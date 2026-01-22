EMMA CLINIC ฉลองครบรอบ 9 ปี เปิดตัวแนวคิด “Find Your Bloom” มุ่งเป็นผู้นำศัลยกรรม One Day Surgery พร้อมยกระดับกลยุทธ์ “Trust & Care” สู่มาตรฐานใหม่ของธุรกิจความงาม

EMMA CLINIC (เอ็มม่า คลินิก) คลินิกเสริมความงามแนวหน้าของประเทศไทย เดินหน้าฉลองครบรอบปีที่ 9 ด้วยอีเวนต์ใหญ่ “Emma Girls” ภายใต้คอนเซปต์ “Find Your Bloom” ค้นพบความงามในแบบของคุณ พร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์องค์กรในฐานะผู้นำธุรกิจศัลยกรรมความงามยุคใหม่ ด้วยบริการ One Day Surgery และกลยุทธ์ “Trust & Care” ที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับความไว้วางใจและการดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
คุณชัยฤกษ์ งามบุญสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของ EMMA CLINIC กล่าวว่า “จริง ๆ แล้วต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเราตลอด 9 ปีที่ผ่านมา เพราะการเติบโตของเรามาจากพลังศรัทธานั้น เราจึงตั้งเป้าหมายว่าก้าวต่อไปของ Emma คือการยกระดับแนวคิด Trust & Care ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น”
“เราวางแผนขยายสาขาเพิ่มเติมในอนาคต แต่ในระยะสั้น เราจะเน้นสร้างมาตรฐานเดียวกันทุกสาขาให้มั่นคงก่อน ซึ่งปัจจุบันเรามีทั้งหมด 11 สาขาทั่วประเทศ เราดูแลลูกค้าอย่างครบวงจร ตั้งแต่ก่อนทำ ระหว่างทำ ไปจนถึงหลังทำ ด้วยทีม Emma Care ที่พร้อมดูแลอย่างใกล้ชิดทั้งระยะสั้นและระยะยาว” คุณชัยฤกษ์กล่าวเสริม
ด้านคุณหนึ่งฤทัย งามบุญสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด กล่าวเพิ่มเติมว่า แนวคิด “Find Your Bloom” ถูกสร้างขึ้นจากความเชื่อที่ว่า ความสวยไม่ใช่แค่รูปลักษณ์ภายนอก แต่คือพลังจากภายใน “เราต้องการให้ผู้หญิงทุกคนรู้สึกมั่นใจในแบบของตัวเอง โดยไม่ต้องเปรียบเทียบกับใคร เพราะความงามที่แท้จริงคือการได้เป็นตัวของตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุด”
EMMA CLINIC ชูบริการ One Day Surgery เป็นหนึ่งในจุดแข็งทางธุรกิจ ที่สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างแท้จริง ที่สามารถผ่าตัดแล้วกลับบ้านได้เลยในวันเดียว ไม่ต้องพักฟื้นหลายวัน โดยทีมแพทย์เฉพาะทาง และวิสัญญีแพทย์กว่า 10 ท่าน แพทย์มากประสบการณ์กว่า 20 ท่าน พร้อมห้องผ่าตัดมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขกว่า 40 ห้องทั่วประเทศ
การจัดงาน “Emma Girls” ในปีนี้ ไม่เพียงเป็นเวทีรวมตัวของลูกค้าผู้รับบริการที่ได้แรงบันดาลใจจากการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น แต่ยังแสดงถึงแนวทางการบริหารที่เน้น “ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง” อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นหัวใจของการขับเคลื่อนธุรกิจ EMMA CLINIC ไปข้างหน้า
ด้วยแนวคิด “Beauty You Can Trust, Care You Can Feel” EMMA CLINIC ยังคงมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานความงามควบคู่ไปกับกลยุทธ์ที่ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า พร้อมสร้างประสบการณ์ที่เหนือความคาดหวังทั้งในด้านผลลัพธ์ ความปลอดภัย และการบริการ
ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://emmaclinicthailand.com/