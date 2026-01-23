เอนเนอร์จี ไทย เทรดดิ้ง ฮับ “ETTH26” ฮอต นักลงทุนแห่จองซื้อหุ้นคึกคัก ดันมาร์เก็ตแคปทะลุ 412.5 ลบ.สะท้อนความเชื่อมั่นธุรกิจ ตอกย้ำผู้นำโซลูชั่นด้านพลังงานหมุนเวียน พร้อมเข้าเทรด LiVEx 30 ม.ค.นี้
รศ.ดร.รักไทย บูรพ์ภาค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอนเนอร์จี ไทย เทรดดิ้ง ฮับ จำกัด (มหาชน) หรือ ETTH26 กล่าวว่า บริษัทฯ ถือเป็นหนึ่งในผู้นำโซลูชั่นด้านพลังงานหมุนเวียน และสิ่งแวดล้อมครบวงจร และมีความพร้อมในการขยายธุรกิจเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต ต้องขอบคุณนักลงทุนทั้งที่เป็นคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจหลายรายที่มีความมั่นใจในตัวบริษัทฯ สอบถามและแสดงความสนใจที่จะจองซื้อหุ้น ETTH26 เข้ามาเป็นจำนวนมากสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพทางธุรกิจ
“การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) ถือเป็นบันไดก้าวแรกที่สำคัญที่จะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่คู่ค้าและพันธมิตร รวมไปถึงการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมพลังงาน ซึ่งก้าวต่อไปบริษัทฯ มีแผนที่จะเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ mai ต่อไป ถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศที่สนใจเข้ามาลงทุนมากขึ้น และมองเห็นศักยภาพในด้านความแข็งแกร่งและการเติบโตของธุรกิจ โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้ในครั้งนี้ไปลงทุนโครงการ Power Purchasing Agreement (PPA) รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนและชำระหนี้”รศ.ดร.รักไทย กล่าว
รศ.ดร.รักไทย กล่าวว่า ด้วยศักยภาพความโดดเด่นด้านความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการให้บริการด้านพลังงานหมุนเวียน ส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกมิติ โดยในปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 103.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ที่มีรายได้รวม 35.28 ล้านบาท มีสินทรัพย์ ณ งวดครึ่งปี (30 มิถุนายน 2568) อยู่ที่ 290.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดปี (31 ธันวาคม 2567) ที่มีสินทรัพย์รวม 234.24 ล้านบาท มีขนาดติดตั้งโซลาร์เซลล์ ในปี 2568 จำนวน 5,770 KWp เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ที่มีขนาดติดตั้งรวม 1,376 KWp และคาดว่าในปี 2569 จะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 100 ล้านบาท
สำหรับบริษัท เอนเนอร์จี ไทย เทรดดิ้ง ฮับ จำกัด (มหาชน) หรือ ETTH26 ประกอบธุรกิจ จำหน่าย ติดตั้ง และให้บริการเกี่ยวกับระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เป็นหลัก โดยสินค้าและบริการของบริษัท แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1. ธุรกิจด้านพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบ Power Purchasing Agreement (Private PPA) ซึ่งเป็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับลูกค้าโดยตรง โดยส่วนใหญ่บริษัททำสัญญากับภาครัฐหรือหน่วยงานของรัฐ โดยบริษัทจะทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ผ่านระบบโซล่าร์เซลล์ที่ติดตั้ง ณ สถานที่ของลูกค้า
2.ธุรกิจด้านพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบ EPC (Engineering, Procurement, and Construction) ซึ่งเป็นการให้บริการออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร และ 3. ธุรกิจงานบริการด้านโยธา (Civil Work) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของโครงการต่างๆ ในภาครัฐ โดยบริษัทฯ มีความพร้อมในการให้บริการแบบครบวงจร (Turnkey Services) ครอบคลุมตั้งแต่การสำรวจ ออกแบบทางวิศวกรรม การวางแผนและบริหารโครงการ ไปจนถึงการก่อสร้างและควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง โดยกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ กลุ่มลูกค้าภาครัฐ ซึ่งถือเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท และกลุ่มลูกค้าภาคเอกชน
นายสิทธิพัฒน์ ศิลป์ฟ้าพานิช กรรมการผู้จัดการฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) (BYD) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ กล่าวว่า บริษัท เอนเนอร์จี ไทย เทรดดิ้ง ฮับ จำกัด (มหาชน) หรือ ETTH26 ได้เสนอขายหุ้นจำนวน 10 ล้านหุ้น ในวันที่ 23 มกราคม 2569 ในราคาหุ้นละ 3.75 บาท โดยภายหลังการเสนอขายหุ้นคิดเป็นมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคาเสนอขาย 412.5 ล้านบาท และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) ในวันที่ 30 มกราคม 2569 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “ETTH26”
“การระดมทุนครั้งนี้ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากนักลงทุน การกำหนดราคาที่ 3.75 บาทต่อหุ้น ถือว่าเหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐาน และสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของตลาดที่มีต่อวิสัยทัศน์ระยะยาวของ ETTH26 รวมถึงโมเดลธุรกิจที่แข็งแกร่งและความทุ่มเทของทีมผู้บริหารและพนักงาน เชื่อว่าหุ้น ETTH26 จะสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน”นายสิทธิพัฒน์ กล่าว