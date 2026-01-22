Blue by Alain Ducasse ชวนเปิดประสบการณ์ Fine Dining สุดเอ็กซ์คลูซีฟกับ “6-Hands Experience” มื้อพิเศษจากมิตรภาพและความคิดสร้างสรรค์ของสามเชฟระดับโลก

Blue by Alain Ducasse ร้านอาหารฝรั่งเศส 1 ดาวมิชลิน ณ ICONLUXE ชั้น 1 ไอคอนสยาม มอบประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟให้ผู้หลงใหลในรสชาติความอร่อยได้ดื่มด่ำกับความเหนือระดับใน “6-Hands Experience” มื้ออาหารสุดพิเศษโดย 3 เชฟระดับโลก ที่ร่วมกันรังสรรค์ประสบการณ์การรับประทานอาหารอันเปี่ยมไปด้วยศิลปะ ความผูกพัน และอารมณ์ความรู้สึกที่ล้ำลึก ทำให้มื้อกลางวันและมื้อค่ำ กลายเป็นช่วงเวลาพิเศษที่หาไม่ได้จากที่อื่น
การเนรมิตมื้อพิเศษนี้นำโดย เชฟ Evens López เอ็กเซ็กคิวทีฟเชฟแห่ง Blue by Alain Ducasse ผู้ผ่านประสบการณ์ในร้านอาหารระดับสองและสามดาวมิชลินมาแล้วอย่างมากมาย ร่วมด้วย เชฟ Kevin Wong แห่งร้าน Seroja ซึ่งเป็นที่ยอมรับในด้านปรัชญาการทำอาหารอย่างยั่งยืน จนขึ้นแท่นเป็นร้านอาหารแห่งแรกของสิงคโปร์ที่ได้รับรางวัล MICHELIN Green Star และ เชฟเดช คิ้วคชา เจ้าของรางวัล Asia’s Best Pastry Chef 2025 ผู้สั่งสมประสบการณ์ในเส้นทางอาหารมายาวนานกว่า 20 ปี และได้รับการยกย่องทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ
โดยความร่วมมือครั้งนี้มีจุดเริ่มต้นจากสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของ เชฟ Evens López และเชฟ Kevin Wong ซึ่งพบกันครั้งแรกบนเวทีการแข่งขัน San Pellegrino Young Chef Competition ที่เมืองมิลานในปี 2021 และได้ก่อร่างสร้างมิตรภาพร่วมกันตั้งแต่รอบ Grand Finale จากนั้นทั้งคู่ได้สานต่อรักษาความสัมพันธ์ผ่านความเคารพซึ่งกันและกัน จนเกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองข้ามทวีประหว่างกันมาโดยตลอด และการกลับมาพบกันอีกครั้งที่กรุงเทพฯ ในครั้งนี้ นับเป็นการร่วมงานอย่างเป็นทางการครั้งแรกของทั้งสองเชฟ ซึ่งทวีความพิเศษมากขึ้น เมื่อหัวหน้าเชฟคนปัจจุบันของร้าน Seroja เคยผ่านการฝึกงานภายใต้การดูแลของเชฟ López ที่ร้าน Pavillon Ledoyen ในกรุงปารีส ซึ่งได้รับรางวัลสามดาวมิชลิน เมื่อปี 2016 ด้วย
นอกจากนี้อีกหนึ่งความพิเศษคือการเข้าร่วมของ เชฟเดช คิ้วคชา ที่มาเติมเต็มความสมบูรณ์ให้กับดินเนอร์ครั้งนี้ในฐานะเพื่อนสนิทของทั้งคู่ และในฐานะเชฟขนมหวานผู้ได้รับการยกย่องในสไตล์ที่พิถีพิถัน นำเสนอทุกจานอย่างประณีตและงดงาม ซึ่งการมีส่วนร่วมของเชฟเดชทำให้งานนี้กลายเป็น “6-Hands Experience” ที่เต็มไปด้วยความร่วมแรงร่วมใจของสามเชฟผู้รักในการปรุงอาหารร่วมกัน สร้างสรรค์เป็นความสุขผ่านมื้ออาหารที่หาได้ยากยิ่ง
