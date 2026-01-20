ซีพี ออลล์ หนุนตำรวจ แจกเครื่องดื่มฟรี เสริมความปลอดภัยชุมชน

ซีพี ออลล์ เดินหน้า “โครงการสายใยและน้ำใจ” บริการเครื่องดื่มฟรีแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ
ร่วมสร้างชุมชนอุ่นใจ เสริมความปลอดภัยให้ประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่นเดลิเวอรี่ เดินหน้าสานต่อ “โครงการสายใยและน้ำใจ” ภายใต้ปณิธานองค์กร “Giving and Sharing” เพื่อร่วมเสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชน และส่งต่อความอุ่นใจให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน
จากสถานการณ์ปัจจุบัน ซีพี ออลล์ ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการดูแลความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงได้ริเริ่มโครงการ “สายใยและน้ำใจ” ขึ้น
โดย ซีพี ออลล์ ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินโครงการ “สายใยและน้ำใจ” เพื่อเป็นการตอบแทนและส่งต่อกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผ่านการบริการเครื่องดื่มฟรี ณ ร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง จากเครื่องกดน้ำประเภท กัฟ, สเลอปี้ และเซเว่นซีเล็ค ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจในเครื่องแบบ สามารถขอรับแก้วของโครงการฯ เพื่อกดเครื่องดื่มได้จากพนักงานร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ณ บริเวณเคาน์เตอร์ ทั่วประเทศ