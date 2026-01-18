กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีฯจ่อจัดสรรสินเชื่อ2พันล้าน.เพิ่มแต้มต่อผู้ประกอบการไทย

กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีฯ อัดทุนปีละ 2,000 ล้านบาท หนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย ชูโมเดลธุรกิจเครื่องจักรกลเกษตร หนุนใช้นวัตกรรมพลิกเกม สู้ของนำเข้าระดับโลก
นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยเผชิญกับความท้าทายรอบด้าน เงินทุนหมุนเวียนจึงเป็นสิ่งสำคัญในการพยุงให้ผู้ประกอบการดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง กระทรวงอุตสาหกรรมมุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ SME ผ่านกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ เพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการเสริมสภาพคล่องแก่ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพให้เป็นไปอย่างทั่วถึง
ในปี 2569 กองทุนฯ มีแผนในการจัดสรรสินเชื่อใหม่ราว2พันล้านบาทเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของผู้ประกอบการในปัจจุบัน เพื่อรักษาธุรกิจของคนไทยไว้ และพร้อมรับมือกับความท้าทายจากปัจจัยภายในและภายนอก สามารถดำเนินกิจการได้อย่างยั่งยืน ทำให้เอสเอ็มอีไทยมีแต้มต่อในการแข่งขันกับผู้ประกอบการและอีคอมเมิร์ซจากต่างประเทศ ซึ่งปี2568 กองทุนฯ ได้ปล่อยสินเชื่อ “เสือติดปีก” จำนวนกว่า 1,621 ล้านบาท และ สินเชื่อ “คงกระพัน” จำนวนกว่า 650 ล้านบาทให้กับภาคธุรกิจเอสเอ็มอี
นางดวงดาว ขาวเจริญ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ จะสร้างโอกาสการขยายตัวของธุรกิจ พัฒนาสถานประกอบการให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อปกป้องธุรกิจ เช่นเดียวกับผู้ประกอบการรายนี้ คือ บริษัท ช้างทอง อินเตอร์เทรด จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตรรายใหญ่ในจังหวัดขอนแก่น เป็นโมเดลของการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนาธุรกิจโดยใช้แหล่งเงินทุนภาครัฐ เพื่อขยายขีดความสามารถการแข่งขันสู่ตลาดต่างประเทศ โดยเมื่อปี 2563 บริษัทฯ ได้รับอนุมัติสินเชื่อจากโครงการ โตไว ไทยยั่งยืน วงเงิน 3 ล้านบาท นำมาก่อสร้างอาคารคลังสินค้าเพื่อรองรับคำสั่งซื้อเครื่องหยอดข้าวโพดจากประเทศอินโดนีเซีย และใช้อีกส่วนเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ทำให้กิจการมีความมั่นคงขึ้นแล้ว ยังสามารถขยายตลาดได้มากขึ้น
“นับเป็นหนึ่งในตัวอย่างความสำเร็จของผู้ประกอบการไทยที่อยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อจากกองทุนฯ ทำให้ธุรกิจเติบโต ยืนได้ด้วยตัวเอง ซึ่งตรงกับเป้าหมายของกองทุนฯ ที่ต้องการให้ผู้ประกอบการมีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อลดแนวโน้มการเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ซึ่งจะส่งผลให้กองทุนฯ สามารถจัดสรรสินเชื่อใหม่ๆ ให้กับผู้ประกอบการรายอื่นเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างทั่วถึง” นางดวงดาว กล่าว
บริษัท ช้างทองฯ มีการดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี 2521 เป็นผู้ผลิตสินค้า อาทิ เครื่องหยอดข้าว เครื่องหยอดข้าวโพด และอุปกรณ์ต่อพ่วงรถไถ จำหน่ายให้กับกลุ่มบริษัทเอกชน ร้านค้าเกษตรทั่วไป และจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมีการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในการผลิตสินค้าถึง 80% ล่าสุด บริษัทฯ มีแผนจะยื่นขอสินเชื่อจากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐเพิ่มเติม เพื่อติดตั้ง Solar Cell ในโรงงาน เพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้าและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและสร้างความยั่งยืนในอนาคต