“เอ็มดี อาจารย์รัชต์ชวพร สุทธิพัฒน์โสภณ” ประกาศเปิดตัวบทบาทใหม่ ตอกย้ำมาตรฐานการเรียนบัญชี–ภาษีแบบครบวงจรสำหรับกิจการSME

โรงเรียนเออาร์พีการบัญชี ประกาศเปิดตัว “อาจารย์รัชต์ชวพร สุทธิพัฒน์โสภณ” หรือ ครูออยลี่ (Orly YOU) ในฐานะ ผู้บริหารโรงเรียนเออาร์พีการบัญชี ภายใต้สโลแกน “โรงเรียนสอนการจัดทำบัญชีภาคปฏิบัติแบบมืออาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ” อย่างเป็นทางการ โรงเรียนเออาร์พีการบัญชี ถือกำเนิดขึ้นจากวิสัยทัศน์ของ อาจารย์รัชต์ชวพร สุทธิพัฒน์โสภณ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานบริหาร
ซึ่งต้องการนำเสนอ “ระบบการเรียนบัญชี–ภาษีจากเอกสารจริง ที่เข้าใจง่าย ใช้งานได้จริง และมีจรรยาบรรณ” ด้วยจุดแข็งด้านความเชี่ยวชาญกว่า 20 ปีในการสอนบัญชีภาคปฏิบัติ การเขียนหนังสือ การให้คำปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษี และการสร้างองค์ความรู้สำหรับผู้ประกอบการไทย และผู้ที่ไม่จบด้านบัญชี เป้าหมายของโรงเรียนเออาร์พีการบัญชี คือ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้ตลาดผู้ประกอบการ และเสริมฐานรากเศรษฐกิจไทยให้แข็งแรงบนมาตรฐานบัญชีและภาษีสำหรับกลุ่มนักธุรกิจSMEที่ถูกต้อง
ผู้นำผู้คร่ำหวอดในวงการบัญชี–ภาษีกว่า 20 ปี
อาจารย์รัชต์ชวพร สุทธิพัฒน์โสภณ มีประสบการณ์จริงทั้งภาคปฏิบัติและภาคการศึกษา ผ่านบทบาท
• ผู้สอนบัญชีภาคปฏิบัติ
• วิทยากรผู้พัฒนา SME
• ที่ปรึกษาด้านบัญชี–ภาษี
• นักเขียนหนังสือด้านบัญชี–ภาษี และแรงบันดาลใจ
ตลอดเส้นทาง เธอร่วมงานกับพันธมิตรชั้นนำทั่วประเทศ พร้อมการันตีด้วยรางวัลสำคัญ เช่น
• โล่รางวัลผู้ส่งเสริมเยาวชนยอดเยี่ยมด้านบัญชี (THAILAND KIDS AWARDS 2024) จากชมรมพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์
• โล่และใบประกาศครูผู้สอนดีเด่น (2565–2568) จาก จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ
• โล่และใบประกาศผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น (2566–2568) จาก จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ
• รางวัล “ตราชั่งทองคุณธรรม” 2568 จาก สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท)
• รางวัล “คนดีของแผ่นดิน” 2568 จากโครงการจรรโลงพระพุทธศาสนา ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
• รางวัลผู้นำด้านการศึกษาโรงเรียนเอกชนนอกระบบ จาก สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนนอกระบบ APANE 2568
แรงบันดาลใจสำคัญในการก่อตั้ง “โรงเรียนเออาร์พีการบัญชี”
เกิดจากประสบการณ์จริงที่พบว่า ผู้ประกอบการจำนวนมากขาดความรู้พื้นฐานด้านบัญชี–ภาษี นำไปสู่ความเสี่ยงทางธุรกิจโดยไม่รู้ตัว
คำประกาศจากหัวเรือใหญ่ของบริษัท
อาจารย์รัชต์ชวพร สุทธิพัฒน์โสภณ กล่าวว่า “จากประสบการณ์ในการสอนและทำงานร่วมกับผู้ประกอบการ SME หลายพันราย ดิฉันพบว่าคนทำธุรกิจจำนวนมากต้องตัดสินใจจากตัวเลขทางบัญชีและภาษี ทั้งที่ยังขาดความรู้พื้นฐานที่ถูกต้อง คำถามสำคัญคือ เราจะทำอย่างไรให้ผู้ประกอบการและบุคลากรที่ไม่ได้จบบัญชี สามารถเข้าใจบัญชีได้ง่าย ถูกต้องตามกฎหมาย และช่วยลดความเสี่ยงของกิจการได้จริง
หากเรายกระดับและเผยแพร่ความรู้ด้านบัญชี–ภาษีอย่างเป็นระบบ ธุรกิจไทยจะมีความเข้มแข็ง โปร่งใส และเติบโตได้อย่างยั่งยืน”
จากการมองเห็นช่องว่างของความรู้ด้านบัญชีและภาษีในกลุ่มผู้ประกอบการ SME อาจารย์รัชต์ชวพร สุทธิพัฒน์โสภณ จึงพัฒนา หลักสูตรบัญชีจำนวน 9 หลักสูตร ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของโรงเรียนเออาร์พีการบัญชี พร้อม ระบบการเรียนบัญชี–ภาษีรูปแบบใหม่ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ ระบบการเรียนรู้ดังกล่าวผสาน ประสบการณ์ภาคปฏิบัติจากเอกสารจริง เนื้อหาทันสมัย และจริยธรรมวิชาชีพช่วยให้ผู้เรียน เข้าใจบัญชีและภาษีตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูงของกิจการ SME อย่างเป็นระบบสามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้ทำบัญชีได้อย่างเข้าใจ ตรวจสอบตัวเลขได้ด้วยตนเอง และลดความเสี่ยงทางธุรกิจ พร้อมเป็นรากฐานสำคัญให้ผู้ประกอบการ SME และบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้จบบัญชี สามารถพัฒนาตนเองต่อยอดสู่ระดับที่สูงขึ้นบนพื้นฐานของ ความถูกต้อง ความโปร่งใส ความยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคม
