MEA เปิดตัวทีม "ผู้เชี่ยวชาญอาสา" ยกทัพ 45 กูรูให้คำปรึกษาเชิงลึก เพิ่มความมั่นใจทุกงานบริการด้านพลังงาน

MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง เดินหน้ายกระดับงานบริการเพื่อตอบสนองวิถีชีวิตยุคใหม่ เปิดตัวโครงการ "ผู้เชี่ยวชาญอาสา" ระดมทีมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านกว่า 45 ท่าน เพื่อเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำและไขข้อข้องใจเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และสะดวกรวดเร็ว
ปัจจุบันความต้องการใช้ไฟฟ้ามีรูปแบบที่หลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น MEA จึงได้จัดตั้งทีมผู้เชี่ยวชาญอาสา เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกใน 5 ด้านหลัก ได้แก่
1. การขอใช้ไฟฟ้าและการติดตั้ง ให้คำแนะนำการใช้ไฟฟ้าอัตรา TOU การติดตั้งระบบไฟฟ้าภายใน และการขอใช้ไฟฟ้าสำหรับ EV Home Charger
2. พลังงานทดแทน บริการให้คำปรึกษาเรื่องการติดตั้ง Solar Rooftop โครงการ Solar ภาครัฐ และอัตราค่าไฟฟ้าสีเขียว (Utility Green Tariff)
3. นวัตกรรมและเทคโนโลยี ข้อมูล Smart Meter การเชื่อมต่อข้อมูลสถานีอัดประจุไฟฟ้า และ Application MEA EV
4. โครงการพิเศษ การนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินการเตรียมความพร้อมสำหรับการขอใช้ไฟฟ้าแรงสูง 69/115 kV
5. บริการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายใน
สามารถติดต่อ "ผู้เชี่ยวชาญอาสา" ได้โดยตรงตามเขตพื้นที่ที่ท่านใช้บริการ หรือติดต่อฝ่ายงานเฉพาะด้าน ตามตารางรายชื่อ หรือดูรายชื่อได้จาก Website https://www.mea.or.th/ หัวข้องานบริการ เพื่อให้การดำเนินการขอใช้บริการต่าง ๆ ของท่าน เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียทางการต่าง ๆ ของ MEA หรือ Line: MEA Connect (@MEAthailand) สัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการ เลือกเมนู ติดต่อ MEA Call Center Online 1130 ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง ได้ตลอด 24 ชั่วโมง