความเชื่อ “ความสดและคุณภาพ” (Freshness & Quality) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมากกว่าปัจจัยด้านราคาเพียงอย่างเดียว
• Smart Planner วางแผนล่วงหน้า รับมือค่าครองชีพ - ความกังวลด้านค่าครองชีพยังคงเป็นปัจจัยสำคัญ โดยผู้บริโภคกว่า 57% กังวลเรื่องราคาอาหารที่ปรับตัวสูงขึ้น และ 36% กังวลภาระค่าใช้จ่ายโดยรวม โดยเฉพาะในกลุ่ม Gen Y และ Gen X ส่งผลให้ผู้บริโภค 40% วางแผนการซื้อและกำหนดงบประมาณล่วงหน้าอย่างละเอียด ขณะที่ 36% มีแนวโน้มใช้จ่ายน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่ต้องการควบคุมงบการใช้จ่ายช่วงตรุษจีนไม่ให้เกิน 2,500 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 53% โดยยังคงให้ความสำคัญกับการใช้จ่ายด้านอาหารและเครื่องดื่มเป็นอันดับแรก (52%) รองลงมาคือการให้อั่งเปา (29%)
• ฉลองความมงคลแบบรักษ์โลก ลด Food Waste - ตรุษจีนปี 2026 สะท้อนการเปลี่ยนผ่านสู่การเฉลิมฉลองอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดย 63% ของผู้บริโภคตั้งใจจัดการปริมาณของไหว้ให้เหมาะสม เพื่อลดปัญหาอาหารเหลือทิ้ง (Food Waste) แสดงให้เห็นถึงบทบาทของเทรนด์ Sustainability ที่เริ่มชัดเจน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้บริโภคเมือง
• Modern vs Traditional ความสะดวกที่มาพร้อมความหมาย - แม้ความเชื่อและประเพณียังคงมีบทบาทสำคัญ แต่รูปแบบการช้อปปิ้งได้ปรับเปลี่ยนไป ผู้บริโภคมองหาความสะดวกและความครบจบในที่เดียว (Convenience) ส่งผลให้โมเดิร์นเทรดกลายเป็นช่องทางหลักในการจับจ่าย (67%) เนื่องจากสามารถผสานความถูกต้องตามประเพณีเข้ากับไลฟ์สไตล์สมัยใหม่ได้อย่างลงตัว
นอกจากนี้ยังพบ Pain Points สำคัญของลูกค้าไม่ว่าจะเป็น ความกลัวทำผิดธรรมเนียม (The Fear of Getting it Wrong) โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ยังไม่มั่นใจเรื่องของไหว้ที่ถูกต้อง ความยุ่งยากในการหาของ (The Frustration of the Hunt) ที่ต้องซื้อหลายแห่ง ความกดดันด้านงบประมาณ (Anxiety of a Budget) จากค่าครองชีพที่สูงขึ้น และ ข้อจำกัดด้านเวลา (The Pressure of Time) จากไลฟ์สไตล์ที่เร่งรีบ ท็อปส์จึงนำปัจจัยดังกล่าวมาต่อยอดสู่แคมเปญ THE GREAT CHINESE NEW YEAR 2026 โดยออกแบบกลยุทธ์ด้านสินค้า
โปรโมชัน ช่องทางการจำหน่าย และการสื่อสารการตลาดให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคอย่างรอบด้าน มุ่งมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่สะดวก ครบจบในที่เดียว และช่วยให้การเฉลิมฉลองตรุษจีนเป็นไปอย่างมั่นใจ
สำหรับแคมเปญ THE GREAT CHINESE NEW YEAR 2026 ในปีนี้ ท็อปส์ได้เดินหน้าภายใต้กลยุทธ์ “Discover Prosperity Together” รับปีแห่งการฟื้นตัวและความหวัง (Recovery & Hope) โดยที่มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าทางใจ (Togetherness) โดยขับเคลื่อนผ่าน 3 แกนหลัก A.C.E. ได้แก่
