MEA ปล่อยขบวนเทรลเลอร์ ส่งท่อคอนกรีตสร้างหลุมหลบภัยชายแดน จ.สุรินทร์ เสริมความมั่นคงให้พี่น้องประชาชน

MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เดินหน้าภารกิจเพื่อความมั่นคงและสังคม จับมือ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ปล่อยแถวขบวนรถบรรทุกขนส่งท่อคอนกรีตคุณภาพสูง จำนวน 40 ท่อ มุ่งหน้าสู่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อสนับสนุนกองทัพบกในการจัดสร้างหลุมหลบภัยและบังเกอร์ ป้องกันภัยตามแนวชายแดน ย้ำจุดยืนองค์กรชั้นนำที่ใส่ใจความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ควบคู่การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
นายอภิชัย พงศานานุรักษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง และพลโทธนาธิป สว่างแสง ผู้อำนวยการสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ร่วมกันเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวขบวนรถนำส่งท่อคอนกรีต เพื่อสนับสนุนภารกิจความมั่นคงของชาติ ณ โรงงานกวีวรรณผลิตภัณฑ์คอนกรีต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยในครั้งนี้ MEA ได้ดำเนินการส่งมอบท่อคอนกรีตตัวอย่าง จำนวน 40 ท่อ ผ่านขบวนรถเทรลเลอร์จำนวน 8 คัน เพื่อนำไปส่งมอบให้แก่หน่วยงานในสังกัดกองทัพบก ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ สำหรับใช้ในภารกิจสร้างที่มั่นและหลุมหลบภัยให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ทหารตามแนวชายแดน
ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA เปิดเผยว่า MEA ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยตามแนวชายแดน จึงได้สานต่อนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากร โดยการนำท่อคอนกรีตสำหรับร้อยสายไฟฟ้าที่มีความแข็งแรง ทนทาน และได้มาตรฐานวิศวกรรม มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในมิติความมั่นคง โดยท่อคอนกรีตเหล่านี้จะถูกนำไปดัดแปลงเป็นหลุมหลบภัยและบังเกอร์ ซึ่งถือเป็นอุปกรณ์สำคัญในการป้องกันอันตรายหากเกิดสถานการณ์ความไม่สงบ ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ทหารผู้ปฏิบัติงานรั้วของชาติ รวมถึงสร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
การสนับสนุนท่อคอนกรีตในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการนำวัสดุอุปกรณ์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ใหม่ แต่ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ที่พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับกองทัพบกและหน่วยงานความมั่นคง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของคนไทยทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหลวงหรือพื้นที่ชายแดน โดยภารกิจในนี้ เป็นการขยายผลจากการดำเนินงานที่ผ่านมา ซึ่ง MEA ได้เคยให้การสนับสนุนท่อคอนกรีตแก่กองกำลังบูรพา จังหวัดสระแก้ว มาแล้วรวมจนถึงปัจจุบันกว่า 358 ท่อ โดย MEA ยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนวิถีชีวิตเมืองและสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไป