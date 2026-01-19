TOA เปิดกลยุทธ์ปี 69 ผสาน AI พัฒนาคน ทรานส์ฟอร์มองค์กร เดินหน้า Net Zero สู่ผู้นำ Total Solutions อย่างยั่งยืน

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ตอกย้ำศักยภาพผู้นำอุตสาหกรรม สีทาอาคารอันดับ 1 ของไทยที่ครองใจผู้บริโภค พร้อมก้าวสู่ผู้นำอุตสาหกรรมตกแต่งพื้นผิวและวัสดุก่อสร้าง เปิดศักราชปี 2569 อย่างยิ่งใหญ่ในงาน ‘CEO Town Hall 2026’ ประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ ‘แต่งเติมความสุขของการอยู่อาศัยให้ทุกคน (Inspiring Happiness in Everyday Living)’ พร้อมขับเคลื่อนองค์กรด้วย 5 กลยุทธ์เสาหลัก ทั้งการตั้งเป้าเติบโตของยอดขายอย่างต่อเนื่อง ควบคู่การ Upskill ให้พนักงานและองค์กรเต็มสูบ ด้วยเครื่องมือ AI พร้อมเดินหน้าพันธกิจรักษ์โลก Net Zero สู่การเป็นผู้นำ Total Solutions อย่างยั่งยืน
นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ท่ามกลางความท้าทายของเศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมTOA ได้ปรับกลยุทธ์การดำเนินงานให้สอดรับกับบริบทใหม่ๆ ของโลก เพื่อมุ่งยกระดับการบริหารจัดการให้มีความคล่องตัว ไร้รอยต่อ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และรองรับการเติบโตขององค์กรอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในระยะยาว
TOA จึงได้ยกระดับวิสัยทัศน์จากการเป็นเพียงผู้ผลิตสี สู่การเป็นผู้มอบความสุขในการอยู่อาศัยผ่านนวัตกรรมที่ครอบคลุมทุกมิติ เพราะเราไม่ใช่แค่แต่งเติมสีสัน แต่เรามุ่งสร้างความปลอดภัย ความสวยงาม และความทนทาน เพื่อให้ทุกพื้นที่คือความสุขของทุกคน ตอกย้ำความเชื่อมั่นในฐานะ No.1 Brand ที่ผู้บริโภคไว้วางใจมาอย่างยาวนานกว่า 6 ทศวรรษ ภายใต้แนวคิด ‘แต่งเติมความสุขของการอยู่อาศัยให้ทุกคน (Inspiring Happiness in Everyday Living)’ สะท้อนถึงตัวตนและความมุ่งมั่นของ TOA ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเผยแผนยุทธศาสตร์ 5 กลยุทธ์เสาหลักสำคัญ เพื่อมุ่งขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมาย และสร้างการเติบโตในทุกมิติ ดังนี้
1. Growth Acceleration เร่งการเติบโตในทุกธุรกิจ โดยตั้งเป้าส่วนแบ่งการตลาดสีทาอาคารมากกว่า 50% และยอดขายเติบโตต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 5% ต่อปี พร้อมมองหาโอกาสใหม่ๆ อยู่เสมอ โดยในปี 2569 ตั้งเป้ารุกตลาดวัสดุก่อสร้างครบวงจรผ่านผลิตภัณฑ์เรือธง (Flagship Products) อาทิ สุขภัณฑ์อัจฉริยะ JOMOO, ผลิตภัณฑ์กระเบื้อง (TOA TILE), ผลิตภัณฑ์แผ่นยิปซั่ม (TOA GypsuM), เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์มอร์ตาร์ปูนสำเร็จรูป (TOA Mortar) รวมทั้งอุปกรณ์ทาสี
2. Process Excellence ปฏิรูปการทำงานด้วยระบบดิจิทัลและเทคโนโลยี (AI) รวมถึงระบบ Fully Automation เช่น นวัตกรรม Tint in Can สำหรับงานโครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความแม่นยำ และรวดเร็ว ช่วยให้พนักงานสามารถมุ่งเน้นงานเชิงกลยุทธ์ที่สร้างมูลค่าสูง (High Value) ได้มากขึ้น
3. Customer Centricity เปลี่ยนผ่านจากการขายสินค้าสู่การเป็น "Total Solutions" ที่ยกระดับประสบการณ์ลูกค้าแบบครบวงจร ตั้งแต่การเลือกผลิตภัณฑ์ การติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญ ไปจนถึงบริการหลังการขายที่เหนือระดับ เพื่อสร้างความพึงพอใจและความไว้วางใจในระยะยาว
4. People Development พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างรอบด้าน ผ่านการ Upskill และ Reskill ทั้งด้าน Digital Literacy และ Growth Mindset เพื่อสร้างทีมงานที่พร้อมปรับตัวและทำงานร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. Sustainability Commitment สานต่อความสำเร็จรางวัล SET ESG Ratings ระดับสูงสุด “AAA” ประจำปี 2568 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Property &Construction; PROPCON) ผ่านพันธกิจ 7-GREEN Mission โดยมุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 50% ภายในปี 2030 และบรรลุเป้าหมายปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2050 สะท้อนการความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กรตามเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อ มและการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบสู่ความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม
“แม้ต้องเผชิญความท้าทายจากหลากหลายมิติ TOA เชื่อมั่นว่า 5 กลยุทธ์เสาหลักของบริษัทฯ นี้จะเป็น แรงขับเคลื่อนสำคัญในการสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างคุณค่าระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น ควบคู่กับการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนขององค์กรและโลกใบนี้” นายจตุภัทร์กล่าวทิ้งท้าย