การพัฒนาความรู้สู่มาตรฐาน
โรงเรียนเออาร์พีฯ ถือเป็นบทพิสูจน์ถึงศักยภาพของการสร้างองค์ความรู้ที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน “บัญชีภาคปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการ SME”
ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือ “สอนง่าย เข้าใจเร็ว ใช้ได้จริง และถูกต้องตามกฎหมาย”
องค์ความรู้นี้ถูกนำมาพัฒนาผ่านกระบวนการออกแบบหลักสูตรที่พิถีพิถัน ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญมาตรฐาน พร้อมเปิดบริการครบวงจร เช่น
• หลักสูตรการจัดทำบัญชีธุรกิจ 60 ชั่วโมง และอีก 8 หลักสูตรที่ได้รับรองหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ
• บริการที่ปรึกษาธุรกิจ
• ระบบวางระบบเอกสาร
• อบรมบุคลากรบัญชีในองค์กร
“ความต่างคือพลัง” – กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ
แม้การพัฒนาระบบการเรียนรู้ใหม่จะเผชิญคำถามจากหลายฝ่าย แต่ อาจารย์รัชต์ชวพร สุทธิพัฒน์โสภณ ยังคงยึดมั่นในแนวคิด “ความต่างคือพลัง”
เพราะเชื่อว่าการกล้าสร้างสิ่งใหม่คือกุญแจสำคัญของตลาดอนาคต
ปัจจุบัน โรงเรียนเออาร์พีการบัญชี เริ่มได้รับการตอบรับอย่างรวดเร็ว และกำลังขยายบริการไปสู่ SME, ภาคการศึกษา และองค์กรทุกระดับ รวมถึงการจัดทำหนังสือที่จะเผยแพร่เร็ว ๆ นี้
ธรรมาภิบาลระบบควบคุมภายในเทียบเท่า 5 ดาว
• โรงเรียนเออาร์พีการบัญชี ผ่านการประเมินการกำกับดูแลกิจการของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ
ระดับ ดีมาก ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน และสะท้อนคุณภาพ ความโปร่งใส และจริยธรรมทางธุรกิจ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเติบโตอย่างยั่งยืน โรงเรียนกำหนดนโยบายด้านความโปร่งใสชัดเจนสำหรับ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน พร้อมมุ่งมั่นสร้างฐานธุรกิจการศึกษาที่มั่นคงและเป็นมิตรต่อสังคม
ผลงานหนังสือ – ถ่ายทอดความรู้ผ่านตัวอักษร
ในปี พ.ศ. 2568 อาจารย์รัชต์ชวพร ได้เผยแพร่ผลงานหนังสือ 2 เล่ม ได้แก่
1.“แก้วนี้…มีฝัน”
หนังสือแนวแรงบันดาลใจผสานความรู้บัญชี–ภาษี
เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นธุรกิจ และผู้ที่กำลังค้นหาเส้นทางชีวิตอย่างถูกต้อง
2.“แชท GPT เพื่อนคู่คิดในทุกวัน”
คู่มือการเริ่มต้นใช้ ChatGPT สำหรับการเรียนรู้คำสั่ง Prompt สำหรับคนทำงานและผู้ประกอบการ เข้าใจง่าย ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน
หนังสือทั้งสองเล่มวางจำหน่ายที่ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Book Center) ครบทั้ง 9 สาขา และ อ่านผ่านช่องทางออนไลน์
• ChulaBook.com
• MEBMarket.com
• TikTok Shop: ARPAccounting
คำกล่าวปิดท้ายของรัชต์ชวพร
“สำหรับโรงเรียนเออาร์พีการบัญชี ไม่ใช่แค่แบรนด์บัญชี
แต่เป็นสัญลักษณ์ของการยกระดับความรู้บัญชี–ภาษีของคนไทยที่เริ่มทำธุรกิจ และผู้ที่อยากเริ่มต้นศึกษาความรู้ด้านบัญชีและภาษี เราเชื่อว่า ความรู้ที่ถูกต้อง สามารถเปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนธุรกิจ และเปลี่ยนประเทศได้จริง”
ติดตามความเคลื่อนไหว
และในปี 2569 จะมีผลงานหนังสือและผลงานอื่นๆตามมาอีกมากมายหลายบทบาท ได้ที่ช่องทาง
Facebook / Instagram / arpaccountingschool
TikTok: @arpaccounting
LINE: @arpaccounting
Website: www.arpaccounting.com และ www.arpaccountingschool.ac.th