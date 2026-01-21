GC คว้าระดับ A สูงสุดด้านการบริหารจัดการน้ำจาก CDP ต่อเนื่อง 6 ปีซ้อน

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ได้รับผลการประเมินระดับ A (Leadership Level) ซึ่งเป็นระดับสูงสุดด้านการบริหารจัดการน้ำ (Water Security) ประจำปี 2568 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ภายใต้กรอบการประเมินของ Carbon Disclosure Project (CDP) สถาบันประเมินความยั่งยืนที่น่าเชื่อถือระดับโลก จากบริษัทที่เข้าร่วมกว่า 22,100 บริษัททั่วโลก สะท้อนบทบาทผู้นำด้านความยั่งยืนระดับสากล และความแตกต่างในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
นายณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GC เปิดเผยว่า “ความแตกต่างของ GC ไม่ได้อยู่ที่การบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานเท่านั้น แต่คือการออกแบบระบบการใช้น้ำทั้งห่วงโซ่คุณค่า โดยผสานหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เข้ากับนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดการใช้ น้ำจืดจากธรรมชาติ และสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำในระยะยาว”
GC นำนวัตกรรมการนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดตามมาตรฐานสูงกลับมาใช้ใหม่ (Wastewater Reverse Osmosis: WWRO) มาใช้ในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง ลดการดึงน้ำจืดจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งถือเป็นความแตกต่างเชิงโครงสร้างในการบริหารจัดการน้ำของภาคอุตสาหกรรม สามารถลดปริมาณการใช้น้ำได้ถึง 1.8 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีในปี 2567 ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมยกระดับประสิทธิภาพการใช้น้ำในทุกกระบวนการผลิต การได้รับผลการประเมินระดับ A ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ GC ในการยกระดับมาตรฐานการจัดการน้ำให้ก้าวล้ำกว่าข้อกำหนดทางกฎหมาย ผ่านการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด และการบูรณาการกลยุทธ์ธุรกิจเข้ากับเป้าหมายความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม โดยในปีที่ผ่านมา GC ยังได้รับคะแนนโดดเด่นด้านการจัดการมลพิษทางน้ำ ตอกย้ำประสิทธิภาพของระบบและการบริหารจัดการที่รัดกุม นอกจากนี้ GC ยังสร้างความแตกต่างผ่านการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำในระยะยาว ผ่านโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศและแหล่งต้นน้ำ อาทิ โครงการ ฟื้นป่า รักษ์น้ำ เขาห้วยมะหาด จังหวัดระยอง รวมถึงการปลูกป่าทั่วประเทศแล้วกว่า 21,000 ไร่ ซึ่งสะท้อนแนวคิดการดูแลทรัพยากรน้ำอย่างสมดุล ครอบคลุมทั้งมิติสิ่งแวดล้อม ชุมชน และระบบนิเวศโดยรวม
CDP (Carbon Disclosure Project) เป็นองค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ด้านบริหารการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลคาร์บอนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สำคัญต่อโลก อีกทั้งยังเป็นแหล่งข้อมูลออนไลน์ด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ขององค์กรที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีนักลงทุนจำนวนมากให้ความเชื่อมั่นในข้อมูลของ CDP เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน โดย CDP มีการแบ่งผลการประเมินออกเป็น 8 ระดับ ตั้งแต่ A ถึง D-