• A - ASSORTMENT: “Discover the Finest Fortune” คัดสรรที่สุดแห่งสินค้ามงคล
ท็อปส์ยกระดับการนำเสนอที่สุดแห่งสินค้ามงคลที่ผสานความเชื่อและไลฟ์สไตล์อย่างลงตัว จากความเข้าใจอินไซต์ผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับ “คุณภาพและความถูกต้อง” มากกว่าราคา จึงคัดสรรสินค้าอย่างพิถีพิถัน พร้อมการันตีความมงคลโดยกูรูตัวจริง หมอช้าง–ทศพร ศรีตุลา เพื่อตอบโจทย์ 4 พลังมงคลครบทุกมิติทั้ง Luck (พลังแห่งโชคลาภและโอกาสใหม่) เปิดรับสิ่งดี ๆ ตลอดปี ด้วยส้ม เป็ด พลับ และปุ้ยฝ้าย Health (พลังสุขภาพที่ดี) สื่อถึงความสมดุลและแข็งแรง ด้วยทับทิม แอปเปิ้ลแดง ปลา และซิ่วท้อ Wealth (พลังความมั่งคั่ง) เสริมความอุดมสมบูรณ์และความมั่งมี ด้วยองุ่นแดง สับปะรด หัวหมู และชุดไหว้กระดาษ และ Love (พลังแห่งความรัก) เติมความอบอุ่นให้ครอบครัว ด้วยเชอร์รีแดง สตรอว์เบอร์รี ซาลาเปา และผัดหมี่สีชมพู พร้อมตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านอาหารสด Premium Freshness ด้วยผลไม้มงคลเกรดพรีเมียมที่สดใหม่ ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่มองว่าผลไม้คือหัวใจสำคัญของการไหว้ ตลอดจนตอบรับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ผ่านแนวคิด
Convenience & Sustainability ด้วยชุดและของไหว้ ที่ครบจบในที่เดียว เน้นปริมาณพอดี เพื่อลดปัญหาอาหารเหลือทิ้ง (Food Waste) ซึ่งเป็นหนึ่งในเทรนด์การบริโภคที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญ
• C - CONNECT & CUSTOMER EMPOWERMENT: “Discover Your Personalized Prosperity” (เชื่อมอินไซต์ รู้ใจด้วย AI) ครั้งแรกกับการนำ AI-Powered Lifestyle Segmentation มาใช้เต็มรูปแบบสำหรับแคมเปญตรุษจีน ผ่านฐานข้อมูล The 1 Ecosystem เพื่อวิเคราะห์และคาดการณ์ความต้องการของผู้บริโภคในระดับรายบุคคล (Hyper-Personalization) ช่วยยกระดับความแม่นยำในการสื่อสารและการนำเสนอสินค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการจับจ่ายของลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่างแท้จริง ประกอบด้วย
ailand
◦ ลูกค้าปัจจุบัน (Existing Shoppers): กระตุ้นซื้อซ้ำจากประวัติการซื้อ หรืออัพเกรดการซื้อโดยใช้ AI แนะนำสินค้าที่สร้างประสบการณ์การซื้อสินค้าที่น่าประทับใจมากขึ้น
◦ ลูกค้าใหม่ที่มีศักยภาพ (Seasonal Patterns): AI จะตรวจจับพฤติกรรมการซื้อสินค้าของลูกค้าที่มีศักยภาพหรือแนวโน้มจะซื้อสินค้าอื่นๆ ในช่วงเวลาหรือฤดูกาลเดียวกัน เช่น การจับแนวโน้มของกลุ่มลูกค้าที่เริ่มต้นจากการซื้อสินค้าทำความสะอาดบ้านก่อนเทศกาล เพื่อนำเสนอโปรโมชันตรุษจีนได้อย่างทันท่วงทีและตรงจังหวะการตัดสินใจ
