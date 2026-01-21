TPI Polene จับมือ Sinoma ลดคาร์บอนภาคอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) โดยนายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายภากร เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายเครื่องจักร และอุปกรณ์ Pyro-processing system พร้อมการติดตั้ง กับ บริษัท ซีโนมา อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดย Mr. Niu Yanlin ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ บริษัท ซีโนมา หานดาน (ไทยแลนด์) จำกัด โดย Mr.Liu Manyuan ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยสัญญาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสายการผลิตปูนซีเมนต์ของบริษัทให้มีประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้น สามารถลดต้นทุนการผลิตโดยการลดการใช้พลังงานความร้อน ซึ่งจะส่งผลต่อการลดการใช้ถ่านหิน และเพิ่มการใช้เชื้อเพลิงขยะทดแทนการใช้ถ่านหิน ควบคู่กับการลดการปล่อยคาร์บอนในกระบวนการผลิตอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งสนับสนุนเป้าหมายด้านความยั่งยืน และการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน
นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการช่วยยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างคุณค่าทางธุรกิจในระยะยาวอย่างยั่งยืน ตามมาตรฐาน ESG (Environment – Social – Governance) ที่ดีเลิศระดับสากล