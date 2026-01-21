คิง เพาเวอร์ เสริมแกร่งผู้ประกอบการไทย ยกระดับสินค้าแฟชั่นชุมชนสู่เวทีโลก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการส่งเสริม และยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการไทย รวมไปถึงการสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่นให้สามารถแข่งขัน และขยายตลาดสู่ระดับสากลได้อย่างยั่งยืน ซึ่งสอดรับกับพันธกิจหลักในด้านชุมชน (Community Power) ที่ให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกับผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนาสินค้าไทยในทุกมิติตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ
ที่ผ่านมามีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมเป็นคู่ค้ากับ คิง เพาเวอร์ มากมาย รวมถึงผู้ประกอบการที่มาจาก โครงการ ตลาดพลังคนไทย หรือ Thai Power Market ที่เข้าอบรมความรู้ตั้งแต่การพัฒนามาตรฐานสินค้า การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ดึงดูดสายตา ไปจนถึงการบริหารจัดการธุรกิจ ได้รับการคัดเลือกให้วางจำหน่ายสินค้าใน คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี, Kingpower.com และ Thaipowermarket.com ซึ่งทุกแบรนด์สินค้าจะได้รับคำแนะนำอย่างใกล้ชิด ตลอดจนช่วยประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Social Media ในทุกช่องทาง ซึ่งจะทำให้สินค้าไทยได้เป็นที่รู้จัก และได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ อันเป็นบทพิสูจน์ถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และพลังของคนไทยอย่างแท้จริง
Hom Studio คือหนึ่งในแบรนด์คนไทยที่วางจำหน่ายสินค้าอยู่ใน คิง เพาเวอร์ เป็นอีกแบรนด์ที่เกิดจากความตั้งใจที่จะส่งต่อความภาคภูมิใจของงานหัตถกรรมไทยสู่คนรุ่นใหม่ให้หันมาสนใจผ้าไทยมากยิ่งขึ้น ด้วยการถ่ายทอดเสน่ห์ของเสื้อผ้าฝ้ายธรรมชาติจากช่างฝีมือของ อ.ฮอด และ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ที่หยิบเอาผ้าฝ้ายทอมือมาดีไซน์ใหม่ให้มีความทันสมัย ชูเอกลักษณ์ด้วยสีพาสเทลสดใส เหมาะกับการสวมใส่ในชีวิตประจำวัน ซึ่งผ้าทุกชิ้นถูกรังสรรค์ขึ้นจากความตั้งใจของชาวบ้าน ตั้งแต่การเก็บเกี่ยวฝ้าย มาปั่นเป็นเส้นด้าย ย้อมสีธรรมชาติ และถักทอด้วยกี่ทอผ้าแบบโบราณ ซึ่งมีสินค้าหลากหลายประเภท อาทิ เสื้อ, กางเกง, กระโปรง, ชุดเอี๊ยม, ชุดเดรส, กระเป๋า และผ้าพันคอ โดยได้ร่วมมือกับ คิง เพาเวอร์ พาผลงานออกไปไกลกว่าที่เคยเป็น
นางสาวณัฐชา ปัญพฤกษ์ ผู้ก่อตั้งแบรนด์ Hom Studio กล่าวว่า ไม่คาดคิดมาก่อนว่าสินค้าของเราจะได้มีโอกาสก้าวเข้าสู่ตลาดระดับโลกผ่านช่องทางของ คิง เพาเวอร์ รู้สึกขอบคุณมาก ๆ ที่ให้โอกาส Hom Studio และทำให้คนในชุมชนมีอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืน คิง เพาเวอร์ ไม่เพียงให้โอกาสเท่านั้น แต่ยังมอบองค์ความรู้และคำแนะนำในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวิเคราะห์จุดแข็งของแบรนด์เรื่องการใช้สีพาสเทล นำมาพัฒนาให้โดดเด่นยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้เราเข้าใจตลาดต่างประเทศมากขึ้นทั้งในเรื่องของเทรนด์แฟชั่น การเลือกผ้า โทนสี การออกแบบดีไซน์สินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าต่างชาติ เช่น จีน ไต้หวัน ฮ่องกง และสิงคโปร์ ซึ่งฐานลูกค้าเหล่านี้ทางแบรนด์หาไม่ได้จากการไปเปิดบูธตามงานแฟร์ทั่วไป ทำให้ Hom Studio เติบโตและเป็นที่รู้จักในวงกว้าง พร้อมช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้คนในชุมชนอย่างยั่งยืน
อีกหนึ่งผลิตผล “พลังคนไทย” กับ Natrada cotton แบรนด์ชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านห้วยทราย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ที่ส่งต่อภูมิปัญญามา 4 รุ่น ตั้งแต่รุ่นทวด รุ่นยาย รุ่นแม่ และรุ่นของ ปลื้ม-ผกาวดี แก้วชมภู ที่เติบโตมากับการทำผ้าฝ้ายทอมือ โดดเด่นด้วยเทคนิคการทอของปราชญ์ชาวบ้านที่ใช้เส้นฝ้ายหลากหลายขนาด แล้วนำมาทอด้วยเทคนิคเส้นเล็กสลับกับเส้นใหญ่เกิดเป็นลวดลายที่ไม่เหมือนใคร รวมถึงการย้อมสีผ้าฝ้ายธรรมชาติจากมูลช้าง ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทำให้ได้เฉดสีใหม่ที่สวยงาม เช่น สีน้ำตาลอมเทาจากมูลช้าง และสีเหลืองจากมูลช้างผสมเปลือกมังคุด เป็นต้น ด้วยฝีมือการถักทอผ้าฝ้ายอันมีเอกลักษณ์ของ Natrada cotton จึงได้มีโอกาสมาเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์คุณภาพ ที่วางขายอยู่ใน คิง เพาเวอร์ ซิตี บูทีก ณ วัน แบงค็อก
นางสาวผกาวดี แก้วชมภู ทายาทรุ่นที่ 4 ของ Natrada cotton เล่าว่า เราต้องพัฒนาสินค้าให้ตามเทรนด์ แต่ต้องไม่ละทิ้งความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในตลาดใหม่ ๆ จากกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยทางทีม คิง เพาเวอร์ ได้ช่วยแบ่งปันองค์ความรู้ พร้อมแนะนำทางแบรนด์เยอะมาก ๆ ทั้งในเรื่องของการออกแบบแพทเทิร์นให้มีไซส์ที่ใหญ่ขึ้นเหมาะสมกับชาวต่างชาติ การเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพ และการปรับกระบวนการตัดเย็บให้ได้มาตรฐานระดับสากล รวมถึงแนวทางสร้างเอกลักษณ์สีสันและลวดลายที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นอย่างการทอผ้าที่ใช้เส้นฝ้ายหลากหลายขนาดมาทอจนเกิดลายใหม่ ๆ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า และมีมาตรฐานที่สูงขึ้น คิง เพาเวอร์ไม่เพียงเป็นช่องทางจำหน่าย แต่ยังเป็น “โรงเรียนพัฒนาแบรนด์แฟชั่นชุมชน” ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการอย่างเราได้เรียนรู้ เข้าใจตลาดโลก และพร้อมแข่งขันในเวทีสากลอย่างมั่นใจ”
ทั้งนี้ คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย ยืนหยัดแนวคิด “พลังคนไทย พลังแห่งความเป็นไปได้” โดยพร้อมที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ด้วยการนำเอกลักษณ์ และคุณภาพของสินค้าไทยเดินทางสู่ความสำเร็จในเวทีระดับนานาชาติต่อไป สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทาง Facebook และ Instagram King Power Thai Power พลังคนไทย