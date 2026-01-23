“นพรัตน์ มาลัยวงค์” นำทีม “ไลโอ (LYO)” ร่วมงาน อย. Expo 2026

แบรนด์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะ “ไลโอ (LYO)” เข้าร่วมงาน มหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับประเทศ ประจำปี 2569 หรือ “อย. Expo 2026” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 25 มกราคม 2569 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด “From Local to Global – จากอัญมณีภูมิปัญญาไทย สู่การพัฒนาไกลไปสากล”
ภายในงานมีผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพจากทั่วประเทศเข้าร่วมจัดแสดง โดย ไลโอ (LYO) ได้นำเสนอแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะ โดยต่อยอดจาก ภูมิปัญญาไทย ร่วมกับการคิดค้นสูตรโดย เภสัชกร และทีมผู้เชี่ยวชาญ ภายใต้การผสานองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้ากับมาตรฐานการผลิตสมัยใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางด้านคุณภาพและความปลอดภัย
ทั้งนี้ นพรัตน์ มาลัยวงค์ ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริษัท 88(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เจ้าของแบรนด์ ไลโอ (LYO) ได้ร่วมให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมภายในบูธงาน อย. Expo 2026 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 25 มกราคม 2569 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี