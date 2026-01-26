เปิดสัญญาใหม่ "เซ็นทรัลลาดพร้าว" ต่อ 30 ปีจ่าย 4.25 หมื่นล้านบาท SRTA เตรียมลงนาม 26 ม.ค.นี้

SRTA นัดวันที่ 26 ม.ค. 69 ลงนาม "เซ็นทรัลลาดพร้าว" ต่อสัญญารอบใหม่ 30 ปี สิ้นสุดปี พ.ศ. 2601 ผลตอบแทนเพิ่มเป็น 4.25 หมื่นล้านบาท ไม่รวมลงทุนปรับปรุงอาคารอีก 4.5 พันล้านบาท ขณะที่ รฟท.รับค่าเช่าจาก SRTA 3.3 หมื่นล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปัจจุบัน
นายทรงยศินทร์ ชนปทาธิป กรรมการบริษัท รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด (SRTA) หรือ อสท. เปิดเผยว่า หลังจากคณะกรรมการ (บอร์ด) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2569 มีมติเห็นชอบผลการเจรจาการใช้ประโยชน์พื้นที่ศูนย์การค้าบริเวณสามเหลี่ยม ย่านพหลโยธิน (โครงการเซ็นทรัลลาดพร้าว) พื้นที่ 47.22 ไร่ ตามที่ SRTA เสนอ ภายหลังจากสัญญาปัจจุบันสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2571 ไปแล้วนั้น ในวันนี้ (26 ม.ค. 2569) SRTA จะมีการลงนามสัญญาเช่าที่ดินกับ รฟท. (ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน รฟท.) และขณะเดียวกัน SRTA จะลงนามกับบริษัท เซ็นทรัล อินเตอร์พัฒนา จำกัด ในสัญญาฉบับใหม่ เป็นการเช่าจัดประโยชน์ระยะเวลา 30 ปี เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2571 ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2601 พร้อมกันด้วย
สัญญาใหม่นี้ SRTA จะได้รับผลตอบแทนจากเซ็นทรัลฯ รวมทั้งสิ้น 42,500 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าเช่าที่ดิน 39,800 ล้านบาท ค่าธรรมเนียม 2,700 ล้านบาท โดยทยอยจ่ายเริ่มต้นปีแรก ประมาณ 1,300 ล้านบาท และปรับขึ้น ในช่วง 10 ปีหลัง ตั้งแต่ปีที่ 21-ปีที่ 30 ค่าเช่าเฉลี่ยจะปรับไปอยู่ที่กว่า 2,000 ล้านบาทต่อปี จนครบสัญญา
นอกจากนี้ เซ็นทรัลฯ จะมีการลงทุนเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 4,500 ล้านบาท สำหรับการปรับปรุงอาคารทรัพย์สินเดิมและ ระบบ M&E ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบระบายอากาศ ระบบสื่อสาร ระบบสุขาภิบาลและ ระบบดับเพลิง ที่ใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน เกือบ 50 ปี รวมถึงปรับให้รองรับเรื่องแผ่นดินไหวเพิ่มเติม เป็นต้นโดยเซ็นทรัลเสนอแผนจะใช้เวลา 4 ปีในการปรับปรุง นับจากวันที่สัญญาเริ่มนับหนึ่ง
รายงานข่าวระบุถึงสาเหตุที่ มีการลงนามสัญญาค่อนข้างเร็ว ทั้งที่สัญญาปัจจุบันจะสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2571 หรืออีก เกือบ 3 ปี ว่า SRTA สามารถสรุปผลการเจรจาได้เร็วทั้งเรื่องผลตอบแทนและเงื่อนไขการพัฒนาโครงการ นำเสนอบอร์ด รฟท.เห็นชอบ รวมถึงเอกสารต่างๆ ที่ต้องดำเนินการ อีกทั้งสัญญาเช่าระหว่างรฟท.และ SRTA มีกำหนดเป็นสัญญามาตรฐานระหว่างแม่กับลูกไว้ เมื่อดำเนินการตามกระบวนการเรียบร้อยจึงมีความพร้อมที่จะลงนามสัญญาร่วมกัน
สำหรับพื้นที่บริเวณสามเหลี่ยมย่านพหลโยธิน (โครงการเซ็นทรัลลาดพร้าว) ปัจจุบัน ตามราคาประเมินธนารักษ์ อัตรา 145,000บาท /ตร.ว. คิดเป็นมูลค่าที่ดิน 2,707.631 ล้านบาท มูลค่าสิ่งปลูกสร้าง 4,896.704 ล้านบาท มูลค่าทรัพย์สิน 7,604.335 ล้านบาท หลังหมดสัญญาในวันที่ 18 ธันวาคม 2571 ทรัพย์สินจะตกเป็นกรรมสิทธ์ของ รฟท.และสัญญาใหม่มีการปรับรูปแบบเป็น รฟท.ให้สิทธิ SRTA (บริษัทลูก) เป็นผู้เช่าทรัพย์สินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โครงการเซ็นทรัลลาดพร้าว นำไปทำสัญญากับ บริษัท เซ็นทรัล โดยเป็นสัญญาเช่าจัดประโยชน์ 30 ปี เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2571 ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2601 โดยรฟท.ได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเป็น 33,000 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากสัญญาปัจจุบัน ผลตบแทนสัญญา 20 ปี จำนวน 21,298 ล้านบาท
ปัจจุบันสัญญาระหว่าง รฟท.กับ บริษัท เซ็นทรัล อินเตอร์พัฒนา จำกัด เป็นการให้สิทธิใช้ประโยชน์ศูนย์การค้าบริเวณสามเหลี่ยมย่านพหลโยธิน (โครงการเซ็นทรัลลาดพร้าว) สัญญาเลขที่ 904511619 พื้นที่เช่า ประมาณ 47.22 ไร่ หรือ 75,558.65 ตารางเมตร ระยะเวลาใช้ประโยชน์ 20 ปี นับตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2551 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 18 ธันวาคม 2571 เป็นพื้นที่รวม 314,346.37 ตร.ม. ประกอบด้วย 1. อาคารศูนย์การค้า ส้านักงาน และห้างสรรพสินค้า พื้นที่ 257,402.27 ตร.ม. 2. อาคารโรงแรม 56,944.10 ตร.ม. โดยรฟท.ได้ผลตอบแทน คิดเป็นวงเงินรวมตลอดอายุสัญญา จำนวน 21,298.833 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าธรรมเนียม 2,611.103 ล้านบาท ค่าเช่า 18,687.730 ล้านบาท การปรับเพิ่ม 6% ต่อปี ขณะนี้เหลือค่าเช่า 3 ปี คือ ปี 2569 จำนวน 1,559.111 ล้านบาท ปี 2570 จำนวน 1,652.658 ล้านบาท และปี 2571 จำนวน 1,751.817 ล้านบาท