ไทยออยล์ คว้าอันดับ 22 สุดยอดองค์กรในฝันคนรุ่นใหม่ปี 2026

เมื่อเร็วๆ นี้ คุณสุชาดา ดีชัยยะ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาความเป็นเลิศด้านทรัพยากรบุคคลและองค์กร พร้อมด้วย คุณจิดาภา สุนทรารัตน์พงษ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และ คุณเชษฐ์ โปร่งจิตต์ ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับรางวัล “สุดยอดองค์กรในฝันคนรุ่นใหม่ ปี 2026 (Top 50 Companies in Thailand 2026)” อันดับที่ 22 ใน 50 อันดับแรกของการโหวตรายชื่อองค์กรชั้นนำจำนวนมากจากทั่วประเทศ โดยเป็นผลการสำรวจของ WorkVenture ที่ปรึกษาแบรนด์นายจ้างชั้นนำ รางวัลนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์การเป็นองค์กรต้นแบบที่สามารถครองใจกลุ่มคนรุ่นใหม่ในยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านพลังงาน
ความสำเร็จในครั้งนี้เป็นผลมาจากความมุ่งมั่นภายใต้ปรัชญา “Your Value, Our Priority” โดยให้ความสำคัญกับบุคลากรเสมือนหัวใจขององค์กร ผ่านการสร้าง Employer Branding ที่โดดเด่นใน 3 มิติหลัก:
1. วัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้าง (Inclusive Culture): ไทยออยล์ได้ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความยืดหยุ่น (Flexibility) และส่งเสริมความหลากหลาย (Diversity, Equity & Inclusion: DEI) เปิดพื้นที่ให้พนักงานทุกเจเนอเรชันได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ เน้นผลลัพธ์มากกว่ากระบวนการ
2. การเติบโตที่ไม่สิ้นสุด (Growth & Development): ด้วยแนวคิด Learning Organization โดยลงทุนในการอัปสกิล (Upskill) และรีสกิล (Reskill) พนักงาน เพื่อรองรับธุรกิจใหม่ในกลุ่มปิโตรเคมีและโครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project: CFP) พร้อมพัฒนาเส้นทางอาชีพ (Career Path) ที่ชัดเจน
3. สวัสดิการที่ตอบโจทย์ชีวิต (Total Well-being): คือการมุ่งเน้นการดูแลคุณภาพชีวิตแบบครบวงจรทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ และการสร้างความกลมกลืนระหว่างงานและการใช้ชีวิต (Work-Life Integration) ภายใต้แนวคิด "คนสำราญ งานสำเร็จ”
รางวัลนี้คือความสำเร็จของพนักงานไทยออยล์ทุกคน โดยไทยออยล์ยังคงมุ่งหน้ายกระดับมาตรฐานการเป็นองค์กรที่น่าทำงานที่สุดอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นองค์กรชั้นนำในระดับภูมิภาค ซึ่งไทยออยล์เชื่อว่าการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในองค์กร จะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่วิสัยทัศน์ “สร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ด้วยพลังงานและเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืน”