พระราม 2 ไม่พัก!เช้านี้ ท่อประปาแตกทำถนนทรุดตัว ช่องทางคู่ขนานฝั่งขาเข้า กทม.มี กระบะตกหัวทิ่ม 1 คัน จราจรติดหนัก แนะเลี่ยงเส้นทาง

พระราม 2 มีเหตุอีกแล้วเช้านี้ เกิดถนนทรุดตัว ช่องทางคู่ขนานฝั่งขาเข้า กทม. ช่วง กม.29 มีรถกระบะหัวทิ่มลงไป 1 คัน เบื้องต้นพบท่อประปาขนาดใหญ่ของเทศบาลนครสมุทรสาครแตก "พิพัฒน์” สั่ง ทล.เร่งดูแลความปลอดภัยประชาชน
รายงานข่าวแจ้งว่า เวลา 06.30น. วันนี้ (17 ม.ค. 69) เกิดเหตุถนนทรุดตัวหน้าบิ๊กซีพระราม 2 ช่องทางคู่ขนานฝั่งขาเข้า กทม. ช่วง กม.29 รถกระบะหัวทิ่ม ลงไป 1 คัน ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ โดยจุดดังกล่าว มีปัญหาท่อแตกบ่อย เนื่องจาก มีการปรับปรุงท่อประปา และขยับแนว ให้พ้นต่อม่อ มอเตอร์เวย์ M82
โดยนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้รับรายงานเบื้องต้นจาก นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง กรณีเกิดเหตุถนนทรุดตัวบริเวณทางคู่ขนานถนนพระราม 2 ฝั่งขาเข้า กรุงเทพมหานคร ว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 06.30 น. วันที่ 17 มกราคม 2569 บริเวณ กม.29+350 ทิศทางคู่ขนานขาเข้ากรุงเทพฯ ในพื้นที่หมวดทางหลวงมหาชัย แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
อธิบดีกรมทางหลวงรายงานว่า สาเหตุเบื้องต้นเกิดจาก ท่อส่งน้ำประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร ของกองการประปา เทศบาลนครสมุทรสาครแตก ระหว่างการขุดเปิดงานเชื่อมท่อและบดอัดคืนสภาพผิวจราจร ส่งผลให้ผิวทางทรุดตัวเป็นหลุม
ในเบื้องต้น กรมทางหลวงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่ทันที เพื่ออำนวยการจราจรและดูแลความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้ทาง พร้อมประสานงานกับเทศบาลนครสมุทรสาคร ซึ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการแก้ไขในพื้นที่แล้ว
สำหรับความเสียหายเบื้องต้น ทราบว่ามีรถกระบะประสบเหตุ 1 คัน แต่ขณะนี้ ยังไม่พบรายงานผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิต
นายพิพัฒน์ ได้กำชับให้กรมทางหลวงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เร่งแก้ไขจุดชำรุดโดยเร็ว และขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณดังกล่าวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
ล่าสุด ประปาเทศบาลฯ ดำเนินหารปิดน้ำและสามารถนำรถออกได้แล้ว ขณะที่ตรวจสอบพบ หลุมขนาดกว้าง 4 เมตรยาว 6 เมตร โดยกรมทางหลวงได้ปิดกั้นช่องจราจร เพื่อความปลอดภัย และขณะนี้ได้เปิดช่องทางเบี่ยงที่ กม.29+600 ให้รถจากทางคู่ขนาน วิ่งเข้าทางหลัก เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจร