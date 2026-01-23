กบน.ตรึงราคาขายปลีกดีเซลต่อ สั่งลดอัตราเงินกองทุนฯดีเซล 80สต./ลิตร

กบน. ตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลต่อเนื่อง แม้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น โดยลดอัตราเงินกองทุนฯสำหรับดีเซล 80สต./ลิตร เพื่อไม่กระทบค่าครองชีพของประชาชน
วันนี้ (23 มกราคม 2569) คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบปรับลดอัตราเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับน้ำมันดีเซลลง 0.80 บาทต่อลิตร เพื่อตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลและเบนซินคงเดิม ณ หน้าสถานีบริการน้ำมัน
สืบเนื่องจากความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลก มาจากความไม่สงบของประเทศอิหร่าน ตลอดจนความล่าช้าแผนการฟื้นฟูกำลังการผลิตในเวเนซุเอลา อาจกระทบต่ออุปทานน้ำมัน ส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นในช่วงที่ผ่าน กบน. จึงมีมติให้ปรับลดอัตราเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงลง 0.80 บาทต่อลิตร จากเดิมทีเรียกเก็บในอัตรา 1.50 บาทต่อลิตร เป็นเรียกเก็บในอัตรา 0.70 บาทต่อลิตร เพื่อตรึงราขายปลีกน้ำมันดีเซลไม่ให้ขึ้นราคา และขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่า ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของประชาชนมากจนเกินไป นอกจากนี้ กบน. ได้สั่งการให้สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) ติดตามสถานการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันใตลาดโลก เพื่อประเมินสถานการณ์ที่อาจส่งผลต่อราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศต่อไป
สำหรับ ฐานะกองทุนน้ำมันฯ ณ วันที่ 18 มกราคม 2569 กองทุนน้ำมันฯ ติดลบอยู่ที่ 1,662 ล้านบาท แบ่งเป็นบัญชีน้ำมันบวกอยู่ที่ 37,308 ล้านบาท และบัญชี LPG ติดลบอยู่ที่ 38,970 ล้านบาท ส่วนการปรับลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ ประเภทน้ำมันดีเซลครั้งนี้ จะทำให้รายรับลดลงเหลือประมาณวันละ 50.06 ล้านบาท จากเดิมที่มีรายรับประมาณวันละ 94.86 ล้านบาท