เป้ารั้งคือปัญหาใหญ่ของชายไทย GQ กล้าแตะปัญหานี้ เปิดตัว GQ PERFORMANCE PANTS™ กางเกงเป้าใหญ่ ไข่ไม่เบียด

ปัญหาที่ผู้ชายไทยคุ้นเคย แต่ไม่เคยถูกแก้จริง
GQ ตั้งต้นจากคำถามง่าย ๆ ว่าทำไมผู้ชายต้องคอยขยับจัดทรงเป้ากางเกงจนติดเป็นนิสัย
แต่ยังไม่มีแบรนด์ไหนในไทยกล้าพอที่จะแก้ปัญหานี้ กางเกงทั่วไปทึกทักเอาเองว่า ร่างกายผู้ชายนั้น
แบนราบ สมมาตรและอยู่นิ่ง ๆ อาจจะไม่ตอบโจทย์ Pain Point แท้จริง
กางเกงผู้ชายส่วนใหญ่ในตลาดถูกออกแบบบนแพตเทิร์นมาตรฐานที่ไม่สอดคล้องกับสรีระจริงมักวางตะเข็บพาดบริเวณตรงเป้า รอยเย็บผิดตำแหน่ง ส่งผลให้เกิดการเสียดสี การหนีบ จุดกดทับบริเวณเป้า จึงนำไปสู่การพัฒนากางเกงที่ยึดหลัก “สรีรศาสตร์ของผู้ชาย” อย่างแท้จริง เพื่อให้การเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องสบายไม่ว่าคุณจะอยู่นิ่ง หรือ ขยับเยอะ
GQ EXTRA EGG ROOM ผ้าเพิ่มพื้นที่เป้า ไข่ไม่เบียด
การเพิ่มพื้นที่บริเวณเป้าไม่ได้หมายถึงความหลวม แต่คือการคำนวณองศาและสัดส่วนให้สอดคล้องกับสรีระผู้ชายจริง ผลลัพธ์คือความรู้สึกโปร่งสบาย ทำให้ไข่พริ้ว
ช่วยลดแรงตึงบริเวณเป้าจากกางเกง ลดการกดทับ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของความไม่สบายในกางเกงผู้ชายทั่วไป อีกทั้งยังมีนวัตกรรมและฟังก์ชันอื่นอีกมากมาย
- 4D STRETCH+ ผ้ายืด 4 ทิศทาง คืนตัวไว* ยืดแต่ไม่ย้วย
- ON-THE-MOVE POCKET ช่องลับเก็บมือถือ พร้อมซิป
- SECURE POCKET กระเป๋ากันของตก
- GQ BUFFET BAND เอวสปริง ยืด 2 นิ้ว
กางเกงที่เข้าใจชีวิตจริงของผู้ชายไทย
GQ PERFORMANCE PANTS™ ไม่ได้ถูกจำกัดไว้แค่บทบาทของกางเกงทำงานหรือกางเกงลำลอง แต่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ได้ในทุกสถานการณ์ ตั้งแต่วันทำงานที่ต้องการความสุภาพ ไปจนถึงวันที่ต้องเคลื่อนไหวมากเป็นพิเศษ เรียกได้ว่าเป็น กางเกงไฮบริดสไตล์แอคทีฟ
วางจำหน่ายใน 3 สี ได้แก่ Black, Stone Beige และ Midnight Blue
ครบ 10 ไซซ์ เพื่อให้ผู้ชายทุกคนได้เลือกกางเกงที่เหมาะกับตัวเองอย่างแท้จริง
READY TO MOVE, READY TO PERFORM
นี่คืออีกก้าวของ GQ ในการยกระดับมาตรฐานกางเกงผู้ชายไทย จากสิ่งที่ “ต้องทน”
ให้กลายเป็นสิ่งที่ “ควรได้รับ”
ชวนคุณสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของ GQ PERFORMANCE PANTS™ กางเกงเป้าใหญ่ ไข่ไม่เบียด
วางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ GQ STORE และทุกช่องทางออนไลน์
รับชมโฆษณาตัวเต็มได้ที่ YouTube GQ Apparel คลิก: https://youtu.be/H6DhQq79mic
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.gqsize.com
Facebook: https://www.facebook.com/GQApparel
Instagram: https://www.instagram.com/gqapparel_official/
Tiktok: https://gqsize.link/TikTok