นายกฯ ถกวง ครม.สั่ง”คมนาคม”หารือ กฤษฎีกา-อัยการสูงสุด หาช่องเลิกสัญญา”อิตาเลียนไทย”ชี้เกิดเหตุรุนแรง 4 ครั้งในรอบ 10 เดือน

“นายกฯ ถกวงครม. สั่ง”คมนาคม” หารือ กฤษฎีกา-อัยการสูงสุด -หน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งพิจารณาความเป็นไปได้ยกเลิกสัญญาจ้าง”อิตาเลียนไทยฯ” ชี้ช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา เกิดอุบัติเหตุรุนแรงถึง 4 ครั้ง ย้ำเพื่อรักษาประโยชน์และความปลอดภัยสาธารณะ
รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2569 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เสนอความคิดเห็นถึงอุบัติเหตุใหญ่เนื่องจากเครน (Crane) ถล่ม 2 เหตุการณ์คือ เหตุเครนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน หล่นทับขบวนรถไฟโดยสารพิเศษขบวนที่ 21 เส้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ - อุบลราชธานี ที่บริเวณอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา และเหตุเครนก่อสร้าง มอเตอร์เวย์สาย M82 หักถล่มทับรถยนต์หลายคัน บนถนนพระราม 2 จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นการก่อสร้างในความรับผิดชอบของบริษัทรับเหมาก่อสร้างรายเดียวกัน และทำให้มีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ และทรัพย์สินเสียหายจำนวนมาก โดยได้มีการติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการ และมีการกำชับการดำเนินการ ดังนี้
1.ให้กระทรวงคมนาคม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพิจารณาให้ควาช่วยเหลือจ่ายเงินเยียวยาแก่ผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลตามแต่กรณีให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เสียหาย ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้รายงานผลให่คณะรัฐมนตรีทราบด้วย
2.ให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานอัยการสูงสุด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการยกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการต่างๆ ที่ทำไว้กับบริษัทรับเหมาก่อสร้างรายนี้ รวมทั้งพิจารณาเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้น เพื่อรักษาไว้ซึ่งประโยชน์และความปลอดภัยสาธารณะ เนื่องจากอาจมีความบกพร่องทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา เกิดอุบัติเหตุรุนแรงมาแล้ว 4 ครั้ง(รวม 2 ครั้งล่าสุด )
ทั้งนี้ ให้ดำเนินการอย่างถูกต้อง รอบคอบ รัดกุม และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติครม.ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งไม่ให้เกิดกรณีที่รัฐเป็นฝ่ายผิดสัญญา โดยให้เร่งดำเนินการให้เสร็จโดยไว และรายงานผลให้ครม.ทราบด้วย ซึ่งครม.พิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