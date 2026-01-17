ซีพี ออลล์ เปิดบ้านรับคนรุ่นใหม่ ชูพลังสร้างอาชีพ ใน Job Expo Thailand 2026

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมหกรรมจัดหางานระดับประเทศ Job Expo Thailand 2026 จัดโดยกระทรวงแรงงาน ระหว่างวันที่ 16–18 มกราคม 2569 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เปิดโอกาสให้คนไทยทุกช่วงวัยได้เลือก “งานที่ใช่” และ “อาชีพที่เติบโตได้จริง”
ภายในงาน ซีพี ออลล์ ขนทัพตำแหน่งงาน 10,000 อัตรา ครอบคลุมทั้งสายสำนักงานและสายร้านเซเว่น อีเลฟเว่น พร้อมเปิดบ้านต้อนรับผู้สมัครอย่างเป็นกันเอง โดย นางสาวกรณิศ ธนสุนทรกิจ
ผู้บริหารระดับสูงสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า
“ซีพี ออลล์ เชื่อว่า ‘งาน’ ไม่ได้เป็นเพียงแหล่งรายได้ แต่คือพื้นที่ในการพัฒนาศักยภาพชีวิต วันนี้เรามีพนักงานกว่า 200,000 คนทั่วประเทศ และยังคงเดินหน้าตามนโยบาย สร้างอาชีพ เพื่อสร้างโอกาส สร้างทักษะ และสร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับคนไทยทุกคน”
Job Expo ครั้งนี้ ซีพี ออลล์ เปิดรับสมัครงานอย่างหลากหลาย รองรับทั้ง บัณฑิตจบใหม่ คนรุ่นใหม่ที่อยากเติบโต ผู้ที่มองหาโอกาสใหม่ คนพิการ ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป ภายใต้แนวคิด โอกาสที่เท่าเทียมและความหลากหลายของบุคลากร โดยไม่จำกัดเพศ อายุ เชื้อชาติ หรือศาสนา
นอกจากการสร้างงาน ซีพี ออลล์ ยังให้ความสำคัญกับการ สร้างคน ผ่านการเรียนรู้จากการลงมือทำจริง พร้อมสนับสนุนการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ให้คนทำงานก้าวทันโลก ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ และเติบโตไปพร้อมองค์กรและสังคมอย่างยั่งยืน ตามปณิธาน “Giving & Sharing” ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยในทุกมิติ