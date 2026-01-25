“เวียตเจ็ทไทยแลนด์” คว้ารางวัลสายการบินที่มีบทบาทโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อมสูงสุดในภูมิภาค

กรุงเทพฯ 23 มกราคม 2569 — เวียตเจ็ทไทยแลนด์ สายการบินไทยรายแรก คว้า 2 รางวัล ระดับนานาชาติ ได้แก่ รางวัลสุดยอดโครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน สาขาอุตสาหกรรมการบิน และ รางวัลชนะเลิศโครงการด้านสิ่งแวดล้อมที่สร้างผลกระทบเชิงบวกสูงสุดในอุตสาหกรรมการบิน ตอกย้ำมาตรฐานระดับโลกด้านความเป็นเลิศขององค์กรที่มีบทบาทโดดเด่นในการขับเคลื่อนนวัตกรรมและการเติบโตอย่างยั่งยืน
นางสาวสญาดา เบญจกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ สายการบินเวียตเจ็ทไทยแลนด์ กล่าวว่า “ความยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ระยะยาวของสายการบิน และไม่ได้ถูกมองเป็นเพียงโครงการแยกส่วน รางวัลที่ได้รับในครั้งนี้สะท้อนถึงแนวทางการดำเนินงานอย่างเป็นระบบของเวียตเจ็ทไทยแลนด์ในการดูแลสิ่งแวดล้อมรวมถึงการมีส่วนร่วมกับชุมชนที่สร้างผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม ควบคู่การยกระดับระบบนิเวศการบินอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนสู่อนาคต เวียตเจ็ทไทยแลนด์มองว่าความยั่งยืนเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของนวัตกรรม ความเชื่อมั่น และการสร้างคุณค่าระยะยาวให้แก่สังคมและประเทศ”
พิธีมอบรางวัลจัดขึ้น ณ นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดย The Global Economics Limited (TGE) สายการบินมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับ 2 รางวัลอันทรงเกียรติในสาขาการขนส่ง (Transportation) โดยรางวัล “Best Sustainable Community Engagement Initiatives” สะท้อนวิสัยทัศน์หลักขององค์กรที่ยึดมั่นในหลักการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, and Governance: ESG) พร้อมเน้นย้ำถึงการเดินหน้ากลยุทธ์การบริหารจัดการฝูงบินผ่านการนำอากาศยาน Boeing 737-8 เข้าประจำการในเส้นทางบินทั่วโลก ช่วยยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการ ควบคู่กับการตอกย้ำบทบาทความเป็นสายการบินราคาประหยัดรายแรกในประเทศไทยที่ริเริ่มการใช้เชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel: SAF) พร้อมกันนี้รางวัล “Most Impactful Environmental Program in Aviation” ยังตอกย้ำความสำเร็จของสายการบินในการขับเคลื่อนภารกิจ “Fly Green” มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero 2050 ของอุตสาหกรรมการบิน สะท้อนถึงความมุ่งมั่นอย่างเป็นรูปธรรมในการพัฒนาการบินอย่างยั่งยืน และการเป็นผู้นำด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม
ตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา เวียตเจ็ทไทยแลนด์ได้เดินหน้าส่งเสริมการตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายธุรกิจการท่องเที่ยวภาคเอกชน ภายใต้โครงการ Fly Green Fund โดยมีกิจกรรมสำคัญ อาทิ โครงการฟื้นฟูป่าชายเลน “Fly Green Forest” โครงการเก็บขยะชายหาดและใต้น้ำ “Garbage Hunter & Scuba Project” กิจกรรม Charity Run เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา รวมถึงโครงการ “Young Ambassador” ที่มุ่งเสริมพลังเยาวชนให้เป็นกระบอกเสียงด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความมุ่งมั่นดังกล่าวยังคงดำเนินต่อเนื่องในปี 2569 โดยสายการบินเตรียมเดินหน้าจัดกิจกรรมและโครงการที่หลากหลายยิ่งขึ้น ส่งเสริมความยั่งยืนทั้งในมิติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม