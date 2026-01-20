นครชัยแอร์ ตรวจสภาพเครื่องยนต์ -ความสะอาดรถขั้นสูง ช่วยลดฝุ่น PM 2.5

นครชัยแอร์ คุมเข้มมาตรฐานความปลอดภัย-ความสะอาดรถขั้นสูง ตรวจสภาพเครื่องยนต์ ลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรถโดยสาร
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5PM 2.5 สูงเกินค่ามาตรฐาน ทำให้ส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างมาก บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด ในฐานะผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะประจำทาง มีมาตรการคุมเข้มเตรียมความพร้อม ดูแลทำความสะอาดรถโดยสารทั้งภายในและภายนอกขั้นสูงอย่างต่อเนื่อง ลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จากรถโดยสาร เพื่อความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ โดยบริษัทฯ ยังคงเข้มงวดการตรวจเชครถประจำวันทุกวัน ดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้มีสภาพดี พร้อมใช้งานและมีค่ามลพิษไม่เกินมาตรฐานที่กำหนด มีการตรวจสภาพเครื่องยนต์ตามระยะเวลาที่กำหนด ได้แก่ การตรวจเชคสมรรถนะเครื่องยนต์ ช่วงล่างและอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ ให้พร้อมใช้งาน มีการเปลี่ยนอะไหล่ตามระยะทางที่กำหนดทันทีโดยไม่รอให้เกิดการเสื่อมคุณภาพ รวมถึงการใช้น้ำมันที่ได้มาตรฐาน ไม่ก่อให้เกิดควันดำ มีการทำความสะอาดกรองอากาศ เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง กรองน้ำมันเครื่อง และการตรวจสภาพรถโดยการเร่งเครื่อง เพื่อตรวจสอบค่าควันดำ
นอกจากนี้ยังมีการควบคุมการติดเครื่องยนต์โดยไม่จำเป็น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการลดความหนาแน่นของฝุ่นละอองในอากาศ
นครชัยแอร์ ยังให้ความสำคัญในเรื่องความสะอาดบนรถโดยสารทุกคัน ด้วยการทำความสะอาด ทั้งภายนอกและภายในรถเป็นประจำทุกวัน โดยใช้อุปกรณ์ทำความสะอาด เครื่องดูดฝุ่นที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อป้องกันการสะสมของฝุ่นละออง พร้อมทั้งฉีดพ่นทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อมาตรฐานสูงบนรถโดยสารทุกคัน ทุกเที่ยว ทุกเส้นทาง รวมถึงการจำกัดสัมภาระสิ่งของที่จำเป็นเก็บภายในเก๊ะโดยสาร และการเดินตรวจเชค ดูแลทำความสะอาดห้องสุขภัณฑ์ ทุก 2 ชั่วโมงอย่างเข้มข้น เพื่อความสะอาดปลอดภัยของผู้โดยสาร
ทั้งนี้เพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้ใช้บริการทุกท่าน ทางนครชัยแอร์ จึงขอเชิญชวนลูกค้าทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกภายนอกอาคาร หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งและพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูง เพื่อช่วยป้องกัน ลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยนครชัยแอร์ยังคงเดินหน้าสร้างมาตรฐานความสะดวกและปลอดภัยในทุกการเดินทางควบคู่ไปกับดูแลสุขอนามัยให้กับผู้ใช้บริการ ด้วยการพัฒนาการให้บริการที่สะอาด สะดวกสบาย และปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง