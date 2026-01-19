ช็อปเปิดศักราช! ไอคอนสยาม จัดแคมเปญแรกแห่งปี ‘ICONSIAM Extraordinary Experience’ ลุ้นร่วมทริปแห่งศรัทธา บินลัดฟ้าเปิดทรัพย์ครั้งเดียวในรอบปีที่ฮ่องกง กับ อาจารย์คฑา ชินบัญชร

กรุงเทพฯ (19 มกราคม 2569) – ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตอกย้ำความเป็นผู้นำในการสร้างประสบการณ์เหนือระดับ จัดแคมเปญสุดเอ็กซ์คลูซีฟต้อนรับปีม้าไฟ “ICONSIAM Extraordinary Experience” ชวนสมาชิก ONESIAM สัมผัสปรากฏการณ์แห่งศรัทธาที่ทุกคนรอคอย ของทริปที่ครองใจลูกค้ามากที่สุด "ICONIC Prosperous Journey" ณ ฮ่องกง โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์คฑา ชินบัญชร ผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ไทย-จีน มาสวมบทบาทผู้นำทริปแบบเจาะลึก เพื่อพาผู้ลูกค้าโชคดีทุกท่านก้าวเข้าสู่ "เส้นทางเศรษฐี" รับพลังงานบวกและเสริมความมั่งคั่งอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
เริ่มต้นความพิเศษรับศักราชใหม่อย่างยิ่งใหญ่กับการกลับมาของทริปแห่งศรัทธาที่ครองใจลูกค้ามากที่สุดอย่าง “ICONIC Prosperous Journey” ณ ฮ่องกง ซึ่งปีนี้ยกระดับความเข้มข้นและความพรีเมียมสู่ปีที่ 3 เพื่อมอบโอกาสสุดพิเศษให้ลูกค้าคนสำคัญได้เข้าร่วมพิธี “เปิดทรัพย์” ณ ท้องพระคลังเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ ซึ่งถือเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ที่เปี่ยมด้วยพลังและมีฤกษ์มงคลเพียงปีละครั้งเท่านั้น โดยความพิเศษในปีนี้ได้เน้นการเสริมบารมีและปรับสมดุลพลังงานเพื่อรับปีมะเมียโดยเฉพาะ ซึ่งอาจารย์คฑาจะเป็นผู้นำพิธีในทุกรายละเอียดเพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนจะได้รับพลังงานมงคลที่ถูกต้องตามหลักและทรงพลังที่สุด เป็นการเปิดประตูแห่งโชคลาภให้ชีวิตก้าวหน้าในทุกมิติ
สำหรับไฮไลต์ของทริป “ICONIC Prosperous Journey” ณ ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 14 - 16 มีนาคม 2569 รังสรรค์ขึ้นเพื่อมอบประสบการณ์ที่เป็นที่สุดในทุกด้าน เริ่มต้นจากการเสริมความมั่งคั่งในพิธีเปิดทรัพย์ ณ วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ และรับพลังความสำเร็จจากท่านแชกง ณ วัดกังหันแชกงหมิว เสริมความพิเศษสำหรับผู้ที่เกิดปีมะเมียด้วยการนำไหว้ ณ วัดเจ้าแม่ทับทิม และวัดกวนไท ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมากเพื่อช่วยบาลานซ์พลังและส่งเสริมความสำเร็จให้ราบรื่นตลอดปีม้าไฟ พร้อมทั้งเติมเต็มสิริมงคลด้วยการเยือนวัดสำคัญระดับตำนาน ทั้งการขอพรสุขภาพที่วัดหวังต้าเซียน สักการะวัดปักไต และชมความงามสุดสงบของเจ้าแม่กวนอิมแห่งซีซ้าน นอกจากนี้ยังมอบประสบการณ์ไลฟ์สไตล์เหนือระดับด้วยการลิ้มลองเมนูเลิศรสจากร้านระดับมิชลินสตาร์ พร้อมช็อปปิงย่านมงก๊ก – จิมซาจุ่ย อย่างจุใจ
พิเศษ!! สำหรับสมาชิก ONESIAM มาร่วมเริ่มต้นปีแห่งความมั่งคั่งและเตรียมลุ้นเป็นผู้โชคดีในทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟนี้ได้ง่ายๆ เพียงช็อปปิงและใช้บริการภายในไอคอนสยาม ครบทุก 6,000 บาท รับสิทธิ์ลุ้นคูปองชิงโชคทันที 1 ใบ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อร่วมลุ้นเป็นส่วนหนึ่งของ 15 รางวัลผู้โชคดี (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) รวมมูลค่ารางวัลทั้งสิ้นกว่า 1,950,000 บาท
โอกาสครั้งสำคัญที่คุณไม่ควรพลาด! ยิ่งช็อปมากยิ่งมีสิทธิ์มาก เพื่อร่วมเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์แห่งศรัทธากับไอคอนสยาม สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมและสิทธิพิเศษต่างๆ ได้ที่จุดแลกรับของสมนาคุณทุกจุด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1338 หรือ www.iconsiam.com และ Facebook: ICONSIAM