“เสนา”ขายหุ้นกู้2ชุดรวม 2พันล. เปิดจอง 3-5 ก.พ.นี้

” เสนา“จ่อขายหุ้นกู้ 2 ชุดใหม่ วงเงินรวม 2,000ล้านบาท ดอกเบี้ยคงที่4.90-5.80% จ่ายดบ.ทุก 3 เดือน มั่นใจนักลงทุนตอบรับ เปิดจอง 3 - 5 ก.พ.นี้
นางสาวอธิกา บุญรอดชู ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดสรรเงินและการลงทุน บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SENA เปิดเผยว่า SENA เตรียมเปิดขายหุ้นกู้ชุดใหม่จำนวน 2 ชุด วงเงินรวม 2,000 ล้านบาท แบ่งเป็นชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 2 เดือน วงเงิน 500 ล้านบาท ดอกเบี้ยคงที่ 4.90% ต่อปี และชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 6 เดือน วงเงิน 1,500 ล้านบาท ดอกเบี้ยคงที่ 5.80% ต่อปี โดยทั้ง 2 ชุดจะจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เพื่อเสนอขายให้กับนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายใหญ่ คาดว่าจะเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์นี้
“เชื่อมั่นว่าการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้จะได้รับผลตอบรับอย่างดีจากผู้ลงทุน ภายหลังจากที่ SENA เตรียมชำระคืนหุ้นกู้ 2 รุ่น วงเงินรวม 2,895 ล้านบาท ในวันที่ 31 ม.ค.และ 3 ก.พ. นี้ ผ่าน 16 สถาบันการเงิน ตอกย้ำความมั่นคงและน่าเชื่อถือให้แก่นักลงทุนและพันธมิตร