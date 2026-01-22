MEA ยืดค่าไฟ 3 เดือน ถึง 13 เม.ย. 69 ตามนโยบาย “ค. คลายทุกข์” ของ มท. ลดภาระกลุ่มเปราะบาง

MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง เดินหน้ามาตรการตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย ภายใต้ภารกิจ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” โดยมุ่งขับเคลื่อนด้าน “ค. คลายทุกข์” เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ผ่านโครงการ “ประชาสุขใจ ค่าไฟยืดชำระ”
สำหรับมาตรการดังกล่าว MEA ได้กำหนดแนวทางช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ที่มียอดค่าไฟฟ้าไม่เกิน 300 บาทต่อเดือน ด้วยการขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้าจากรอบบิลปกติ ให้สามารถชำระได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายของประชาชน
โดยมีผลครอบคลุมใบแจ้งค่าไฟฟ้าที่มีการจดหน่วยตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 13 เมษายน 2569 ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการยกระดับงานบริการของ MEA เพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบอย่างทั่วถึง
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียทางการต่าง ๆ ของ MEA หรือ Line: MEA Connect (@MEAthailand) สังเกตสัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการ เลือกเมนู ติดต่อ MEA Call Center Online 1130 ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง ได้ตลอด 24 ชั่วโมง