◦ ลูกค้าที่หายไป (Lapsed): ดึงลูกค้ากลุ่มนี้กลับมาด้วยข้อเสนอพิเศษเฉพาะบุคคล
นอกจากนี้ ภายใต้กลยุทธ์ Customer Empowerment Ang-Pao ท็อปส์มอบอำนาจการช้อปให้ลูกค้าด้วยแคมเปญอั่งเปาที่ “เลือกความคุ้มค่าได้เอง” ไม่ว่าจะเป็นส่วนลด, การแลกคะแนน หรือเครดิตเงินคืน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างกัน
• E - EXPERIENCE: “Discover Seamless Celebration” (สร้างประสบการณ์เฮง ไร้รอยต่อ) ยกระดับประสบการณ์การช้อปปิ้ง ด้วยการเนรมิตบรรยากาศซูเปอร์มาร์เก็ตให้กลายเป็น China Town ร่วมสมัย ที่เต็มไปด้วยสีสันและพลังแห่งการเฉลิมฉลอง สร้างความแตกต่างและความจดจำในช่วงเทศกาล พร้อมกระตุ้นการมีส่วนร่วมผ่านคอนเทนต์จาก หมอช้าง–ทศพร ศรีตุลา ในรูปแบบ How-to Guide แนะนำเคล็ดลับการจัดโต๊ะไหว้และการเตรียมตัวรับโชคอย่างถูกต้องตามธรรมเนียม ช่วยลดความกังวลของผู้บริโภค และเสริมความมั่นใจในการเฉลิมฉลอง นอกจากนี้ ยังเชื่อมต่อประสบการณ์แบบ Offline-to-Online (O2O) เปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถสั่งจองสินค้าล่วงหน้า และรับความเฮงส่งตรงถึงบ้านได้อย่าง
ไร้รอยต่อ ตอบโจทย์ทั้งความสะดวกและไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัล
พร้อมกันนี้ยังเสริมทัพความเฮงผ่านโปรโมชัน “ท็อปส์แจก 3 เฮง รับตรุษจีน” มอบสิทธิพิเศษสุดคุ้มให้สมาชิกเดอะวันตลอดเทศกาล เพื่อเติมเต็มความคุ้มค่าในการจับจ่ายและช่วยให้ผู้บริโภควางแผนการใช้จ่ายได้อย่างมั่นใจ ตั้งแต่วันนี้ – 17 กุมภาพันธ์ 2569
• เฮงที่ 1: รับคูปองส่วนลด The Great Chinese New Year 2026 ลดสูงสุด 15% เมื่อซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไข โดยคูปองส่วนลดมีทั้งหมด 3 รูปแบบ ได้แก่
◦ แบบที่ 1: เมื่อซื้อสินค้าครบทุก 600 บาท รับฟรีคูปองส่วนลด 1 แผ่น ที่ ท็อปส์, ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์,
ท็อปส์ ไฟน์ ฟู้ดส์ เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ และท็อปส์ ออนไลน์
◦ แบบที่ 2: เมื่อซื้อสินค้าครบทุก 400 บาท รับฟรีคูปองส่วนลด 1 แผ่น ที่ ท็อปส์เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ, ท็อปส์แคร์ ทุกสาขา, เพ็ตแอนด์มี ที่เข้าร่วมรายการ รวมถึงร้านมัทสึคิโยะ
◦ แบบที่ 3: เมื่อซื้อสินค้าครบทุก 150 บาท รับฟรีคูปองส่วนลด 1 แผ่น ที่ ท็อปส์ เดลี่ ทุกสาขา
ทั้งนี้ คูปองส่วนลดดังกล่าวเป็นสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกเดอะวันเท่านั้น และจำกัดการรับคูปองสูงสุด
12 สิทธิ์ต่อหมายเลขสมาชิก ตลอดแคมเปญ
• เฮงที่ 2: แลกคะแนน The1 เท่ายอดซื้อ รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20% (ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด)
