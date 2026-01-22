MCM เปิดประสบการณ์ไลฟ์สไตล์บทใหม่ หลอมรวมแฟชั่น งานออกแบบ และคาเฟ่ไลฟ์สไตล์เข้าด้วยกัน พร้อมชวน แบม สราลี, อุ้ม อิษยา และ มิว ศุภศิษฏ์ ร่วมสัมผัสความโมเดิร์นลักชัวรี ณ MCM Lifestyle Store สาขา EmQuartier

MCM แบรนด์แฟชั่นลักชัวรีที่ผสานความหรูหราของงานฝีมือเยอรมันเข้ากับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ยกระดับประสบการณ์รีเทล เผยโฉมใหม่ล่าสุดของ MCM Lifestyle Store สาขาเอ็มควอเทียร์ ที่ผสมผสานงานออกแบบระดับตำนานอย่าง Bauhaus เข้ากับความหรูหราทันสมัย พร้อมเปิดตัว “MCM Café” แห่งแรกในประเทศไทย โดยมีเหล่าคนดังทั้ง แบม-สราลี ประสิทธิ์ดำรง, อุ้ม-อิษยา ฮอสุวรรณ และ มิว-ศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์ ร่วมเปิดประสบการณ์สุดเอ็ซ์คลูซีฟ
MCM Lifestyle Store สาขาเอ็มควอเทียร์ ในโฉมใหม่ ผสานงานออกแบบที่ได้แรงบันดาลใจจาก Bauhaus เข้ากับความหรูหราทันสมัยอย่างลงตัว เน้นความโมเดิร์น ฟังก์ชันการใช้งาน และความเรียบง่าย มาพร้อม “MCM Café” ลักชัวรีคาเฟ่แสนเก๋ ที่จะมอบความพิเศษ ให้ทุกคนดื่มด่ำกับโลกของ MCM ได้ลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิม ผ่านประสบการณ์ด้านอาหารที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน ทั้งเครื่องดื่มและขนมหลากหลาย ท่ามกลางบรรยากาศสุดชิค โดยวันเปิดตัวโฉมใหม่ มีเหล่าศิลปินคนดังอย่าง แบม สราลี, อุ้ม อิษยา และ มิว ศุภศิษฏ์ มาร่วมสัมผัสประสบการณ์ไลฟ์สไตล์รูปแบบใหม่ในโลกของ Modern Luxury ทั้งเลือกชมคอลเลกชันเครื่องหนังอันโดดเด่น และดื่มด่ำไปกับรสชาติของเครื่องดื่ม รวมถึงเมนูขนมหวานอันเป็นซิกเนเจอร์ของ MCM Café
เชิญสัมผัสประสบการณ์ช็อปปิ้งรูปแบบใหม่ได้แล้ววันนี้ที่ MCM Lifestyle Store ศูนย์การค้าดิ เอ็มควอเทียร์ ชั้น G โซน Helix ติดตามความเคลื่อนไหวและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Facebook: https://www.facebook.com/mcmthailandofficial
Instagram: https://www.instagram.com/mcmthailand/