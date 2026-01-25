CAAT เข้มมาตรการคัดกรองเต็มรูปแบบ เที่ยวบินจากพื้นที่เสี่ยง "ไวรัสนิปาห์"

CAAT เข้มมาตรการคัดกรองเที่ยวบินจากพื้นที่เสี่ยงไวรัสนิปาห์ สนามบิน-สายการบินดำเนินการเต็มรูปแบบตั้งแต่ 26 ม.ค. 69 สร้างความเชื่อมั่นการเดินทาง
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) หรือ CAAT แจ้งว่า ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสนิปาห์ในรัฐเบงกอลตะวันตก ประเทศอินเดีย อย่างใกล้ชิด พร้อมประสานความร่วมมือกับกรมควบคุมโรค เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานด้านสาธารณสุขและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้โดยสาร โดยได้จัดการประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจมาตรการที่สายการบิน สนามบิน และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
มาตรการดังกล่าวจะบังคับใช้เฉพาะเที่ยวบินและผู้โดยสารจากพื้นที่เสี่ยง โดยให้สายการบินดำเนินการคัดกรองเบื้องต้น ณ ต้นทาง ด้วยการสังเกตอาการ หากพบผู้โดยสารที่มีอาการเข้าข่ายต้องได้รับการตรวจ จะต้องมีเอกสารยืนยันก่อนเดินทาง และปฏิบัติตามแนวทางด้านสาธารณสุขระหว่างทำการบิน
เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย ผู้โดยสารทุกคนต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและกรอกแบบฟอร์ม ต.8 (Health Declaration) เพื่อจัดเก็บข้อมูลตามกฎหมายสำหรับการติดตามเฝ้าระวัง โดยมีการจัดจุดคัดกรองบริเวณสะพานเทียบอากาศยาน ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมความพร้อมในการรองรับกรณีตรวจพบผู้ป่วยไว้เรียบร้อยแล้ว
ในการซักซ้อมครั้งนี้มีสายการบินที่ให้บริการเส้นทางจากรัฐเบงกอลตะวันตก สนามบิน และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยด่านควบคุมโรคได้เริ่มดำเนินการคัดกรองตั้งแต่วันที่ 25 มกราคมที่ผ่านมา และจะดำเนินการเต็มรูปแบบตั้งแต่เวลา 00.00 น. ของวันที่ 26 มกราคม เป็นต้นไป พร้อมติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในอนาคต