ขบ.ถก ผู้ประกอบการขนส่ง เสนอเพิ่มชั่วโมงทำงานคนขับรถ ปรับกฎหมายแรงงานให้เหมาะสมกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถน

กรมขนส่งฯ หารือผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสาร ยกระดับพัฒนาแนวทางการกำหนดชั่วโมงการขับรถ ให้สอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคม สร้างความสมดุล เพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างยั่งยืน เอกชนเสนอปรับกฎหมายแรงงานเพิ่มชั่วโมงทำงานคนขับรถ 2 คน รวมได้ 24 ชั่วโมง
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2569 นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ผู้แทนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ศ.ดร.กัณวีร์ กนิษฐ์พงศ์ ผู้จัดการศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย ,บริษัท ขนส่ง จํากัด (บขส.) , องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ,สมาคมผู้ประกอบการรถโดยสารไทย ,บริษัท ไทย สมายล์ บัส จํากัด , บริษัท นครชัยทัวร์ จํากัด, บริษัท นครชัยแอร์ จํากัด, บริษัท 407 พัฒนา จํากัด, บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จํากัด, บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมเพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับมาตรการกำหนดชั่วโมงการทำงานของพนักงานขับรถ เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน รวมถึงรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการเพื่อหาแนวทางร่วมกัน ในการพัฒนากฎระเบียบ และการบังคับใช้กฎหมายให้สอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคม
โดยกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งได้สะท้อนปัญหาและข้อจำกัดในการปฏิบัติตามกฎหมายที่สำคัญ ได้แก่ การนับเวลาเริ่มต้นการทำงานเนื่องจากรถโดยสารจำเป็นต้องมีระยะเวลาในการรอผู้โดยสาร การนับเวลาพักรวมให้สามารถพักย่อยได้โดยรวม 1 วัน ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง ปรับกฎหมายแรงงานให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ ขอแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาวให้ผู้ประกอบการสามารถปรับตัวให้สามารถปฏิบัติตามได้ การขอเพิ่มชั่วโมงการทำงานเมื่อมีพนักงานขับรถ 2 คน ให้สามารถขับรถรวมได้ 24 ชั่วโมง จากรวมแล้วต่อวันไม่เกินคนละ 10 ชั่วโมงรวม 2 คนไม่เกิน 20 ชั่วโมง ปัญหารถโดยสารไม่ประจำทาง (รถเช่าเหมา) ให้ปรับจากชั่วโมงการทำงาน เป็นสะสมชั่วโมงการทำงาน ให้ผู้ประกอบการจัดทำแผนการเดินรถและจุดจอดให้สอดคล้องกับการขับรถและระยะทางในการขับที่มีความเหมาะสมและปลอดภัย โดยให้ใช้ระบบ GPS เข้ามาช่วยควบคุมการเดินทางให้ตรงกับแผน
นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกพิจารณาตั้งคณะทำงานศึกษาพิจารณาการกำหนดชั่วโมงทำงาน โดยให้คณะทำงานหาแนวทางในการปฏิบัติ ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 รวมถึงหาแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติในการทำงานของพนักงานขับรถ พิจารณาศึกษาหาแนวทางการติดตั้งเครื่องตรวจจับการง่วงนอนในพนักงานขับรถแจ้งเตือนผู้ประกอบการทันที ศึกษาการติดตั้งกล้องหน้ารถ และกล้องบันทึกพฤติกรรมพนักงานขับรถ เพื่อควบคุมพฤติกรรมการขับรถตลอดการขับรถ โดยต้องสอดคล้องกับบริบท และความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยมีเป้าหมายสำคัญสูงสุดในการลดอุบัติเหตุและการสูญเสียชีวิตบนท้องถนน โดยเฉพาะสาเหตุที่เกิดจากความเหนื่อยล้าและการหลับในของผู้ขับขี่
ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกได้รับทราบถึงปัญหาและข้อจำกัดในทางปฏิบัติจริงพร้อมรับฟังทุกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และจะดำเนินการไปศึกษาข้อมูลร่วมกับกระทรวงแรงงาน เพื่อที่จะนำไปสู่การเจรจาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางมาตรการในการบังคับใช้กฎหมาย โดยเบื้องต้นเน้นการตักเตือน สร้างความตระหนักรู้ และความเข้าใจ หากผู้ขับขี่หรือผู้ประกอบการมีเหตุผลความจำเป็น เช่น สภาพการจราจรติดขัด หรือไม่มีจุดจอดพักรถ เป็นต้น เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่และการพักผ่อนให้เหมาะสมเป็นสำคัญ