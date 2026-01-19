โบลท์ (Bolt) เดินหน้ายกระดับมาตรฐานการปฏิบัติตามกฎหมายในอุตสาหกรรม Ride-Hailing ไทย ผ่านโครงการ “Booster Week” เผยยอดผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะเพิ่มขึ้นมากกว่า 3 เท่าภายในปี 2025

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย - อุตสาหกรรม Ride-Hailing ไทยกำลังก้าวสู่การเปลี่ยนผ่านที่สำคัญสู่การปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเป็นระบบ โดยโบลท์ (Bolt) แพลตฟอร์มเรียกรถระดับโลก เปิดเผยว่า ในปี 2025 มีพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่มากกว่า 36,000 ราย ยื่นขอและได้รับ ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ (Public Driving License: PDL) ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า 3 เท่า เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี ถือเป็นหนึ่งในอัตราการเติบโตด้านการปฏิบัติตามกฎหมายที่โดดเด่นที่สุดของอุตสาหกรรมในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และสะท้อนถึงการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง
การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของจำนวนผู้ยื่นขอ PDL ยังสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของผู้ขับขี่ ซึ่งหันมาให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก (DLT) ในฐานะมาตรฐานหลักของการประกอบอาชีพ แทนการมองว่าเป็นเพียงเงื่อนไขที่เลือกทำหรือไม่ทำก็ได้ ส่งผลให้อุตสาหกรรม Ride-Hailing ไทยมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น และกำลังก้าวสู่ระบบที่มีมาตรฐาน โปร่งใส และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านนี้ คือ ความร่วมมือเชิงรุกระหว่างแพลตฟอร์มและหน่วยงานรัฐในการลดอุปสรรคในการปฏิบัติตามกฎหมาย ปรับปรุงขั้นตอนให้คล่องตัว และตอบโจทย์ความต้องการของผู้ขับขี่มากขึ้น โดยโบลท์ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อยกระดับประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และการเข้าถึงกระบวนการด้านกฎระเบียบ ส่งผลให้ผู้ขับขี่สามารถเข้าถึงกระบวนการได้สะดวกและเป็นรูปธรรมมากขึ้น
ความคืบหน้าอีกประการที่มีผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรมต่อทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร คือการนำระบบตรวจสอบประวัติอาชญากรรมแบบเรียลไทม์ (Criminal Background Check: CBC) มาใช้ผ่านความร่วมมือระหว่างกรมการขนส่งทางบกและกรมราชทัณฑ์ แม้ระบบจะอยู่ระหว่างการหยุดใช้งานชั่วคราวเพื่อปรับปรุงเทคโนโลยี แต่คาดว่าจะกลับมาให้บริการอีกครั้งในช่วงปลายไตรมาส 1 หรือต้นไตรมาส 2 ปี 2569 และเมื่อกลับมาใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ จะช่วยลดระยะเวลาการดำเนินการ เพิ่มความโปร่งใสในการพิจารณาคุณสมบัติผู้ขับขี่ และลดภาระงานด้านเอกสาร ส่งผลให้กระบวนการขอใบอนุญาตมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของอุตสาหกรรม
การปฏิบัติตามกฎหมายนี้ยังสอดคล้องกับทัศนคติของสังคมที่เปลี่ยนไปต่อการทำงานผ่านแพลตฟอร์ม โดยผลการศึกษาล่าสุดของโบลท์ร่วมกับ Kantar ระบุว่า งาน Ride-Hailing และงานบนแพลตฟอร์มรูปแบบอื่น ๆ ได้รับการยอมรับมากขึ้นในฐานะเส้นทางอาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีความน่าเชื่อถือ และสามารถสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว ความเชื่อมั่นดังกล่าวสะท้อนผ่านจำนวนผู้ขับขี่ที่เข้าสู่ระบบอย่างเป็นทางการด้วยการขอใบอนุญาต PDL ซึ่งตอกย้ำบทบาทของงานบนแพลตฟอร์มในฐานะส่วนสำคัญของตลาดแรงงาน
โบลท์ยังคงมุ่งมั่นทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อสนับสนุนการพัฒนานโยบายและกรอบกำกับดูแลที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจดิจิทัลและแพลตฟอร์ม โดยมีเป้าหมายในการยกระดับอุตสาหกรรม Ride-Hailing ของไทยให้มีความทันสมัย โปร่งใส ตอบโจทย์ทั้งผู้โดยสารและผู้ขับขี่ พร้อมสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่ยั่งยืนและมั่นคงในระยะยาวต่อไป