• เฮงที่ 3: รับหรือแลกคะแนน เพื่อรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20% จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ (ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด)
พิเศษ! สำหรับลูกค้า The1 พบกับโปรโมชันสุดเอ็กซ์คลูซีฟ Super Burn ลด on-top ทั้งตะกร้า เพียงแลกคะแนน The 1 ตามยอดซื้อ รับส่วนลดเพิ่มทันที 20% โดยมียอดแลกขั้นต่ำ 800 คะแนนต่อใบเสร็จ ที่ท็อปส์ ทุกสาขา และ ท็อปส์ ออนไลน์
สำหรับผู้ที่สนใจสั่งจองสินค้าตรุษจีนล่วงหน้า ท็อปส์มอบสิทธิพิเศษให้แก่ลูกค้าที่สั่งจองสินค้าผ่าน ท็อปส์, ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ ไฟน์ ฟู้ดส์, ท็อปส์ ออนไลน์ และบริการ Personal Shopper เมื่อสั่งจองสินค้าตรุษจีนล่วงหน้าครบ 800 บาท รับทันที Gift Voucher 100 บาท และเมื่อสั่งจองผ่าน ท็อปส์ เดลี่ ครบ 800 บาท รับส่วนลดทันที 100 บาท จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อหมายเลขเดอะวัน โดยสามารถสั่งจองได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 13 กุมภาพันธ์ 2569 กำหนดรับสินค้าวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าร้าน
นอกจากนี้ ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ท็อปส์ยังเตรียมเสิร์ฟความอร่อยกับหลากหลายเมนูอาหารจีนจากร้านค้าชื่อดังและร้านยอดนิยม อาทิ ร้านขาหมูตรอกซุง บางรัก, ร้านหลี่ชิมเฮีย จุ๋ยก้วย, ร้านเจ๊แดงเยาวราช รวมถึงเมนูสตรีทฟู้ดระดับมิชลินและอาหารจีนสไตล์ต้นตำรับที่คัดสรรมาเป็นพิเศษ ให้ผู้บริโภคได้อิ่มอร่อยและเติมเต็มบรรยากาศการเฉลิมฉลองตรุษจีนอย่างครบครันในที่เดียว
“ในปี 2569 นี้ ท็อปส์ยังคงมุ่งมั่นบทบาทในการร่วมกระตุ้นการจับจ่ายและเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคค้าปลีกไทย ควบคู่กับการยกระดับท็อปส์สู่การผู้นำเบอร์ 1 ในใจผู้บริโภคในทุกเทศกาล โดยเรามั่นใจว่าแคมเปญ“THE GREAT CHINESE NEW YEAR 2026” จะเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้ผู้บริโภคไทยเริ่มต้นปีใหม่อย่างมั่นใจ เมื่อช้อปที่ท็อป
ส์ พร้อมตั้งเป้ายอดขายช่วงตรุษจีนในปีนี้เติบโตขึ้น 20%” นายจักรกฤษณ์ กล่าวสรุป
ช้อปแบบปังๆ วันจ่าย-วันไหว้-วันเที่ยว ครบจบในที่เดียว กับแคมเปญ “THE GREAT CHINESE NEW YEAR 2026” ที่ท็อปส์คัดสรรสินค้าและโซลูชันสำหรับเทศกาลตรุษจีนมาอย่างครบถ้วน เพื่อรับทั้งความเฮงและ
ความปัง ตั้งแต่วันนี้– 17 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ท็อปส์, ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ ไฟน์ ฟู้ดส์ และท็อปส์ เดลี่ ทุกสาขา รวมถึงช่องทางออนไลน์ พร้อมติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและโปรโมชันต่าง ๆ ได้ที่www.tops.co.th, เฟซบุ๊ก TOPS Thailand หรือ LINE @TOPSTh