Aionex ปรับโครงสร้าง-เพิ่มการลงทุนในไทย หนุนเติบโตระยะยาว รุกขยายเครือข่ายจักรยานยนต์ไฟฟ้า

Aionex หรือ เอไอออเนกซ์ ผู้ดำเนินธุรกิจรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของประเทศไทย ปรับโครงสร้างบริษัท พร้อมเพิ่มระดับการลงทุน สนับสนุนการเติบโตระยะยาว มีผลตั้งแต่วันที่ 13 ม.ค. 2569 สะท้อนความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าสองล้อและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดของประเทศ
Mr. Gary Ting ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอไอออเนกซ์ จำกัด หรือ Aionex ผู้ดำเนินธุรกิจรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของประเทศไทย เปิดเผยว่า เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการปรับโครงสร้าง มีผลตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม โดยบริษัท KYMCO CAPITAL PRIVATE EQUITY MANAGEMENT Co., Ltd. หรือ Kymco Capital และบริษัท Kwang Yang Motor Co., Ltd. หรือ KYMCO ได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน Aionex รวมเป็น 75% ขณะที่ บริษัท อรุณ พลัส จำกัด หรือ Arun Plus คงสัดส่วนการถือหุ้นเชิงยุทธศาสตร์ที่ 25%
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในครั้งนี้สะท้อนก้าวสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของ Aionex จากโครงสร้างเงินทุนที่ได้รับการปรับเพิ่มเติมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ผสานความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระดับโลก เพื่อเร่งการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสีเขียวของประเทศไทย และรองรับการเติบโตในระยะยาวของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย
Mr. Gary Ting ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Aionex กล่าวว่า “การปรับครั้งนี้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่ง Arun Plus ยังคงเป็นพันธมิตรสำคัญของเรา โดยสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรอย่างแข็งแกร่ง ขณะเดียวกัน การเพิ่มการลงทุนจาก Kymco Capital และ KYMCO สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินงานที่มีต่อประเทศไทย Aionex ตั้งเป้าจะผสานการถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับมืออาชีพ เพื่อสร้างระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าสองล้อระดับโลกให้เกิดขึ้นในประเทศไทย นอกจากนี้เป้าหมายของเราคือการยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการผลิต สำหรับอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”
ความได้เปรียบในการแข่งขันที่สำคัญของบริษัทอยู่ที่ Aionex Smart Battery Platform (ASBP) แพลตฟอร์มสลับแบตเตอรี่และพลังงานอัจฉริยะแบบเปิด ที่ช่วยลดอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า โดยเปิดโอกาสให้แบรนด์พันธมิตรสามารถนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องแบกรับภาระเงินลงทุนเริ่มต้นสูงจากการเป็นเจ้าของแบตเตอรี่และสถานีสลับแบตเตอรี่ พร้อมรองรับการเชื่อมต่อของหลายแบรนด์เข้าสู่เครือข่ายเดียวกัน ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจแบบใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของประเทศไทยในการมุ่งสู่ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050 (Net Zero Emission by 2050) Aionex ได้กำหนด Roadmap การดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน โดยมุ่งขยายการเข้าถึงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสองล้อสมรรถนะสูงและระบบสลับแบตเตอรี่ เพื่อช่วยลดมลพิษทางอากาศและเสียง เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ดีต่อสุขภาพอย่างยั่งยืน
ขณะเดียวกัน Aionex เดินหน้าผสานความร่วมมือกับพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ในประเทศที่มีเครือข่ายครอบคลุม อาทิ สถานีบริการน้ำมัน ร้านสะดวกซื้อ และพื้นที่พาณิชยกรรม เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มธุรกิจ “บริการสลับแบตเตอรี่เชิงไลฟ์สไตล์” ควบคู่กับการดึงดูดการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมการตั้งฐานการผลิตและซัพพลายเชนในประเทศไทย สร้างงานคุณภาพ และเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ในระดับภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม
“ด้วยเทคโนโลยีของ KYMCO แพลตฟอร์มการลงทุนของ Kymco Capital และโครงสร้างพื้นฐานของ Arun Plus บริษัทเชื่อว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจของประเทศไทย” Mr. Gary Ting กล่าวเพิ่มเติม
เกี่ยวกับ Aionex
Aionex เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง Arun Plus, KYMCO และ Kymco Capital มุ่งให้บริการโซลูชันพลังงานสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าสองล้ออย่างครบวงจร เพื่อประเทศไทยและตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เกี่ยวกับ Arun Plus
Arun Plus Company Limited จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า โดยมุ่งสร้างระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าอย่างครบวงจรในประเทศไทย บริษัทดำเนินงานครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่การผลิตยานยนต์ไฟฟ้า การผลิตแบตเตอรี่ เครือข่ายสถานีชาร์จ และแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับบริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่การเดินทางที่ยั่งยืนและสังคมคาร์บอนต่ำของประเทศไทย