ทช.ลุยก่อสร้าง ถนนสาย ง ผังเมืองรวมเมืองทุ่งสง คาดเสร็จปี 71 แก้รถติดเขตเมือง

กรมทางหลวงชนบท เริ่มสร้างถนนสาย ง ผังเมืองรวมเมืองทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช คืบหน้า 8% คาดเสร็จปี 71 เชื่อมโยงการคมนาคมภาคใต้ตอนกลางให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น ควบคู่กับการรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต
นายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันกรมทางหลวงชนบท ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสาย ง ผังเมืองรวมเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทางรวม 5.589 กิโลเมตรคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 8 ขณะนี้ในส่วนของงานก่อสร้างถนนอยู่ระหว่างการดำเนินงานกรุยทาง ถางป่า งานวางท่อลอดเหลี่ยม ส่วนงานก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟนั้น อยู่ระหว่างงานเสาเข็มเจาะ โดยโครงการดังกล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 2571 ต่อไป
ถนนสาย ง ผังเมืองรวมเมืองทุ่งสง เป็นเส้นทางเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมของจังหวัดให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น ช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในเขตเมือง รองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต พร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจการขนส่ง การท่องเที่ยว และเป็นการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย ด้านพาณิชยกรรมพื้นที่บริเวณโดยรอบให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันการก่อสร้างมีความ
เนื่องจากสภาพเมืองนครศรีธรรมราชเป็นเมืองเก่า มีถนนที่คับแคบไม่สามารถปรับปรุงหรือขยายได้ ทำให้มีสภาพจราจรหนาแน่นในเขตชุมชนเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงพิจารณาเห็นชอบกับโครงการดังกล่าว และขอรับการสนับสนุนการก่อสร้างจากกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม โดยการก่อสร้างถนนสายนี้ จะเป็นถนนก่อสร้างใหม่เริ่มต้นจาก ทล.4110 และขยายให้เป็นถนนวงแหวนไปทางทิศเหนือของตัวอำเภอทุ่งสง ตัดผ่านทุ่งนาและที่ว่าง จนมาบรรจบกับ ทล.403 เพื่อเป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมให้มีความสมบูรณ์ และเป็นการแก้ไขปัญหาด้านการจราจรอย่างเป็นรูปธรรม
สำหรับโครงการก่อสร้างถนนสาย ง ผังเมืองรวมเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณ ทล.4110 กม.ที่ 0+000 ไปถึงจุดสิ้นสุดโครงการบรรจบกับ ทล. 403 กม.ที่ 5+589 มีระยะทางรวม 5.589 กิโลเมตร ซึ่งก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.25 เมตร ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 2.75 เมตร เกาะกลางกว้าง 4.60 เมตร ทางเท้ากว้างข้างละ 2.50-3.45 เมตร มีระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบสัญญาณไฟจราจร และสิ่งอำนวยความสะดวกปลอดภัยต่าง ๆ
นอกจากนี้ยังมีในส่วนของงานก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ 1 แห่ง ขนาด 4 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร ทางเท้ากว้างข้างละ 2 เมตร และยังมีการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลอง จำนวน 4 แห่ง พร้อมมีระบบไฟฟ้าแสงสว่างอีกด้วย