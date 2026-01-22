บี.กริม ฟาร์มา บริษัทยาหนึ่งเดียวบนเวที Thailand Energy Awards 2025 มุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์พลังงานเพื่อความยั่งยืน

บริษัท ยูนีซัน จำกัด ภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท บี.กริม ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด คว้ารางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทโรงงานควบคุม (Controlled Factory) จากเวที Thailand Energy Awards 2025 ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน นับเป็นบริษัทยาเพียงแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ท่ามกลางโครงการที่ส่งเข้าประกวดกว่า 108 โครงการ ทั่วประเทศ
คุณเดวิด กาย ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านปฏิบัติการส่วนโรงงาน เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้ารับรางวัล Thailand Energy Awards 2025 จากนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ บี.กริม ฟาร์มา ในการบริหารจัดการพลังงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ควบคู่ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้พลังงานสะอาด เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พร้อมปลูกฝังจิตสำนึกด้านพลังงานให้แก่พนักงานทุกระดับ
คุณปัญญา กิจเจริญการกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บี.กริม ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “รางวัลนี้เป็นความภาคภูมิใจของพนักงานทุกคน และเป็นเครื่องยืนยันถึงการดำเนินธุรกิจตามวิสัยทัศน์ นวัตกรรมสุขภาพเพื่อชีวิต ด้วยความโอบอ้อมอารี (Compassionately Pioneering Health for All Lives) เราเชื่อว่านอกเหนือจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมแล้ว จิตสำนึกของพนักงานทุกคนเป็นส่วนสำคัญที่ส่งเสริมให้ บี.กริม ฟาร์มา บรรลุเป้าหมายด้านการอนุรักษ์พลังงานและการเติบโตอย่างยั่งยืน”
ระหว่างปี พ.ศ. 2564–2568 บริษัทฯ ลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมมาตรการอนุรักษ์พลังงาน อาทิ การเพิ่มผลิตภาพในสายการผลิตยาแคปซูล การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) การติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็นระบบลูกปืนแม่เหล็ก (Magnetic Chiller) การควบคุมเวลาเปิด-ปิดของเครื่องส่งลมเย็น (AHU) การปรับลดอุณหภูมิเครื่องลดความชื้น การเปลี่ยนมาใช้เครื่องอัดอากาศแบบไร้น้ำมัน เป็นต้น ส่งผลให้การใช้พลังงานลดลงร้อยละ 24.93 หรือประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากถึง 3.14 GWh
คุณเดวิด กาย ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านปฏิบัติการส่วนโรงงาน บริษัท บี.กริม ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวเสริมว่า “มาตรการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งหมดของบริษัทฯ ได้รับการวางแผนและดำเนินการอย่างรอบคอบ เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ทุกรายการยังคงประสิทธิภาพตามมาตรฐาน คุณภาพสูงสุด และปลอดภัยต่อผู้บริโภค พร้อมๆ ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการบริหารพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ”
บี.กริม ฟาร์มา ผู้นำด้านการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ มุ่งมั่นที่จะเป็นต้นแบบการอนุรักษ์พลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ในอนาคต บริษัทฯ ยังคงมีแผนเดินหน้ายกระดับการดำเนินงานตามกรอบ ESG เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนให้ประเทศไทยก้าวสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ภายในปี ค.ศ. 2050