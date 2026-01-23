BEM ชวนสร้างโมเม้นต์ดีๆ ในเดือนแห่งความรัก

ตารางงานอาร์ตเดือนกุมภาพันธ์ออกแล้ว! บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ชวนเติมความหวานในเดือนแห่งความรักกับการสร้างสรรค์งานศิลปะให้ตัวเองหรือทำเป็นของขวัญมอบให้คนรู้ใจ ไม่ว่าจะเป็น สอนวาดเซรามิก เอาใจสายคราฟท์จาก อ.รัชดา หนองบัว เจ้าของแบรนด์ Vilan by Familyclay สอนปั้นพระพุทธรูป โดย อ.ตะวัน สิโยพุทธวงศ์ ศิลปินผู้เชี่ยวชาญงานประติมากรรม และกิจกรรมยามเย็นให้ได้แวะเข้าร่วมกันก่อนกลับบ้านกับ การสอนวาดรูปบน iPad โดย อ.สาริน ปิติบัณฑิต เจ้าของแฟนเพจ Melt the moment โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมคลาสเตรียม iPad มาเอง
กิจกรรมจะถูกจัดขึ้นตั้งแต่วันอังคาร-วันศุกร์ แบ่งเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบแรกเรียนจบภายใน 1 วัน (3 ชั่วโมง) และรูปแบบที่สองเรียนต่อเนื่อง 2 วัน (วันละ 2 ชั่วโมง) ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (รับจำนวนจำกัด) ทาง QR Code หรือ https://shorturl.asia/LC8XT เท่านั้น !! (หากมีผู้สละสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม ทางผู้จัดจะพิจารณาผู้ที่ไปร่วมกิจกรรมหน้างานเป็นลำดับถัดไป ทั้งนี้ การพิจารณาและตัดสินใจของ BEM ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด) สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook และ X : BEM Bangkok Expressway and Metro