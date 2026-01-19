xs
ททท. เดินหน้าขับเคลื่อนการท่องเที่ยวทางทะเล ตอกย้ำบทบาทศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภูมิภาค เชื่อมโยง ไทย–อินโดนีเซีย–มาเลเซีย ในงาน Thailand Boat Festival 2026

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



ภูเก็ต – การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม Thailand Boat Festival 2026 ระหว่างวันที่ 15–18 มกราคม 2569 ณ Phuket Boat Lagoon จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายณัฐ ครุฑสูตร รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ร่วมพบปะพันธมิตรและเยี่ยมชมงาน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภูมิภาค และส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศภายใต้กรอบ IMT-GT โดยใช้เวทีงานแสดงและกิจกรรมทางทะเลระดับนานาชาติเป็นพื้นที่เชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

การจัดกิจกรรมดังกล่าวมุ่งขยายตลาดนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) ผ่านการนำเสนอสินค้าและบริการท่องเที่ยวคุณภาพสูงในระดับสากล ครอบคลุมทั้งประสบการณ์บนฝั่ง (Shore Excursion) แหล่งท่องเที่ยว (Destination) สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว (Product & Services) ตลอดจนบริการสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างประสบการณ์การเดินทางที่มีคุณค่าและตอบโจทย์นักท่องเที่ยวคุณภาพในระยะยาว
ในโอกาสเดียวกัน ททท. ได้นำคณะผู้แทนหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวภายใต้กรอบความร่วมมือ IMT-GT (Indonesia–Malaysia–Thailand Growth Triangle) ซึ่งประกอบด้วย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สหพันธรัฐมาเลเซีย และศูนย์ประสานงานแผนงานเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย–มาเลเซีย–ไทย (Centre for Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: CIMT) เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อประชาสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการท่องเที่ยวทางทะเล และเน้นย้ำศักยภาพของการเดินทางเชื่อมโยงข้ามพรมแดน (Cross Border) อย่างไร้รอยต่อในอนุภูมิภาค

กิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นเวทีสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวทางทะเลของอนุภูมิภาค โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานจากประเทศสมาชิก IMT-GT ได้เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการด้าน Yacht Tourism, Marina, Charter Service และบริการที่เกี่ยวข้อง จากประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด และกำหนดทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลเชิงระบบในระดับภูมิภาค
ภายในงานได้มีการจัดเสวนาหัวข้อ “Unlocking Thailand’s Potential as a Leading Marine Tourism Destination in Southeast Asia” เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569 เวลา 15.30–16.30 น. โดยผู้แทนหน่วยงาน

ภาครัฐและสมาคมที่เกี่ยวข้องร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความพร้อมของประเทศไทย ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร สินค้าและบริการที่พร้อมเสนอขาย และแนวทางการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางทะเลแบบไร้รอยต่อ

โดยในการเสวนาดังกล่าว ผู้แทนภาครัฐและเอกชนได้ร่วมสะท้อนภาพความพร้อมของประเทศไทยในทุกมิติ ทั้งด้านนโยบาย มาตรฐาน และการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวทางทะเล

นางสาววัจนันท์ ศิลปวรณ์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ ททท. กล่าวว่า “ชายฝั่งอันดามันของประเทศไทยมีความพร้อมอย่างยิ่งในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลของภูมิภาคภายใต้กรอบความร่วมมือ IMT-GT โดยภูเก็ต กระบี่ และสตูล เป็นประตูสำคัญในการเชื่อมโยงการเดินทางทางเรือทั้งยอช์ต เรือสำราญ และเรือเฟอร์รี ระหว่างไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซียอย่างไร้รอยต่อ ททท. มุ่งพัฒนาบุคลากร ยกระดับสินค้าและบริการ และสร้างการเติบโตที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

นางสาวศิวาพร ถำวาปี ผู้แทนจากกรมการท่องเที่ยว กล่าวว่า “กรมการท่องเที่ยวให้ความสำคัญกับการยกระดับมาตรฐานและการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทางทะเล เพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพจากทั่วโลก การทำงานร่วมกันภายใต้กรอบ IMT-GT จะช่วยสร้างระบบนิเวศการท่องเที่ยวทางทะเลที่เข้มแข็ง และยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระดับสากล”

นายวัฒนา โชคสุวณิช ประธานสมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยวเรือสำราญไทย กล่าวว่า “Thailand Boat Festival 2026 สะท้อนพลังความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวทางทะเลอย่างเป็นรูปธรรม ภูเก็ต กระบี่ และสตูล พร้อมเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการเดินทางทางเรือกับลังกาวี ปีนัง และซาบัง เพื่อสร้างประสบการณ์ยอช์ตระดับโลกภายใต้กรอบความร่วมมือ IMT-GT และเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ที่เชื่อมโยงสามประเทศอย่างไร้รอยต่อ”

โดยเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2569 เวลา 15.30–16.30 น. ได้มีการจัดเสวนาในหัวข้อ “IMT-GT as a Dreamed Destination for Quality Yacht Experience” โดยผู้แทนจากหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศสมาชิก IMT-GT ร่วมเสนอวิสัยทัศน์ จุดแข็ง และโอกาสในการพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลภายใต้กรอบความร่วมมือ IMT-GT พร้อมเน้นย้ำบทบาทของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางทะเลของภูมิภาค ร่วมกับอินโดนีเซียและมาเลเซีย ได้แก่ Mr. Amri Bukhairi Bakhtiar, Director, Centre for the Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (CIMT), Mr. Saut F. Siagian, SVP Marketing & Business Development, PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) และ Mr. Mohd Ashrul Ashraf Mohd Noor, Deputy Director, Package Development Division, Tourism Malaysia ได้ร่วมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ จุดแข็ง และโอกาสของการพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลเชื่อมโยงสามประเทศ เพื่อผลักดันความร่วมมือให้เกิดความต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมในระยะต่อไป โดยมี นางรุ่งทิพย์ บุกขุนทด ผู้อำนวยการกองเลขานุการและวิเทศสัมพันธ์ ททท. ร่วมถ่ายทอดทิศทางความร่วมมือระหว่างประเทศและบทบาทของประเทศไทยในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวทางทะเลภายใต้กรอบ IMT-GT



นอกจากนี้ ผู้แทนหน่วยงานไทยและประเทศสมาชิก IMT-GT ยังได้หารือแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเลให้เกิดความต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม อาทิ การจัดทำคู่มือสินค้าและบริการท่องเที่ยวเชื่อมโยง 3 ประเทศ การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยวทางทะเล และการจัดกิจกรรมทางการตลาดภายใต้แบรนด์ Sail IMT-GT ซึ่งจะนำไปสู่การขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวในกรอบ IMT-GT ในระยะต่อไป

ททท. เชื่อมั่นว่า การใช้เวที Thailand Boat Festival 2026 เป็นพื้นที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ จะช่วยตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลของภูมิภาค และสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวของอนุภูมิภาค IMT-GT ให้เติบโตอย่างยั่งยืนและแข่งขันได้ในเวทีนานาชาติ















