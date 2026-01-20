xs
ซีพี ออลล์ หนุนตำรวจ แจกเครื่องดื่มฟรี เสริมความปลอดภัยชุมชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ซีพี ออลล์ เดินหน้า “โครงการสายใยและน้ำใจ” บริการเครื่องดื่มฟรีแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ
ร่วมสร้างชุมชนอุ่นใจ เสริมความปลอดภัยให้ประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่นเดลิเวอรี่ เดินหน้าสานต่อ “โครงการสายใยและน้ำใจ” ภายใต้ปณิธานองค์กร “Giving and Sharing” เพื่อร่วมเสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชน และส่งต่อความอุ่นใจให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน

จากสถานการณ์ปัจจุบัน ซีพี ออลล์ ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการดูแลความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงได้ริเริ่มโครงการ “สายใยและน้ำใจ” ขึ้น

โดย ซีพี ออลล์ ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินโครงการ “สายใยและน้ำใจ” เพื่อเป็นการตอบแทนและส่งต่อกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผ่านการบริการเครื่องดื่มฟรี ณ ร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง จากเครื่องกดน้ำประเภท กัฟ, สเลอปี้ และเซเว่นซีเล็ค ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจในเครื่องแบบ สามารถขอรับแก้วของโครงการฯ เพื่อกดเครื่องดื่มได้จากพนักงานร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ณ บริเวณเคาน์เตอร์ ทั่วประเทศ

