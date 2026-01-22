xs
xsm
sm
md
lg

อาหารไทย…มากกว่ารสชาติ คือโอกาสของประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อาหารไทย
ไม่ใช่แค่รสชาติ
แต่กำลังก้าวสู่ยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศ

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ดำเนินโครงการ
“สุดยอดเชฟอาหารถิ่นไทยสู่สากล”
ภายใต้โครงการ หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งเชฟอาหารไทย ปี 2568

โครงการต่อยอดจากหลักสูตร Master Thai Chef
เพื่อยกระดับเชฟอาหารถิ่นไทย
สู่มาตรฐานวิชาชีพสากล
ครอบคลุมเทคนิค สุขอนามัย เทรนด์อาหารโลก
และนวัตกรรมอาหาร

จากผู้สมัครทั่วประเทศ
คัดเลือก 279 คน
เหลือ 40 คน จาก 5 ภูมิภาค
เข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศ

รอบชิงชนะเลิศ
จัดขึ้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2568 ณ กรุงเทพมหานคร
ผู้ชนะ 5 คนสุดท้าย
ได้นำเสนอผลงานในงาน
Fine Dining : The Power of Thai Soft Power
ต่อหน้าเอกอัครราชทูตและผู้แทนจากหลายประเทศ

โครงการนี้ไม่ใช่เพียงการแข่งขัน
แต่คือการลงทุนใน “คน”
เพื่อขับเคลื่อนอาหารไทยสู่เวทีโลกอย่างยั่งยืน


กำลังโหลดความคิดเห็น