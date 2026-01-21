Mondelez มั่นใจศักยภาพ เตรียมเพิ่มกำลังการผลิต พร้อมนำองค์กรสู่ความยั่งยืนเต็มรูปแบบ

มอนเดลีซ บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายขนมขบเคี้ยว ลูกอม หมากฝรั่ง ที่โลดแล่นอยู่ในตลาดสินค้าอุปโภค บริโภคทั้งไทยและทั่วโลกมาอย่างยาวนาน แบรนด์ที่หลายคนรู้จักเป็นอย่างดี ได้แก่ Oreo, Chips Ahoy, Ritz, Milka และ ฮอลล์ เป็นต้น
ท่ามกลางสมรภูมิขนมขบเคี้ยว (นับรวมลูกอม) ที่มีมูลค่าสูงถึง 49,550 ล้านบาท ในปี 2568 แม้จะมีปัจจัยลบจากกระแสการบริโภคที่ลดลง แต่การแข่งขันสูงขึ้นจากจำนวนผู้เล่นในตลาดจำนวนมาก มอนเดลีซ ยังคงเป็นบริษัทที่ยืนหยัดและครองส่วนแบ่งการตลาดได้ในอันดับต้นๆ ของกลุ่มขนมขึ้นรูป-บิสกิต และลูกอม
ล่าสุด มอนเดลีซ เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต พร้อมให้ข้อมูลธุรกิจ ทั้งแผนการเพิ่มกำลังการผลิต และนโยบาย Sustainability ทั้งในมิติต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และองค์กร
สุมน ขลุกเอียด ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ บริษัท มอนเดลีช อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด ให้ข้อมูลว่า โรงงานมอนเดลีซ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง นับว่าเป็นฮับสำคัญในการผลิตเพื่อการส่งออก โดยกำลังการผลิตของปี 2025อยู่ที่ 29,999 ตัน และตั้งเป้าที่จะเพิ่มกำลังการผลิตให้ได้ 30,900 ตัน ภายในปี 2026 และด้วยศักยภาพการผลิตของทั้งโรงงานยังสามารถผลิตเพิ่มได้มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
“มอนเดลีซ ตั้งโรงงานแห่งแรกอยู่ที่สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ ก่อนที่จะย้ายมาอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังเมื่อปี 2006 โดยโรงงานนี้ผลิตลูกอมและหมากฝรั่งเป็นหลัก นับเป็นโรงงานผลิตลูกอมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และติด Top5 ของโลก ในแง่ของกำลังการผลิต นอกจากนี้ยังมีโรงงานที่จังหวัดขอนแก่น ที่ผลิตผงชงดื่มเพื่อการส่งออก ที่สำคัญคือ มอนเดลีซมีโรงงานมากกว่า 150 แห่งทั่วโลก และศักยภาพการผลิตของโรงงานแห่งนี้คือ ผลิตลูกอม 60% หมากฝรั่ง 40%”
และที่น่าสนใจคือ สัดส่วนการส่งออกอยู่ที่ 76% จำหน่ายในประเทศ 24% และหากแยกจุดหมายปลายทางของการส่งออก 56% คือตลาดจีน ที่ผู้บริโภคชาวจีนมักจะชื่นชอบการบริโภคลูกอม หมากฝรั่ง ตลาดในกลุ่ม Southeast Asia 32% นอกจากนี้ยังส่งออกไปยัง ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น เกาหลี แอฟริกาใต้ เป็นต้น
มณีรัตน์ บุญมัธยะ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาศักยภาพองค์กรและกำจัดความสูญเสีย บริษัท มอนเดลีช อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด ให้ข้อมูลว่า บริษัทฯ มีนโยบาย Sustainability โดยตั้งเป้าลดต้นทุนการผลิต 4% ในแต่ละปี ลดการปล่อยคาร์บอนลง 90% และการนำน้ำมาใช้หมุนเวียนแบบ 100% เพื่อความมั่นคงด้านทรัพยากร
“ปัจจุบันโรงงานแห่งนี้สามารถลดคาร์บอนลงไปได้แล้ว 70% เมื่อเทียบกับปี 2018 เราคาดหวังว่าจะลดให้ได้อีก ด้วยแนวนโยบายที่เราดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และภายในปี 2027 บริษัทฯ ตั้งเป้าลดต้นทุนการผลิตลง 4 ล้านเหรียญ ลดการจัดเก็บสินค้าคงคลัง 4 วัน และภายใต้กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ 4 ด้าน ได้แก่ 1. มุ่งเน้นคุณภาพและความปลอดภัย ทั้งต่อผู้บริโภค และพนักงาน รวมไปถึงความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม 2. ลดต้นทุนและกำจัดการสูญเสียในเรื่องซัพพลายเชน 3. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้อย่างทันท่วงที ในรูปแบบที่เหมาะสม และ 4. พัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานเพื่อให้องค์กรสามารถเดินไปสู่เป้าหมายได้สำเร็จ”
แม้ว่าเทรนด์การบริโภคของคนไทยที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้น แต่แบรนด์ขนมภายใต้การดำเนินงานของมอนเดลีซ ยังคงได้รับความนิยมจากอีกหลายประเทศทั่วโลก เพราะขนมขบเคี้ยว คือความสุขเล็กๆ ที่ทุกคนจะสามารถให้เป็นรางวัลตัวเองได้