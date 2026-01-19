xs
xsm
sm
md
lg

ช็อปเปิดศักราช! ไอคอนสยาม จัดแคมเปญแรกแห่งปี ‘ICONSIAM Extraordinary Experience’ ลุ้นร่วมทริปแห่งศรัทธา บินลัดฟ้าเปิดทรัพย์ครั้งเดียวในรอบปีที่ฮ่องกง กับ อาจารย์คฑา ชินบัญชร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กรุงเทพฯ (19 มกราคม 2569) – ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตอกย้ำความเป็นผู้นำในการสร้างประสบการณ์เหนือระดับ จัดแคมเปญสุดเอ็กซ์คลูซีฟต้อนรับปีม้าไฟ “ICONSIAM Extraordinary Experience” ชวนสมาชิก ONESIAM สัมผัสปรากฏการณ์แห่งศรัทธาที่ทุกคนรอคอย ของทริปที่ครองใจลูกค้ามากที่สุด "ICONIC Prosperous Journey" ณ ฮ่องกง โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์คฑา ชินบัญชร ผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ไทย-จีน มาสวมบทบาทผู้นำทริปแบบเจาะลึก เพื่อพาผู้ลูกค้าโชคดีทุกท่านก้าวเข้าสู่ "เส้นทางเศรษฐี" รับพลังงานบวกและเสริมความมั่งคั่งอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

เริ่มต้นความพิเศษรับศักราชใหม่อย่างยิ่งใหญ่กับการกลับมาของทริปแห่งศรัทธาที่ครองใจลูกค้ามากที่สุดอย่าง “ICONIC Prosperous Journey” ณ ฮ่องกง ซึ่งปีนี้ยกระดับความเข้มข้นและความพรีเมียมสู่ปีที่ 3 เพื่อมอบโอกาสสุดพิเศษให้ลูกค้าคนสำคัญได้เข้าร่วมพิธี “เปิดทรัพย์” ณ ท้องพระคลังเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ ซึ่งถือเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ที่เปี่ยมด้วยพลังและมีฤกษ์มงคลเพียงปีละครั้งเท่านั้น โดยความพิเศษในปีนี้ได้เน้นการเสริมบารมีและปรับสมดุลพลังงานเพื่อรับปีมะเมียโดยเฉพาะ ซึ่งอาจารย์คฑาจะเป็นผู้นำพิธีในทุกรายละเอียดเพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนจะได้รับพลังงานมงคลที่ถูกต้องตามหลักและทรงพลังที่สุด เป็นการเปิดประตูแห่งโชคลาภให้ชีวิตก้าวหน้าในทุกมิติ

สำหรับไฮไลต์ของทริป “ICONIC Prosperous Journey” ณ ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 14 - 16 มีนาคม 2569 รังสรรค์ขึ้นเพื่อมอบประสบการณ์ที่เป็นที่สุดในทุกด้าน เริ่มต้นจากการเสริมความมั่งคั่งในพิธีเปิดทรัพย์ ณ วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ และรับพลังความสำเร็จจากท่านแชกง ณ วัดกังหันแชกงหมิว เสริมความพิเศษสำหรับผู้ที่เกิดปีมะเมียด้วยการนำไหว้ ณ วัดเจ้าแม่ทับทิม และวัดกวนไท ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมากเพื่อช่วยบาลานซ์พลังและส่งเสริมความสำเร็จให้ราบรื่นตลอดปีม้าไฟ พร้อมทั้งเติมเต็มสิริมงคลด้วยการเยือนวัดสำคัญระดับตำนาน ทั้งการขอพรสุขภาพที่วัดหวังต้าเซียน สักการะวัดปักไต และชมความงามสุดสงบของเจ้าแม่กวนอิมแห่งซีซ้าน นอกจากนี้ยังมอบประสบการณ์ไลฟ์สไตล์เหนือระดับด้วยการลิ้มลองเมนูเลิศรสจากร้านระดับมิชลินสตาร์ พร้อมช็อปปิงย่านมงก๊ก – จิมซาจุ่ย อย่างจุใจ

พิเศษ!! สำหรับสมาชิก ONESIAM มาร่วมเริ่มต้นปีแห่งความมั่งคั่งและเตรียมลุ้นเป็นผู้โชคดีในทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟนี้ได้ง่ายๆ เพียงช็อปปิงและใช้บริการภายในไอคอนสยาม ครบทุก 6,000 บาท รับสิทธิ์ลุ้นคูปองชิงโชคทันที 1 ใบ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อร่วมลุ้นเป็นส่วนหนึ่งของ 15 รางวัลผู้โชคดี (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) รวมมูลค่ารางวัลทั้งสิ้นกว่า 1,950,000 บาท

โอกาสครั้งสำคัญที่คุณไม่ควรพลาด! ยิ่งช็อปมากยิ่งมีสิทธิ์มาก เพื่อร่วมเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์แห่งศรัทธากับไอคอนสยาม สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมและสิทธิพิเศษต่างๆ ได้ที่จุดแลกรับของสมนาคุณทุกจุด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1338 หรือ www.iconsiam.com และ Facebook: ICONSIAM














ช็อปเปิดศักราช! ไอคอนสยาม จัดแคมเปญแรกแห่งปี ‘ICONSIAM Extraordinary Experience’ ลุ้นร่วมทริปแห่งศรัทธา บินลัดฟ้าเปิดทรัพย์ครั้งเดียวในรอบปีที่ฮ่องกง กับ อาจารย์คฑา ชินบัญชร
ช็อปเปิดศักราช! ไอคอนสยาม จัดแคมเปญแรกแห่งปี ‘ICONSIAM Extraordinary Experience’ ลุ้นร่วมทริปแห่งศรัทธา บินลัดฟ้าเปิดทรัพย์ครั้งเดียวในรอบปีที่ฮ่องกง กับ อาจารย์คฑา ชินบัญชร
ช็อปเปิดศักราช! ไอคอนสยาม จัดแคมเปญแรกแห่งปี ‘ICONSIAM Extraordinary Experience’ ลุ้นร่วมทริปแห่งศรัทธา บินลัดฟ้าเปิดทรัพย์ครั้งเดียวในรอบปีที่ฮ่องกง กับ อาจารย์คฑา ชินบัญชร
ช็อปเปิดศักราช! ไอคอนสยาม จัดแคมเปญแรกแห่งปี ‘ICONSIAM Extraordinary Experience’ ลุ้นร่วมทริปแห่งศรัทธา บินลัดฟ้าเปิดทรัพย์ครั้งเดียวในรอบปีที่ฮ่องกง กับ อาจารย์คฑา ชินบัญชร
ช็อปเปิดศักราช! ไอคอนสยาม จัดแคมเปญแรกแห่งปี ‘ICONSIAM Extraordinary Experience’ ลุ้นร่วมทริปแห่งศรัทธา บินลัดฟ้าเปิดทรัพย์ครั้งเดียวในรอบปีที่ฮ่องกง กับ อาจารย์คฑา ชินบัญชร
+3
กำลังโหลดความคิดเห็น