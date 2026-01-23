xs
"พาณิชย์" ปลื้ม "บางกอกเจมส์" โตสวนกระแส เตรียมจัดงานครั้งที่ 73 อย่างยิ่งใหญ่ คาดเงินสะพัดกว่า 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ผู้จัดงานหลัก ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT ผู้ร่วมจัดงาน พร้อมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฯ ทั้งภาครัฐและเอกชน แถลงข่าวเตรียมความพร้อมจัดงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่ 73 ระหว่างวันที่ 22–26 กุมภาพันธ์นี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ คาดมูลค่าการค้าทะลุ 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ


นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ประธานงานแถลงข่าวกล่าวว่า "ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา งานแสดงสินค้า Bangkok Gems and Jewelry Fair ได้ทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมนี้ โดยมีบทบาทในการเชื่อมโยงผู้ซื้อและผู้ขายจากทั่วโลก สร้างโอกาสทางธุรกิจและพันธมิตรการค้า ยกระดับภาพลักษณ์สินค้าไทยในเวทีนานาชาติ ตลอดจนส่งเสริมการส่งออกอย่างต่อเนื่อง จนในวันนี้ประเทศไทยได้บรรลุเป้าหมายการเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลกแล้ว อีกทั้งงานบางกอกเจมส์ยังมีส่วนสำคัญในการผลักดันการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทย ไม่รวมทอง ซึ่งในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2568 เมื่อหักมูลค่าส่งกลับ การส่งออกสินค้าดังกล่าวมีมูลค่า 12,124 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวกว่าร้อยละ 53"

"งานบางกอกเจมส์เติบโตขึ้นอย่างมาก ทั้งด้านจำนวน Exhibitor, Visitor และ มูลค่าการค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนในปัจจุบันงานแสดงสินค้านี้ได้รับการยอมรับให้เป็น 1 ใน 4 งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับสำคัญของโลก ทั้งยังเป็นแหล่งค้าพลอยสีที่ใหญ่ที่สุดของโลก และเพื่อรับรองความต้องการของผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างชาติที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ผู้จัดงานจึงได้ขยายพื้นที่จัดแสดงสินค้าไปยัง Plenary Hall ชั้น 1 ทำให้งานบางกอกเจมส์ ครั้งที่ 73 สามารถรองรับผู้ประกอบการได้เพิ่มขึ้นกว่า 200 คูหา ตอกย้ำความเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลก โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,300 บริษัท 2,800 คูหา มากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานมากกว่า 45,000 ราย และสร้างมูลค่าการค้าได้มากกว่า 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ" อธิบดี DITP กล่าวเสริม


ด้าน นายบูณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ประธานคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (GIT) พันธมิตรร่วมจัดงาน กล่าวว่า "งานบางกอกเจมส์เป็นที่รู้จักดีในฐานะเวทีการค้าระดับนานาชาติที่มีบทบาทสำคัญต่ออุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย สะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในฐานะผู้ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ทั้งด้านทักษะฝีมือการผลิต และความเชี่ยวชาญในการปรับปรุงคุณภาพพลอยสี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้แบรนด์จิวเวลรี่ชั้นนำของโลกไว้วางใจให้ผู้ประกอบการไทยเป็นฐานการผลิตมาอย่างต่อเนื่อง ภายในงานได้รวบรวมผู้ประกอบการไทยที่ให้บริการรับจ้างผลิตทั้งในรูปแบบ OEM และ ODM แบบครบวงจร กว่าร้อยละ 80 ของผู้แสดงสินค้าทั้งหมด ซึ่งถือเป็นจุดเด่นสำคัญของงานในครั้งนี้"

ผู้ร่วมจัดงานยังเปิดเผยอีกว่า การจัดงานครั้งนี้คณะผู้จัดงานได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเป็นองค์ประธานในการเปิดงาน และได้รับพระราชทานพระอนุญาต ให้นำผลงานทรงออกแบบเครื่องประดับที่สร้างสรรค์โดยช่างฝีมือชั้นสูงของไทย มาจัดแสดงนิทรรศการพิเศษ ซึ่งสะท้อนพระปณิธานในการสานต่อพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์และต่อยอดภูมิปัญญางานหัตถศิลป์ไทยสู่สากล


งาน Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่ 73 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bkkgems.com หรือ facebook.com/Bangkokgemsofficial






