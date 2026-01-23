“อิตาเลียนไทย”ยันไม่มีลดสเปก-ไม่ฟ้องรัฐ พร้อมรับผิดชอบเครนถล่ม”รถไฟ-พระราม2”เยียวยาเต็มที่

“อิตาเลียนไทย”เสียใจเหตุเครนถล่ม 2 โครงการ พร้อมรับผิดชอบเยียวยาเต็มที่ ยืนยันมาตรฐานก่อสร้าง เครื่องมือ และมาตรการปลอดภัยในไซด์ก่อสร้าง ไม่มีลดสเปกงาน สภาพคล่องไม่มีปัญหา พร้อมร่วมมือภาครัฐตรวจสอบ และแก้ไขจุดบกพร่อง
วันที่ 23 ม.ค.2569 ที่กระทรวงคมนาคม นายสุเมธ สุรบถโสภณ รองประธานบริหารอาวุโส บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) กล่าวภายหลังมอบเงินเยียวยาแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์คานปูนและเครนก่อสร้างโครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 (M82) สายทางยกระดับบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว ตอน 7 ว่า ว่า บริษัทฯเสียใจอย่างมากต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และพร้อมรับผิดชอบเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ทั้ง 2 เหตุการณ์ ที่ผ่านมา บริษัทได้เร่งจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตทันที ส่วนบาดเจ็บมีการช่วยเหลือและเยี่ยมทุกราย
ทั้งนี้ บริษัท พร้อมรับผิดชอบต่อความผิดพลาดทุกประการ รวมถึงให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อย่างเต็มที่ และขอยืนยันว่า การทำงานของบริษัทมีมาตรฐานและมีมาตรการความปลอดภัยที่เข้มงวด มีคณะกรรมการปลอดภัยกลางตรวจทุกไซด์ก่อสร้าง กรณีที่เกิดขึ้น ต้องรอผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน ซึ่งโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ที่มีเวลาจำกัด และมีการเร่งรัดการก่อสร้าง แม้บริษัทจะมีเครน (Launching Gantry Crane หรือ LG ) แต่จำเป็นต้องจัดหามาทำงานเพิ่มเพื่อเร่งรัดงานให้ได้ตามแผน ผู้บริหารโครงการจึงไปเช่าบริษัทอื่น มาดำเนินการ ซึ่งก่อนดำเนินการได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ควบคุมงาน ส่วนที่เกิดขึ้นมีข้อบกพร่องตรงไหนอย่างไร ก็ต้องตรวจสอบขั้นตอนการทำงาน ทั้งผู้ควบคุมงาน ผู้ปฏิบัติงาน ว่าเกิดจากอะไร
นายสุมธกล่าวถึงกระแสข่าวว่า บริษัทฯเตรียมฟ้องร้องภาครัฐหากมีการบอกเลิกสัญญา ว่า ยืนยันไม่เป็นความจริง และเกิดจากความคลาดเคลื่อนในการสื่อสารภายใน โดยบริษัทพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐ และกระทรวงคมนาคมอย่างเต็มที่ ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ บริษัทญ ขอให้สังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดโอกาสให้บริษัทได้ปรับปรุงการทำงาน พร้อมให้คำมั่นว่า บริษัทยึดความปลอดภัยเป็นอันดับแรกเหนือสิ่งอื่นใด และพร้อมแก้ไขข้อบกพร่องทุกประการเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีก
ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่บริษัทเคยประสบปัญหาขาดสภาพคล่องส่งผลต่อการมาตรฐานการทำงานหรือไม่ นายสุเมธกล่าวยืนยันว่า ประเด็นสภาพคล่องไม่เป็นความจริง บริษัทไม่มีการลดคุณภาพงานใดๆ อุปกรณ์เครื่องมือเป็นไปตามาตรฐานไม่มีการลดสเปกใดๆ และในไซด์งานมีมาตการด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวด มีการพิจารณาเพิ่มบทลงโทษ กรณีพนักงานประมาทเลินเล่ออย่างรุนแรง