แอกซ่าประกันภัยเปิดตัว "AXA Travel LINE Call" ยกระดับการช่วยเหลือฉุกเฉิน เคียงข้างทุกการเดินทาง

แอกซ่าประกันภัยยกระดับงานบริการลูกค้า เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ “AXA Travel LINE Call” เพื่อมอบความความอุ่นใจสูงสุดให้แก่นักเดินทางที่ถือกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง AXA Smart Traveller’s Choice โดยลูกค้าสามารถติดต่อสายด่วน ผ่านบัญชี Official LINE account @AXAThailand ได้โดยตรง ตัดกังวลเรื่องค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศขณะเดินทางอยู่ในต่างแดน
บริการ AXA Travel LINE Call เปิดให้ใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง สะท้อนความมุ่งมั่นของแอกซ่าในการดำเนินธุรกิจโดย ลูกค้ามาที่หนึ่งเสมอ (Customer First) เพื่อให้การเข้าถึงความช่วยเหลือเป็นเรื่องง่าย สะดวกสบาย ไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ใดในโลก เพียงปลายนิ้วสัมผัส นักเดินทางก็สามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้ทันที และในกรณีฉุกเฉิน ฝ่ายบริการลูกค้าจะโทร.กลับเพื่อให้คำแนะนำและความช่วยเหลือได้ทันท่วงที มอบความมั่นใจและความคุ้มครองตลอดการเดินทาง*
นางสาวปวีณา เขมะรังสรรค์ ผู้อำนวยการสายงานบริหารลูกค้า บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การเดินทางต่างประเทศควรเป็นช่วงเวลาแห่งความสุข ไร้กังวล เราเข้าใจดีว่า เมื่อต้องอยู่ไกลบ้าน สิ่งที่นักเดินทางต้องการคือความช่วยเหลือที่รวดเร็วและไม่ยุ่งยาก ด้วยบริการ AXA Travel LINE Call ลูกค้าสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้สะดวกรวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา นี่คือความมุ่งมั่นของเราในการมอบความอุ่นใจในการเดินทางให้กับลูกค้า โดยมีเราคอยอยู่เคียงข้าง”
AXA Travel LINE Call บริการเสริมที่ช่วยให้ AXA Smart Traveller’s Choice** เป็นแผนประกันการเดินทางที่ครอบคลุมและยืดหยุ่น ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การเดินทาง โดยผู้ที่สนใจสามารถซื้อกรมธรรม์ผ่านช่องทางออนไลน์ พร้อมรับกรมธรรม์ทันทีทางอีเมล ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 119 บาท ทั้งยังเลือกปรับความคุ้มครองได้ตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นความคุ้มครองด้านชีวิต ทรัพย์สิน การเดินทาง รวมถึงผลประโยชน์ด้านการค้นหาและช่วยเหลือกู้ภัย
นอกจากนี้ ประกันภัย AXA Smart Traveller’s Choice ยังรองรับการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) และมอบสิทธิประโยชน์พิเศษ “ไม่ต้องสำรองจ่าย” เมื่อเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน (IPD) ในเครือข่ายโรงพยาบาลของแอกซ่าทั่วโลก ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการเดินทางให้แก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น
โปรโมชันพิเศษ! เมื่อซื้อกรมธรรม์ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2568 เพียงกรอกโค้ด AXACHOICE รับส่วนลดเพิ่ม 18% พร้อม Starbucks e-Coupon มูลค่าสูงสุด 900 บาท**
การเปิดตัว AXA Travel LINE Call ในครั้งนี้ ถือเป็นการตอกย้ำความแข็งแกร่งของแอกซ่าประกันภัยในการพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลและงานบริการที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้มั่นใจได้ว่านักเดินทางทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดในทุกการเดินทาง
หมายเหตุ:
*แอกซ่าขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม โดยการโทรผ่านทาง AXA Travel LINE Call จะจัดลำดับความสำคัญให้กับกรณีฉุกเฉินเท่านั้น
**เงื่อนไขการรับประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครองก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
ติดตามข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ของแอกซ่า ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ เว็บไซต์: https://www.axa.co.th , ศูนย์บริการลูกค้า: 02-118-8111 , Facebook: AXA Thailand , Official LINE account: @AXAThailand