Aura Wellness นำทีมผู้บริหารและทีมแพทย์ สานต่อโอกาส สนับสนุนโครงการ “Healing Little Hearts” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

Aura Wellness นำทัพบริษัทในเครือ เดินหน้าสานต่อโครงการ “Healing Little Hearts รักษาหัวใจเล็ก ๆ ให้ยิ้มได้” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จุดประกายโอกาส มอบสิ่งของจำเป็นรวม 100,000 บาท ให้กับเด็ก ๆ ที่สถานสงเคราะห์เด็กวัดสระแก้ว จังหวัดอ่างทอง
กลับมาอีกครั้งกับโครงการ “Healing Little Hearts รักษาหัวใจเล็ก ๆ ให้ยิ้มได้” โดย Aura Wellness บริษัทแม่ของ Aura Bangkok Clinic, Aura Xpress Clinic, SOLAURA, และ AURASOL Wellness & Spa ในปี 2569 นับเป็นปีที่ 3 ที่ออร่าเดินหน้าส่งต่อรอยยิ้ม ขยายโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนในสถานสงเคราะห์เด็กวัดสระแก้ว จังหวัดอ่างทอง โครงการนี้ยังคงเดินหน้าต่อ เพราะทีมผู้บริหาร Aura Wellness ทุกท่าน เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งต่อโอกาส และอนาคตของเด็ก ๆ ในพื้นที่ห่างไกล จึงเดินหน้าสานต่อโครงการที่จะช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต
งานนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา ณ สถานสงเคราะห์เด็กวัดสระแก้ว จังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็นสถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนขนาดใหญ่ มีเด็กและเยาวชนในการดูแลขององค์กรรวมกว่าพันชีวิต โดยมีทีมผู้บริหาร คุณเฟม เจตบดินทร์ ประคุณศึกษาพันธ์ Chief Executive Officer คุณบรีม พรกมล เพชรดาษดา Chief Marketing Officer คุณหนุย รังษิยา จิตตางกูร Chief Operating Officer คุณบูม ณัฐภัทร เตชะอธิก Chief Financial Officer และแพทย์หญิงอัญวีณ์ เกียรติอภิพงษ์ Chief Medical Aesthetics Officer พร้อมทั้งทีมแพทย์จาก Aura Bangkok Clinic และ Aura Xpress Clinic ร่วมกับพนักงานของ Aura Wellness ร่วมกันมอบ ของใช้จำเป็น เช่น สบู่ล้างมือ ผ้าอนามัย ยาสีฟัน ผงซักฟอกฯ และอาหารกลางวันแสนอร่อยให้กับเด็ก ๆ และเจ้าหน้าที่ได้อิ่มท้อง อิ่มใจกันถ้วนหน้า
รายได้ส่วนหนึ่งจากการดำเนินธุรกิจของ Aura Wellness จะถูกมอบคืนกลับสู่สังคม ตามความตั้งใจขององค์กรที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสังคม ดังนั้น Aura Wellness จึงยึดมั่นในการเดินหน้าสนับสนุนการทำงานของสถานสงเคราะห์เด็กวัดสระแก้ว จังหวัดอ่างทอง เป็นประจำต่อเนื่องทุกปี และมีแผนจะขยายโอกาสสู่พื้นที่อื่นที่ต้องการแรงสนับสนุน
เราเชื่อว่าการมอบโอกาสและการช่วยเหลือในวันนี้ จะเป็นแรงผลักดันให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งต่อพลังให้เด็ก ๆ เติบโตขึ้นไปเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนให้กับสังคมไทยในอนาคต
Aura Wellness – Together, We empower global well-being
Follow Us!
LinkedIn: Aura Bangkok Clinic
Instagram: Life at Aura
Instagram: Aura Wellness