6-Hands Experience ครั้งนี้นำเสนอเป็น 6-Course Tasting Menu ที่ออกแบบขึ้นเป็นพิเศษ รังสรรค์ทุกจานผ่านบทสนทนาอันเปี่ยมความหมาย นำเสนออย่างพิถีพิถันในลำดับที่สลับกันอย่างลงตัว สะท้อนให้เห็นเอกลักษณ์อันเปล่งประกายแบบเฉพาะตัวของเชฟแต่ละท่าน ขณะเดียวกันก็ยังคงเรื่องราวที่ไหลลื่นเป็นหนึ่งเดียว เริ่มด้วย Trio of Canapés คานาเป้สามคำที่เชฟแต่ละท่านรังสรรค์ขึ้นคนละคำ ตามด้วย Amuse-Bouche ซิกเนเจอร์เมนูของ Blue และเมนูที่ใช้หอยเม่นทะเล เพื่อสะท้อนตัวตนและปรัชญาอาหารฝรั่งเศสของ Blue by Alain Ducasse
จากนั้นเชฟ Kevin Wong ได้นำเสนอเมนูเครื่องในวัวในมุมมองแปลกใหม่ ผสานด้วยทรัฟเฟิลดำฤดูหนาวจากแคว้นเปริโกร์ (Périgord) ประเทศฝรั่งเศส ก่อนเสิร์ฟจานไฮไลต์อย่างกุ้งล็อบสเตอร์สีน้ำเงินจากแคว้นบริตตานี (Brittany) เสิร์ฟคู่กับซอสลักซา ซึ่งผสานวัตถุดิบฝรั่งเศสเข้ากับมิติรสชาติของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างกลมกลืน ต่อด้วยเชฟ Evens López กับเมนูซิกเนเจอร์จาก Blue by Alain Ducasse อย่างเป็ดบาร์บารี (Barbary Duckling) รมควัน ปรุงกลิ่นด้วยสมุนไพร Lovage เสิร์ฟคู่กับเรดิคคิโอและแบล็กเคอร์แรนต์ ซึ่งเป็นเมนูที่สะท้อนสไตล์การทำอาหารอันประณีตแต่ทรงพลังของเขาได้อย่างชัดเจน ส่วนช่วงเวลาของหวานยกให้กับ เชฟเดช คิ้วคชา ที่สร้างความประทับใจให้แขกด้วยของหวานจากเชอร์รี พิสตาชิโอ และทรัฟเฟิลดำ ตามด้วยของหวานจากมันเทศ เสิร์ฟพร้อมกาแฟและโยเกิร์ต ก่อนปิดท้ายคำคืนสุดพิเศษด้วย มินยาร์ดีส (Mignardises) ที่เชฟทั้งสามท่านร่วมกันรังสรรค์ขึ้น เพื่อแทนคำขอบคุณและการอำลา
นอกจากความอร่อยสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ทั้งมื้อกลางวันและมื้อค่ำในครั้งนี้ยังเต็มไปด้วยบรรยากาศแสนอบอุ่นและผ่อนคลาย จากการแลกเปลี่ยนเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารระหว่างเชฟและแขกผู้มาร่วมลิ้มลองรสชาติอันเหนือระดับ เรียกได้ว่างานนี้ไม่ได้เพียงลิ้มรสอาหารชั้นเลิศ ผู้ร่วมงานทุกท่านยังได้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่ถักทอขึ้นจากมิตรภาพและศาสตร์อาหารร่วมสมัย แต่ละคอร์ส มอบทั้งความประหลาดใจ ความคุ้นเคย และความรื่นรมย์ จนทำให้ทุกคนสัมผัสได้ว่า นี่คือประสบการณ์แสนพิเศษอย่างแท้จริง
ทั้งนี้ 6-Hands Experience สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ Blue by Alain Ducasse ในการสร้างสรรค์งานอาหารที่เปี่ยมด้วยความคิดสร้างสรรค์ การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และการนำเสนอเรื่องราวของอาหารอย่างมีความหมาย พร้อมตอกย้ำว่า Blue by Alain Ducasse เป็นจุดหมายปลายทางด้านไฟน์ไดนิ่งที่โดดเด่นที่สุดของกรุงเทพฯ ผู้หลงใหลในอาหารที่กำลังมองหาการเดินทางแห่งรสชาติในระดับที่เหนือกว่า เชิญมาค้นพบโลกของรสชาติอันประณีตและการสร้างสรรค์อันแปลกใหม่ได้ที่ Blue by Alain Ducasse ชั้น 1 ไอคอนสยาม โดยสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติม เมนูแนะนำ และข่าวสารล่าสุด รวมถึงอัปเดตความร่วมมือกับเชฟรับเชิญ และประสบการณ์ทางอาหารสุดเอ็กซ์คลูซีฟตลอดทั้งปีได้ที่ www.blue-alainducasse.com