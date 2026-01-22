Future Park Green Future ผนึกพลังรัฐ–เอกชน–พันธมิตรด้านสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนนวัตกรรมจัดการขยะและอาคารสีเขียว มุ่งสู่ Greener Future, Together เป้าหมาย Net Zero

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ จัดงาน “Future Park Green Future Forum : ร่วมสร้างอนาคตสีเขียวไปด้วยกัน Greener Future, Together ผนึกกำลังพันธมิตรเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมจัดการขยะและอาคารสีเขียว” เพื่อสะท้อนบทบาทของภาคธุรกิจในการร่วมขับเคลื่อนการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายพันธมิตรด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ภายในงานได้รับเกียรติจาก กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายปวิช เกศววงศ์ รองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ร่วมถ่ายทอดมุมมองด้านนโยบายระดับประเทศ แนวโน้มกติกาโลกด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ ภาษีคาร์บอน และมาตรการ CBAM ตลอดจนบทบาทของภาคธุรกิจไทยในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก
ฟิวเจอร์พาร์คได้นำเสนอแนวทางการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมตั้งแต่การจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง การลดปริมาณขยะฝังกลบ การแปรรูปขยะอินทรีย์ให้เกิดมูลค่าใหม่ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้วยระบบอาคารอัจฉริยะ และการขยายการใช้พลังงานสะอาดจาก Solar Rooftop ควบคู่กับการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและการนำน้ำกลับมาใช้ซ้ำ
การจัดงานครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือกับพันธมิตรหลักหลายภาคส่วน ได้แก่
•SCG โดย ONNEX by SCG สนับสนุนองค์ความรู้ เทคโนโลยีอาคารสีเขียว การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน การติดตั้ง Solar Rooftop และการเตรียมความพร้อมสู่การรับรองมาตรฐาน EDGE Certification
•Oklin นำนวัตกรรมเทคโนโลยีแปรรูปขยะอาหารเป็นปุ๋ย ช่วยลดปริมาณขยะอินทรีย์ ลดการปล่อยก๊าซมีเทน และต่อยอดสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน
•Glean Thailand นำเสนอแนวคิด The Future of Waste is Digital ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ช่วยสร้างพฤติกรรมการแยกขยะของผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรม
•Better World Green ถ่ายทอดแนวทางการจัดการ “ขยะกำพร้า” อย่างยั่งยืน ผ่านโครงการส่งขยะกลับบ้าน
•SMS Corporation นำเสนอผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม Yes Bio, Sustainable Future Product ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
•ก้อง ชณัฐ วุฒิวิกัยการ (ก้องกรีน) ร่วมถ่ายทอดแรงบันดาลใจด้านพฤติกรรมสีเขียว เพื่อเชื่อมโยงนโยบายและเทคโนโลยีเข้ากับการลงมือทำในชีวิตประจำวัน
ฟิวเจอร์พาร์คตั้งเป้าหมายชัดเจนในการลดการใช้ทรัพยากร และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งการลดปริมาณขยะของเสียที่ต้องนำออกจากพื้นที่ การเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาด การใช้น้ำรียูส และการต่อยอดสู่กลไกคาร์บอนเครดิตในอนาคต โดยมุ่งสู่ Zero Waste และการพัฒนาอาคารสีเขียวตามมาตรฐานสากล
ผู้บริหารฟิวเจอร์พาร์คกล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่า “ความยั่งยืนไม่ใช่เรื่องขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง” แต่เป็นพลังร่วมของทุกภาคส่วน พร้อมเชิญชวนร้านค้า ลูกค้า และพันธมิตร ร่วมกันทำให้เรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องปกติในทุกวัน เพื่อร่วมกันสร้าง Greener Future, Together